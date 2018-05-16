منزل تميم:تدشين فرع ثان للإدارة الجهوية للملكية العقارية بنابل2

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مكتب نابل ـ الشروق:
شهدت مدينة منزل تميم من ولاية نابل أمس الثلاثاء تدشين الادارة الجهوية للملكية العقارية نابل 2.
وستغطي خدمات هذه الإدارة الجديدة سبع معتمديات تابعة لمرجع النظر الترابي للإدارة الجهوية للملكية العقارية نابل 2 وهي معتمديات الهوارية وحمام الغزاز وقليبية ومنزل تميم والميدة وتاكلسة ومعتمدية قربة باستثناء بلدية تازركة.
وقد أكد وزير املاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد خلال تدشينه لمقر الإدارة انه وفي اطار دعم المسار التنموي والاقتصادي وسعي سلطة الإشراف الى تقريب الخدمة من المواطن تم بعث فرع ثاني حيث وقع تحويل حوالي48 ألف رسم عقاري من نابل الى منزل تميم ليتقلص عدد الرسوم العقارية بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بنابل إلى حوالي 118 ألف رسم عقاري مع الإشارة الى أن هذه الإدارة مجهزة بأحدث المنظومات الإعلامية.
مكتب نابل ـ الشروق:
شهدت مدينة منزل تميم من ولاية نابل أمس الثلاثاء تدشين الادارة الجهوية للملكية العقارية نابل 2.
وستغطي خدمات هذه الإدارة الجديدة سبع معتمديات تابعة لمرجع النظر الترابي للإدارة الجهوية للملكية العقارية نابل 2 وهي معتمديات الهوارية وحمام الغزاز وقليبية ومنزل تميم والميدة وتاكلسة ومعتمدية قربة باستثناء بلدية تازركة.
وقد أكد وزير املاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد خلال تدشينه لمقر الإدارة انه وفي اطار دعم المسار التنموي والاقتصادي وسعي سلطة الإشراف الى تقريب الخدمة من المواطن تم بعث فرع ثاني حيث وقع تحويل حوالي48 ألف رسم عقاري من نابل الى منزل تميم ليتقلص عدد الرسوم العقارية بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بنابل إلى حوالي 118 ألف رسم عقاري مع الإشارة الى أن هذه الإدارة مجهزة بأحدث المنظومات الإعلامية.
-
-
20:49بعد خلاف دام 3 سنوات: سيتكوم "فاميليا " على الوطنية الاولى
16 ماي 2018
-
20:33كرة قدم: النتائج والترتيب للجولة 2 من مجموعة التدارك للمحترفة 2
16 ماي 2018
-
20:18بوحجلة: 6 ايقافات من أجل السرقة و العنف و البراكاجات
16 ماي 2018
-
19:58بالفيديو: تفتيش السفير الإسرائيلي عند مغادرته تركيا
16 ماي 2018
-
-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
19:16رئيس برشلونة يوجه رسالة مبطنة لريال مدريد
16 ماي 2018
-
18:5638 الف تونسي تمكنوا من الوصول الى السواحل الايطالية الى حدود اكتوبر 2017
16 ماي 2018
-
-
18:28أول وفاة ناتجة عن انفجار السيجارة إلكترونية!
16 ماي 2018
-
18:17ثلاث جلسات عامة بالبرلمان الأسبوع لمناقشة مشاريع قوانين اقتصادية
16 ماي 2018
-
18:01ارهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
16 ماي 2018
-
-
17:25تقلّص عجز الميزانية الى 41.7% موفى مارس
16 ماي 2018
-
16:58الاتحاد الفرنسي يبدأ التفاوض مع زيدان
16 ماي 2018
-
-
16:16شقيقة بوفون تطالبه بعدم الاعتزال
16 ماي 2018
-
15:58الترجي يخسر لاعبه أمام كمبالا
16 ماي 2018
-
15:40بوشبكة: القبض على شخصين بصدد تصوير المسالك الجبلبة والبوابة الحدودية
16 ماي 2018