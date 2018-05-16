قفصة:القصر:عونا مراقبة في اعتصام مفتوح بمحطة الارتال

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مكتب قفصة (الشروق)
دخل صباح يوم امس عونا مراقبة لقطار المسافرين للخطوط البعيدة في اعتصام مفتوح بمحطة الارتال بالقصر على خلفية المطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية المرتبطة بالأساس بعودة نشاط قطار المسافرين وفتح الخط عدد13 المغلق منذ أكثر من سنة. السيد صفوان كريد أحد المعتصمين اكد ان تعطل قطار المسافرين أثر بصفة مباشرة على ظروفهم الاجتماعية والمهنية مما احاله صحبة زميله على البطالة القسرية وهذا ماجعل مدخولهما الشهري مترديا مشيرا إلى أنهما راسلا الرئيس المدير العام للشركة ورئيس مديرية الموارد البشرية لحل المشكلة وأيضا إعادة فتح الخط عدد13 نهائيا كما أكد السيد صفوان أنهما طالبا بالحاقهما للعمل بجهات أخرى مع ضمان حقوقهما معبرا عن اتجاههما نحو مواصلة الاحتجاج والدخول في إضراب جوع إلى حين تسوية وضعيتهما المهنية .
مكتب قفصة (الشروق)
دخل صباح يوم امس عونا مراقبة لقطار المسافرين للخطوط البعيدة في اعتصام مفتوح بمحطة الارتال بالقصر على خلفية المطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية المرتبطة بالأساس بعودة نشاط قطار المسافرين وفتح الخط عدد13 المغلق منذ أكثر من سنة. السيد صفوان كريد أحد المعتصمين اكد ان تعطل قطار المسافرين أثر بصفة مباشرة على ظروفهم الاجتماعية والمهنية مما احاله صحبة زميله على البطالة القسرية وهذا ماجعل مدخولهما الشهري مترديا مشيرا إلى أنهما راسلا الرئيس المدير العام للشركة ورئيس مديرية الموارد البشرية لحل المشكلة وأيضا إعادة فتح الخط عدد13 نهائيا كما أكد السيد صفوان أنهما طالبا بالحاقهما للعمل بجهات أخرى مع ضمان حقوقهما معبرا عن اتجاههما نحو مواصلة الاحتجاج والدخول في إضراب جوع إلى حين تسوية وضعيتهما المهنية .
-
-
20:49بعد خلاف دام 3 سنوات: سيتكوم "فاميليا " على الوطنية الاولى
16 ماي 2018
-
20:33كرة قدم: النتائج والترتيب للجولة 2 من مجموعة التدارك للمحترفة 2
16 ماي 2018
-
20:18بوحجلة: 6 ايقافات من أجل السرقة و العنف و البراكاجات
16 ماي 2018
-
19:58بالفيديو: تفتيش السفير الإسرائيلي عند مغادرته تركيا
16 ماي 2018
-
-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
19:16رئيس برشلونة يوجه رسالة مبطنة لريال مدريد
16 ماي 2018
-
18:5638 الف تونسي تمكنوا من الوصول الى السواحل الايطالية الى حدود اكتوبر 2017
16 ماي 2018
-
-
18:28أول وفاة ناتجة عن انفجار السيجارة إلكترونية!
16 ماي 2018
-
18:17ثلاث جلسات عامة بالبرلمان الأسبوع لمناقشة مشاريع قوانين اقتصادية
16 ماي 2018
-
18:01ارهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
16 ماي 2018
-
-
17:25تقلّص عجز الميزانية الى 41.7% موفى مارس
16 ماي 2018
-
16:58الاتحاد الفرنسي يبدأ التفاوض مع زيدان
16 ماي 2018
-
-
16:16شقيقة بوفون تطالبه بعدم الاعتزال
16 ماي 2018
-
15:58الترجي يخسر لاعبه أمام كمبالا
16 ماي 2018
-
15:40بوشبكة: القبض على شخصين بصدد تصوير المسالك الجبلبة والبوابة الحدودية
16 ماي 2018