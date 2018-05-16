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يوم الأربعاء 16 ماي 2018
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قفصة:القصر:عونا مراقبة في اعتصام مفتوح بمحطة الارتال
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شروق الجهات
قفصة:القصر:عونا مراقبة في اعتصام مفتوح بمحطة الارتال
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

مكتب قفصة (الشروق)
دخل صباح يوم امس عونا مراقبة لقطار المسافرين للخطوط البعيدة في اعتصام مفتوح بمحطة الارتال بالقصر على خلفية المطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية المرتبطة بالأساس بعودة نشاط قطار المسافرين وفتح الخط عدد13 المغلق منذ أكثر من سنة. السيد صفوان كريد أحد المعتصمين اكد ان تعطل قطار المسافرين أثر بصفة مباشرة على ظروفهم الاجتماعية والمهنية مما احاله صحبة زميله على البطالة القسرية وهذا ماجعل مدخولهما الشهري مترديا مشيرا إلى أنهما راسلا الرئيس المدير العام للشركة ورئيس مديرية الموارد البشرية لحل المشكلة وأيضا إعادة فتح الخط عدد13 نهائيا كما أكد السيد صفوان أنهما طالبا بالحاقهما للعمل بجهات أخرى مع ضمان حقوقهما معبرا عن اتجاههما نحو مواصلة الاحتجاج والدخول في إضراب جوع إلى حين تسوية وضعيتهما المهنية .

عبد الملك زعلاني
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شروق الجهات
قفصة:القصر:عونا مراقبة في اعتصام مفتوح بمحطة الارتال
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

مكتب قفصة (الشروق)
دخل صباح يوم امس عونا مراقبة لقطار المسافرين للخطوط البعيدة في اعتصام مفتوح بمحطة الارتال بالقصر على خلفية المطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية المرتبطة بالأساس بعودة نشاط قطار المسافرين وفتح الخط عدد13 المغلق منذ أكثر من سنة. السيد صفوان كريد أحد المعتصمين اكد ان تعطل قطار المسافرين أثر بصفة مباشرة على ظروفهم الاجتماعية والمهنية مما احاله صحبة زميله على البطالة القسرية وهذا ماجعل مدخولهما الشهري مترديا مشيرا إلى أنهما راسلا الرئيس المدير العام للشركة ورئيس مديرية الموارد البشرية لحل المشكلة وأيضا إعادة فتح الخط عدد13 نهائيا كما أكد السيد صفوان أنهما طالبا بالحاقهما للعمل بجهات أخرى مع ضمان حقوقهما معبرا عن اتجاههما نحو مواصلة الاحتجاج والدخول في إضراب جوع إلى حين تسوية وضعيتهما المهنية .

عبد الملك زعلاني
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المزيد >>
القيروان:وزير التجارة:كلّ المنتوجات متوفرة... بأسعار معقولة
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
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فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
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