منزل تميم:تدشين فرع ثان للإدارة الجهوية للملكية العقارية بنابل2

مكتب نابل ـ الشروق:

شهدت مدينة منزل تميم من ولاية نابل أمس الثلاثاء تدشين الادارة الجهوية للملكية العقارية نابل 2.

وستغطي خدمات هذه الإدارة الجديدة سبع معتمديات تابعة لمرجع النظر الترابي للإدارة الجهوية للملكية العقارية نابل 2 وهي معتمديات الهوارية وحمام الغزاز وقليبية ومنزل تميم والميدة وتاكلسة ومعتمدية قربة باستثناء بلدية تازركة.

وقد أكد وزير املاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد خلال تدشينه لمقر الإدارة انه وفي اطار دعم المسار التنموي والاقتصادي وسعي سلطة الإشراف الى تقريب الخدمة من المواطن تم بعث فرع ثاني حيث وقع تحويل حوالي48 ألف رسم عقاري من نابل الى منزل تميم ليتقلص عدد الرسوم العقارية بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بنابل إلى حوالي 118 ألف رسم عقاري مع الإشارة الى أن هذه الإدارة مجهزة بأحدث المنظومات الإعلامية.





فاطمة بن عثمان