قرية الزراوة تحيي شهر التراث

-
-
20:49بعد خلاف دام 3 سنوات: سيتكوم "فاميليا " على الوطنية الاولى
16 ماي 2018
-
20:33كرة قدم: النتائج والترتيب للجولة 2 من مجموعة التدارك للمحترفة 2
16 ماي 2018
-
20:18بوحجلة: 6 ايقافات من أجل السرقة و العنف و البراكاجات
16 ماي 2018
-
19:58بالفيديو: تفتيش السفير الإسرائيلي عند مغادرته تركيا
16 ماي 2018
-
-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
19:16رئيس برشلونة يوجه رسالة مبطنة لريال مدريد
16 ماي 2018
-
18:5638 الف تونسي تمكنوا من الوصول الى السواحل الايطالية الى حدود اكتوبر 2017
16 ماي 2018
-
-
18:28أول وفاة ناتجة عن انفجار السيجارة إلكترونية!
16 ماي 2018
-
18:17ثلاث جلسات عامة بالبرلمان الأسبوع لمناقشة مشاريع قوانين اقتصادية
16 ماي 2018
-
18:01ارهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
16 ماي 2018
-
-
17:25تقلّص عجز الميزانية الى 41.7% موفى مارس
16 ماي 2018
-
16:58الاتحاد الفرنسي يبدأ التفاوض مع زيدان
16 ماي 2018
-
-
16:16شقيقة بوفون تطالبه بعدم الاعتزال
16 ماي 2018
-
15:58الترجي يخسر لاعبه أمام كمبالا
16 ماي 2018
-
15:40بوشبكة: القبض على شخصين بصدد تصوير المسالك الجبلبة والبوابة الحدودية
16 ماي 2018
مكتب قابس (الشروق)
نظمت جمعية جيل الغد بالزراوة بالتعاون مع مندوبية الثقافة ودار الشباب بالزراوة نهاية الأسبوع المنقضي يوما احتفاليا تحت عنوان العرس الزروي في إطار الاحتفال بشهر التراث، وقد كان يوما مميزا تخللته العديد من العروض الفنية واللوحات الإستعراضية التي بينت المخزون الثقافي والموروث البربري للزراوة نذكر من بينها الميازة والعرس الزروي والمداوري والعروسة، كما تم تنظيم مسابقة للأكلة الشعبية بالزراوة وما زاد العرض رونقا هو الحضور الجماهيري الغفير الذي تحدى أشعة الشمس الحارقة حبا في منطقته وتشجيعا لمثل هذه التظاهرات الثقافية، الشروق كانت على عين المكان وحاورت السيد عرفات الزروي، مدير دار الشباب، الذي أكد لنا أنه بذل ما بوسعه صحبة ثلة من أبناء الجهة وأعضاء جمعية جيل الغد لإعداد مادة فرجوية دسمة، لتحصل الإفادة ويعرفوا بالموروث الثقافي للجهة لكي لا يندثر، وكان يوما فرجويا وثقافيا رائعا بكل المقاييس ولعل النقطة السوداء الوحيدة هي عدم حضور أي واحد من الإطارات سواء كانت محلية أو جهوية وخاصة منها الطرف الثقافي الذي يعتبر الراعي الرسمي للحدث.
مكتب قابس (الشروق)
نظمت جمعية جيل الغد بالزراوة بالتعاون مع مندوبية الثقافة ودار الشباب بالزراوة نهاية الأسبوع المنقضي يوما احتفاليا تحت عنوان العرس الزروي في إطار الاحتفال بشهر التراث، وقد كان يوما مميزا تخللته العديد من العروض الفنية واللوحات الإستعراضية التي بينت المخزون الثقافي والموروث البربري للزراوة نذكر من بينها الميازة والعرس الزروي والمداوري والعروسة، كما تم تنظيم مسابقة للأكلة الشعبية بالزراوة وما زاد العرض رونقا هو الحضور الجماهيري الغفير الذي تحدى أشعة الشمس الحارقة حبا في منطقته وتشجيعا لمثل هذه التظاهرات الثقافية، الشروق كانت على عين المكان وحاورت السيد عرفات الزروي، مدير دار الشباب، الذي أكد لنا أنه بذل ما بوسعه صحبة ثلة من أبناء الجهة وأعضاء جمعية جيل الغد لإعداد مادة فرجوية دسمة، لتحصل الإفادة ويعرفوا بالموروث الثقافي للجهة لكي لا يندثر، وكان يوما فرجويا وثقافيا رائعا بكل المقاييس ولعل النقطة السوداء الوحيدة هي عدم حضور أي واحد من الإطارات سواء كانت محلية أو جهوية وخاصة منها الطرف الثقافي الذي يعتبر الراعي الرسمي للحدث.
-
-
20:49بعد خلاف دام 3 سنوات: سيتكوم "فاميليا " على الوطنية الاولى
16 ماي 2018
-
20:33كرة قدم: النتائج والترتيب للجولة 2 من مجموعة التدارك للمحترفة 2
16 ماي 2018
-
20:18بوحجلة: 6 ايقافات من أجل السرقة و العنف و البراكاجات
16 ماي 2018
-
19:58بالفيديو: تفتيش السفير الإسرائيلي عند مغادرته تركيا
16 ماي 2018
-
-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
19:16رئيس برشلونة يوجه رسالة مبطنة لريال مدريد
16 ماي 2018
-
18:5638 الف تونسي تمكنوا من الوصول الى السواحل الايطالية الى حدود اكتوبر 2017
16 ماي 2018
-
-
18:28أول وفاة ناتجة عن انفجار السيجارة إلكترونية!
16 ماي 2018
-
18:17ثلاث جلسات عامة بالبرلمان الأسبوع لمناقشة مشاريع قوانين اقتصادية
16 ماي 2018
-
18:01ارهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
16 ماي 2018
-
-
17:25تقلّص عجز الميزانية الى 41.7% موفى مارس
16 ماي 2018
-
16:58الاتحاد الفرنسي يبدأ التفاوض مع زيدان
16 ماي 2018
-
-
16:16شقيقة بوفون تطالبه بعدم الاعتزال
16 ماي 2018
-
15:58الترجي يخسر لاعبه أمام كمبالا
16 ماي 2018
-
15:40بوشبكة: القبض على شخصين بصدد تصوير المسالك الجبلبة والبوابة الحدودية
16 ماي 2018