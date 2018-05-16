قرية الزراوة تحيي شهر التراث

مكتب قابس (الشروق)

نظمت جمعية جيل الغد بالزراوة بالتعاون مع مندوبية الثقافة ودار الشباب بالزراوة نهاية الأسبوع المنقضي يوما احتفاليا تحت عنوان العرس الزروي في إطار الاحتفال بشهر التراث، وقد كان يوما مميزا تخللته العديد من العروض الفنية واللوحات الإستعراضية التي بينت المخزون الثقافي والموروث البربري للزراوة نذكر من بينها الميازة والعرس الزروي والمداوري والعروسة، كما تم تنظيم مسابقة للأكلة الشعبية بالزراوة وما زاد العرض رونقا هو الحضور الجماهيري الغفير الذي تحدى أشعة الشمس الحارقة حبا في منطقته وتشجيعا لمثل هذه التظاهرات الثقافية، الشروق كانت على عين المكان وحاورت السيد عرفات الزروي، مدير دار الشباب، الذي أكد لنا أنه بذل ما بوسعه صحبة ثلة من أبناء الجهة وأعضاء جمعية جيل الغد لإعداد مادة فرجوية دسمة، لتحصل الإفادة ويعرفوا بالموروث الثقافي للجهة لكي لا يندثر، وكان يوما فرجويا وثقافيا رائعا بكل المقاييس ولعل النقطة السوداء الوحيدة هي عدم حضور أي واحد من الإطارات سواء كانت محلية أو جهوية وخاصة منها الطرف الثقافي الذي يعتبر الراعي الرسمي للحدث.





جمني النجاري