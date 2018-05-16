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يوم الأربعاء 16 ماي 2018
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القيروان:وزير التجارة:كلّ المنتوجات متوفرة... بأسعار معقولة
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شروق الجهات
القيروان:وزير التجارة:كلّ المنتوجات متوفرة... بأسعار معقولة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

«الشروق» مكتب القيروان:
أدى مساء الاثنين وزير التجارة عمر الباهي زيارة إلى ولاية القيروان الاثنين 14 ماي 2018 اشرف خلالها على اجتماع إقليمي دوري انعقد بمقر الإدارة الجهوية للتجارة وجمع المديرين الجهويين للتجارة بولايات القيروان وسوسة والمنستير وسيدي بوزيد والقصرين وقد تم التطرق الى الاستعدادات لشهر رمضان.
وقد أكد الوزير أن كافة المنتوجات والسلع متوفرة بكميات هامة وان عملية تأمين تزويد السوق بمختلف السلع والمواد الاستهلاكية سيما المدعمة منها تتم بانتظام مع الحرص على تجاوز النقص الحاصل من المواد الأساسية المدعمة وتحديدا الحليب والسكر والحرص على تزويد نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك المتواجدة بعدة ولايات.
وأضاف الوزير أن جميع المنتوجات الغذائية متوفرة وأن أسعار الخضر والغلال معقولة والوزارة تعمل على تخفيض أسعار بعض المواد مع وضع خطة جهوية لتكثيف عمليات المراقبة الاقتصادية خلال شهر رمضان سيؤمنها 350 عون مراقبة موزعون على كامل ولايات الجمهورية للتصدي لظاهرة الاحتكار و ردع المخالفين والمتلاعبين بالأسعار والتشديد على مراقبة مسالك التوزيع .
وقال الوزير أن المخزون التعديلي من البيض بلغ 41 مليون بيضة سيتم تسويقها قريبا كما تم توريد كميات هامة من اللحوم الحمراء بمعدل 100 طن أسبوعيا .وعن اسعار اللحوم قال أنه تم تسعير الهبرة بـ19800 وسعر اللحوم البيضاء (الدواجن) لن يتجاوز 7000 مليم.

جمال الدين الذهبي
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القيروان:وزير التجارة:كلّ المنتوجات متوفرة... بأسعار معقولة
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
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شروق الجهات
القيروان:وزير التجارة:كلّ المنتوجات متوفرة... بأسعار معقولة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

«الشروق» مكتب القيروان:
أدى مساء الاثنين وزير التجارة عمر الباهي زيارة إلى ولاية القيروان الاثنين 14 ماي 2018 اشرف خلالها على اجتماع إقليمي دوري انعقد بمقر الإدارة الجهوية للتجارة وجمع المديرين الجهويين للتجارة بولايات القيروان وسوسة والمنستير وسيدي بوزيد والقصرين وقد تم التطرق الى الاستعدادات لشهر رمضان.
وقد أكد الوزير أن كافة المنتوجات والسلع متوفرة بكميات هامة وان عملية تأمين تزويد السوق بمختلف السلع والمواد الاستهلاكية سيما المدعمة منها تتم بانتظام مع الحرص على تجاوز النقص الحاصل من المواد الأساسية المدعمة وتحديدا الحليب والسكر والحرص على تزويد نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك المتواجدة بعدة ولايات.
وأضاف الوزير أن جميع المنتوجات الغذائية متوفرة وأن أسعار الخضر والغلال معقولة والوزارة تعمل على تخفيض أسعار بعض المواد مع وضع خطة جهوية لتكثيف عمليات المراقبة الاقتصادية خلال شهر رمضان سيؤمنها 350 عون مراقبة موزعون على كامل ولايات الجمهورية للتصدي لظاهرة الاحتكار و ردع المخالفين والمتلاعبين بالأسعار والتشديد على مراقبة مسالك التوزيع .
وقال الوزير أن المخزون التعديلي من البيض بلغ 41 مليون بيضة سيتم تسويقها قريبا كما تم توريد كميات هامة من اللحوم الحمراء بمعدل 100 طن أسبوعيا .وعن اسعار اللحوم قال أنه تم تسعير الهبرة بـ19800 وسعر اللحوم البيضاء (الدواجن) لن يتجاوز 7000 مليم.

جمال الدين الذهبي
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16 ماي 2018 السّاعة 21:00
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المزيد >>
القيروان:وزير التجارة:كلّ المنتوجات متوفرة... بأسعار معقولة
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
أدى مساء الاثنين وزير التجارة عمر الباهي زيارة إلى ولاية القيروان الاثنين 14 ماي 2018 اشرف خلالها على اجتماع...
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16 ماي 2018 السّاعة 21:00
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فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
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