النجم يواجه الليلة زيسكو الزمبي في سوسة ... الانتصـــــــــــار... لتضميـــــد الجـــــــراح

تَعدّدت الأسباب والإخفاق واحد في نظر عشّاق «النّجمة الساحلية» التي فقدت البريق المُعتاد وخرجت من سباق البطولة والكأس بمكاسب قليلة ولا تُرضي أبدا جماهيرها العريضة التي تحلم اللّيلة بتصحيح المَسار ومُداواة الجِراح على حساب «زيسكو» الزمبي في نطاق الجولة الثانية من دور المجموعات لرابطة الأبطال.

الجَمعية تَكبّدت خسائر جَسيمة بفعل المَهازل التحكيمية ومُهاجمة رئيسها شرف الدين ولو بصفة مُتأخّرة نسبيا لـ «المنظومة» والتي لا أمل في «تَوبتها» بعد أن «تَغوّلت» بفضل الهَيمنة على التحكيم واستقطاب غَالبية الجمعيات مع ضمان الدّعم من الأبواق الإعلامية والجهات الفاعلة في دنيا المال والسياسة.

النّجم دفع ثمنا باهظا بعد أن شقّ عصا الطّاعة وبادر بتدويل قضيّة الفساد لكن الأضرار النّاجمة عن «العِصيان» الذي أعلنته هيئة شرف الدين لم تَحجب في الحَقيقة الأخطاء التسييرية والفنية الفَادحة والتي سَاهمت بدورها في ضَياع حلم الزّعامة المحلية وإفلات «الأميرة» التونسية كذلك من قَبضة الجمعية.

أزمة عميقة

فريق جَوهرة السّاحل سقط بالضّربة القاضية في المُسابقتين المحليتين وخَيّب بذلك آمال جماهيره الكبيرة والتي تُدرك في قرارة نفسها أنّ جمعيتها تخلّت عن أدوارها الريادية بطولةً وكأساً لوجود «أزمة» عميقة تتطلّب إصلاحات جذرية وبعيدا عن الارتجال والتَشنّج. العُقلاء في بوجعفر وفيهم كبار «الكوارجية» والمسيرين يعلمون عين اليقين أن «الأزمة» لا تكمن في رحيل «نجوم» ومسؤولين من الوزن الثقيل مثل بونجاح والمثلوثي وبن عمر وجنيح والجزيري كما أنّ الداء لا يَكمن في انشغال الرئيس بمُمارسة السياسة كما تَزعم بعض الجهات التي نَسيت أوتَناست أن شرف الدين هو نفسه من قاد الجمعية بالأمس إلى الألقاب المحلية والقارية.

ربّ ضارة نافعة

النّجم خرج من البطولة والكأس بخفي حنين وهذا السّقوط وإن كان مُؤلما ومُوجعا فإنه قد يُشكّل فرصة مناسبة لتعديل الأوتار وقد تكون مباراة الليلة أمام الزمبيين نُقطة البداية لإصلاح الوضع. وتبدو فرص النّجم وافرة ليسطع في مَعقله وينتزع من «زيسكو يُونايتد» فوزا باهرا يُطفى به غَضب الأنصار ويراهن بفضله على صَدارة مجموعته التي تضمّ أيضا «مبابان» السوازلندي و»غُرّة أوت» الأنغولي الذي فرض عليه سفير تونس التعادل في عُقر داره. وبعد لقاء الزمبيين سيتمتّع نجم السّاحل بـ»إستراحة المُحارب» ويشرع في تنفيذ «الإصلاحات الكُبرى» والتي ستشمل مراجعة الاستراتيجيات ومُعالجة ملف الانتدابات وربّما أيضا الحسم في مصير المدرّب الجزائري خيرالدين مضوي. كلّ ذلك بعد التفكير العميق والتخطيط الدَقيق لأنّ الفريق لن يَتحمّل المزيد من الخَسائر.

البرنامج: رابطة أبطال إفريقيا (الجولة الثانية من دور المجموعات / منافسات المجموعة الرابعة)

في سوسة (س20): النجم السّاحلي – زيسكو يونايتد الزمبي (الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف)

سامي حمّاني