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سوسة:رغم مرور 30 سنة على تصنيف المدينة العتيقة ضمن التراث العالمي:غياب أي خطة لتحويل التراث إلى رافد للتشغيل والتجارة والسياحة
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شروق الجهات
سوسة:رغم مرور 30 سنة على تصنيف المدينة العتيقة ضمن التراث العالمي:غياب أي خطة لتحويل التراث إلى رافد للتشغيل والتجارة والسياحة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

ثلاثون سنة مرت على إلحاق مدينة سوسة بقائمة التراث العالمي، مناسبة تزامنت مع اختتام الدورة 27 لشهر التراث وستينية المعهد الوطني للتراث واليوم العالمي للمتاحف فكان الاحتفال متعدد الجوانب بالمتحف الأثري بسوسة.

(الشروق) ـ مكتب الساحل
وشهد فضاء المتحف حيوية كبرى من خلال برنامج ثري أعدته المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة تمثل في الجمع بين مختلف أنواع التراث المادي واللامادي والشفوي والغذائي فانتصب معرض للصناعات الحرفية التقليدية وآخر للمأكولات التقليدية إلى جانب ورشة تطبيقية للفسيفساء بحضور خبراء في المجال تولّوا تقديم عرض حي حول كيفية استخراح الآثار الفسيفسائية وصيانتها وشرح مفصّل لورشة فن الفسيفاء وفن الحفر.
كما تضمن البرنامج مداخلة أمنتها الأستاذة لمياء الفارسي باحثة بالمعهد الوطني للتراث ورئيسة اللجنة الوطنية للمتاحف حول دور التكنولوجيات الحديثة في القيام بالزيارات المتحفية مباشرة مع المؤسسات التربوية.
وفي لقاء بـ "الشروق" وصف عبد الحميد لرقش مدير عام التراث بوزارة الشؤون الثقافية التراث بأنه "المخبر المتجدد" مؤكدا أنه يواجه "تحديات كثيرة".
وحول تزامن الاحتفال مع وضعية سيئة للمدينة العتيقة وإهمال لعدة مناطق تراثية بسوسة قال لرقش "هذا التزامن بين اختتام شهر التراث والاحتفال بثلاثينية تسجيل سوسة في التراث العالمي أردناه نقطة انطلاق جديدة وتواصل للخطة الوطنية للنهوض بالتراث والذي يعتبر ثروة وطنية ..ليس من السهل تصنيف سوسة كتراث عالمي باعتبار قلة الدول الإسلامية التي حافظت على انسجامها ونسيجها العمراني وعلى تراثها ومعالمها فلا بد من تحويل هذا التراث إلى ثروة حقيقية في التشغيل وفي الدورة الاقتصادية التجارية والسياحية والدولة التي لا تنهض بدورها لن تعرف النهوض في أي مجال آخر ونتوجه بالمناسبة بدعوة للمجتمع المدني للمحافظة على التراث والذي عادة يأخذ على عاتقه عبء النهوض والتوعية والتراث لا يمكن ان ننهض به إلا إذا أدمج التقنيات الاتصالية الحديثة واليوم المتحف الأثري بسوسة هو الأنموذج".

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16 ماي 2018 السّاعة 21:00
ثلاثون سنة مرت على إلحاق مدينة سوسة بقائمة التراث العالمي، مناسبة تزامنت مع اختتام الدورة 27 لشهر التراث...
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شروق الجهات
سوسة:رغم مرور 30 سنة على تصنيف المدينة العتيقة ضمن التراث العالمي:غياب أي خطة لتحويل التراث إلى رافد للتشغيل والتجارة والسياحة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

ثلاثون سنة مرت على إلحاق مدينة سوسة بقائمة التراث العالمي، مناسبة تزامنت مع اختتام الدورة 27 لشهر التراث وستينية المعهد الوطني للتراث واليوم العالمي للمتاحف فكان الاحتفال متعدد الجوانب بالمتحف الأثري بسوسة.

(الشروق) ـ مكتب الساحل
وشهد فضاء المتحف حيوية كبرى من خلال برنامج ثري أعدته المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة تمثل في الجمع بين مختلف أنواع التراث المادي واللامادي والشفوي والغذائي فانتصب معرض للصناعات الحرفية التقليدية وآخر للمأكولات التقليدية إلى جانب ورشة تطبيقية للفسيفساء بحضور خبراء في المجال تولّوا تقديم عرض حي حول كيفية استخراح الآثار الفسيفسائية وصيانتها وشرح مفصّل لورشة فن الفسيفاء وفن الحفر.
كما تضمن البرنامج مداخلة أمنتها الأستاذة لمياء الفارسي باحثة بالمعهد الوطني للتراث ورئيسة اللجنة الوطنية للمتاحف حول دور التكنولوجيات الحديثة في القيام بالزيارات المتحفية مباشرة مع المؤسسات التربوية.
وفي لقاء بـ "الشروق" وصف عبد الحميد لرقش مدير عام التراث بوزارة الشؤون الثقافية التراث بأنه "المخبر المتجدد" مؤكدا أنه يواجه "تحديات كثيرة".
وحول تزامن الاحتفال مع وضعية سيئة للمدينة العتيقة وإهمال لعدة مناطق تراثية بسوسة قال لرقش "هذا التزامن بين اختتام شهر التراث والاحتفال بثلاثينية تسجيل سوسة في التراث العالمي أردناه نقطة انطلاق جديدة وتواصل للخطة الوطنية للنهوض بالتراث والذي يعتبر ثروة وطنية ..ليس من السهل تصنيف سوسة كتراث عالمي باعتبار قلة الدول الإسلامية التي حافظت على انسجامها ونسيجها العمراني وعلى تراثها ومعالمها فلا بد من تحويل هذا التراث إلى ثروة حقيقية في التشغيل وفي الدورة الاقتصادية التجارية والسياحية والدولة التي لا تنهض بدورها لن تعرف النهوض في أي مجال آخر ونتوجه بالمناسبة بدعوة للمجتمع المدني للمحافظة على التراث والذي عادة يأخذ على عاتقه عبء النهوض والتوعية والتراث لا يمكن ان ننهض به إلا إذا أدمج التقنيات الاتصالية الحديثة واليوم المتحف الأثري بسوسة هو الأنموذج".

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