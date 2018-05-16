سوسة:رغم مرور 30 سنة على تصنيف المدينة العتيقة ضمن التراث العالمي:غياب أي خطة لتحويل التراث إلى رافد للتشغيل والتجارة والسياحة

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ثلاثون سنة مرت على إلحاق مدينة سوسة بقائمة التراث العالمي، مناسبة تزامنت مع اختتام الدورة 27 لشهر التراث وستينية المعهد الوطني للتراث واليوم العالمي للمتاحف فكان الاحتفال متعدد الجوانب بالمتحف الأثري بسوسة.
(الشروق) ـ مكتب الساحل
وشهد فضاء المتحف حيوية كبرى من خلال برنامج ثري أعدته المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة تمثل في الجمع بين مختلف أنواع التراث المادي واللامادي والشفوي والغذائي فانتصب معرض للصناعات الحرفية التقليدية وآخر للمأكولات التقليدية إلى جانب ورشة تطبيقية للفسيفساء بحضور خبراء في المجال تولّوا تقديم عرض حي حول كيفية استخراح الآثار الفسيفسائية وصيانتها وشرح مفصّل لورشة فن الفسيفاء وفن الحفر.
كما تضمن البرنامج مداخلة أمنتها الأستاذة لمياء الفارسي باحثة بالمعهد الوطني للتراث ورئيسة اللجنة الوطنية للمتاحف حول دور التكنولوجيات الحديثة في القيام بالزيارات المتحفية مباشرة مع المؤسسات التربوية.
وفي لقاء بـ "الشروق" وصف عبد الحميد لرقش مدير عام التراث بوزارة الشؤون الثقافية التراث بأنه "المخبر المتجدد" مؤكدا أنه يواجه "تحديات كثيرة".
وحول تزامن الاحتفال مع وضعية سيئة للمدينة العتيقة وإهمال لعدة مناطق تراثية بسوسة قال لرقش "هذا التزامن بين اختتام شهر التراث والاحتفال بثلاثينية تسجيل سوسة في التراث العالمي أردناه نقطة انطلاق جديدة وتواصل للخطة الوطنية للنهوض بالتراث والذي يعتبر ثروة وطنية ..ليس من السهل تصنيف سوسة كتراث عالمي باعتبار قلة الدول الإسلامية التي حافظت على انسجامها ونسيجها العمراني وعلى تراثها ومعالمها فلا بد من تحويل هذا التراث إلى ثروة حقيقية في التشغيل وفي الدورة الاقتصادية التجارية والسياحية والدولة التي لا تنهض بدورها لن تعرف النهوض في أي مجال آخر ونتوجه بالمناسبة بدعوة للمجتمع المدني للمحافظة على التراث والذي عادة يأخذ على عاتقه عبء النهوض والتوعية والتراث لا يمكن ان ننهض به إلا إذا أدمج التقنيات الاتصالية الحديثة واليوم المتحف الأثري بسوسة هو الأنموذج".
ثلاثون سنة مرت على إلحاق مدينة سوسة بقائمة التراث العالمي، مناسبة تزامنت مع اختتام الدورة 27 لشهر التراث وستينية المعهد الوطني للتراث واليوم العالمي للمتاحف فكان الاحتفال متعدد الجوانب بالمتحف الأثري بسوسة.
(الشروق) ـ مكتب الساحل
وشهد فضاء المتحف حيوية كبرى من خلال برنامج ثري أعدته المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة تمثل في الجمع بين مختلف أنواع التراث المادي واللامادي والشفوي والغذائي فانتصب معرض للصناعات الحرفية التقليدية وآخر للمأكولات التقليدية إلى جانب ورشة تطبيقية للفسيفساء بحضور خبراء في المجال تولّوا تقديم عرض حي حول كيفية استخراح الآثار الفسيفسائية وصيانتها وشرح مفصّل لورشة فن الفسيفاء وفن الحفر.
كما تضمن البرنامج مداخلة أمنتها الأستاذة لمياء الفارسي باحثة بالمعهد الوطني للتراث ورئيسة اللجنة الوطنية للمتاحف حول دور التكنولوجيات الحديثة في القيام بالزيارات المتحفية مباشرة مع المؤسسات التربوية.
وفي لقاء بـ "الشروق" وصف عبد الحميد لرقش مدير عام التراث بوزارة الشؤون الثقافية التراث بأنه "المخبر المتجدد" مؤكدا أنه يواجه "تحديات كثيرة".
وحول تزامن الاحتفال مع وضعية سيئة للمدينة العتيقة وإهمال لعدة مناطق تراثية بسوسة قال لرقش "هذا التزامن بين اختتام شهر التراث والاحتفال بثلاثينية تسجيل سوسة في التراث العالمي أردناه نقطة انطلاق جديدة وتواصل للخطة الوطنية للنهوض بالتراث والذي يعتبر ثروة وطنية ..ليس من السهل تصنيف سوسة كتراث عالمي باعتبار قلة الدول الإسلامية التي حافظت على انسجامها ونسيجها العمراني وعلى تراثها ومعالمها فلا بد من تحويل هذا التراث إلى ثروة حقيقية في التشغيل وفي الدورة الاقتصادية التجارية والسياحية والدولة التي لا تنهض بدورها لن تعرف النهوض في أي مجال آخر ونتوجه بالمناسبة بدعوة للمجتمع المدني للمحافظة على التراث والذي عادة يأخذ على عاتقه عبء النهوض والتوعية والتراث لا يمكن ان ننهض به إلا إذا أدمج التقنيات الاتصالية الحديثة واليوم المتحف الأثري بسوسة هو الأنموذج".
-
-
20:49بعد خلاف دام 3 سنوات: سيتكوم "فاميليا " على الوطنية الاولى
16 ماي 2018
-
20:33كرة قدم: النتائج والترتيب للجولة 2 من مجموعة التدارك للمحترفة 2
16 ماي 2018
-
20:18بوحجلة: 6 ايقافات من أجل السرقة و العنف و البراكاجات
16 ماي 2018
-
19:58بالفيديو: تفتيش السفير الإسرائيلي عند مغادرته تركيا
16 ماي 2018
-
-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
19:16رئيس برشلونة يوجه رسالة مبطنة لريال مدريد
16 ماي 2018
-
18:5638 الف تونسي تمكنوا من الوصول الى السواحل الايطالية الى حدود اكتوبر 2017
16 ماي 2018
-
-
18:28أول وفاة ناتجة عن انفجار السيجارة إلكترونية!
16 ماي 2018
-
18:17ثلاث جلسات عامة بالبرلمان الأسبوع لمناقشة مشاريع قوانين اقتصادية
16 ماي 2018
-
18:01ارهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
16 ماي 2018
-
-
17:25تقلّص عجز الميزانية الى 41.7% موفى مارس
16 ماي 2018
-
16:58الاتحاد الفرنسي يبدأ التفاوض مع زيدان
16 ماي 2018
-
-
16:16شقيقة بوفون تطالبه بعدم الاعتزال
16 ماي 2018
-
15:58الترجي يخسر لاعبه أمام كمبالا
16 ماي 2018
-
15:40بوشبكة: القبض على شخصين بصدد تصوير المسالك الجبلبة والبوابة الحدودية
16 ماي 2018