القيروان:وزير التجارة:كلّ المنتوجات متوفرة... بأسعار معقولة

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«الشروق» مكتب القيروان:
أدى مساء الاثنين وزير التجارة عمر الباهي زيارة إلى ولاية القيروان الاثنين 14 ماي 2018 اشرف خلالها على اجتماع إقليمي دوري انعقد بمقر الإدارة الجهوية للتجارة وجمع المديرين الجهويين للتجارة بولايات القيروان وسوسة والمنستير وسيدي بوزيد والقصرين وقد تم التطرق الى الاستعدادات لشهر رمضان.
وقد أكد الوزير أن كافة المنتوجات والسلع متوفرة بكميات هامة وان عملية تأمين تزويد السوق بمختلف السلع والمواد الاستهلاكية سيما المدعمة منها تتم بانتظام مع الحرص على تجاوز النقص الحاصل من المواد الأساسية المدعمة وتحديدا الحليب والسكر والحرص على تزويد نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك المتواجدة بعدة ولايات.
وأضاف الوزير أن جميع المنتوجات الغذائية متوفرة وأن أسعار الخضر والغلال معقولة والوزارة تعمل على تخفيض أسعار بعض المواد مع وضع خطة جهوية لتكثيف عمليات المراقبة الاقتصادية خلال شهر رمضان سيؤمنها 350 عون مراقبة موزعون على كامل ولايات الجمهورية للتصدي لظاهرة الاحتكار و ردع المخالفين والمتلاعبين بالأسعار والتشديد على مراقبة مسالك التوزيع .
وقال الوزير أن المخزون التعديلي من البيض بلغ 41 مليون بيضة سيتم تسويقها قريبا كما تم توريد كميات هامة من اللحوم الحمراء بمعدل 100 طن أسبوعيا .وعن اسعار اللحوم قال أنه تم تسعير الهبرة بـ19800 وسعر اللحوم البيضاء (الدواجن) لن يتجاوز 7000 مليم.
«الشروق» مكتب القيروان:
أدى مساء الاثنين وزير التجارة عمر الباهي زيارة إلى ولاية القيروان الاثنين 14 ماي 2018 اشرف خلالها على اجتماع إقليمي دوري انعقد بمقر الإدارة الجهوية للتجارة وجمع المديرين الجهويين للتجارة بولايات القيروان وسوسة والمنستير وسيدي بوزيد والقصرين وقد تم التطرق الى الاستعدادات لشهر رمضان.
وقد أكد الوزير أن كافة المنتوجات والسلع متوفرة بكميات هامة وان عملية تأمين تزويد السوق بمختلف السلع والمواد الاستهلاكية سيما المدعمة منها تتم بانتظام مع الحرص على تجاوز النقص الحاصل من المواد الأساسية المدعمة وتحديدا الحليب والسكر والحرص على تزويد نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك المتواجدة بعدة ولايات.
وأضاف الوزير أن جميع المنتوجات الغذائية متوفرة وأن أسعار الخضر والغلال معقولة والوزارة تعمل على تخفيض أسعار بعض المواد مع وضع خطة جهوية لتكثيف عمليات المراقبة الاقتصادية خلال شهر رمضان سيؤمنها 350 عون مراقبة موزعون على كامل ولايات الجمهورية للتصدي لظاهرة الاحتكار و ردع المخالفين والمتلاعبين بالأسعار والتشديد على مراقبة مسالك التوزيع .
وقال الوزير أن المخزون التعديلي من البيض بلغ 41 مليون بيضة سيتم تسويقها قريبا كما تم توريد كميات هامة من اللحوم الحمراء بمعدل 100 طن أسبوعيا .وعن اسعار اللحوم قال أنه تم تسعير الهبرة بـ19800 وسعر اللحوم البيضاء (الدواجن) لن يتجاوز 7000 مليم.
-
-
20:49بعد خلاف دام 3 سنوات: سيتكوم "فاميليا " على الوطنية الاولى
16 ماي 2018
-
20:33كرة قدم: النتائج والترتيب للجولة 2 من مجموعة التدارك للمحترفة 2
16 ماي 2018
-
20:18بوحجلة: 6 ايقافات من أجل السرقة و العنف و البراكاجات
16 ماي 2018
-
19:58بالفيديو: تفتيش السفير الإسرائيلي عند مغادرته تركيا
16 ماي 2018
-
-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
19:16رئيس برشلونة يوجه رسالة مبطنة لريال مدريد
16 ماي 2018
-
18:5638 الف تونسي تمكنوا من الوصول الى السواحل الايطالية الى حدود اكتوبر 2017
16 ماي 2018
-
-
18:28أول وفاة ناتجة عن انفجار السيجارة إلكترونية!
16 ماي 2018
-
18:17ثلاث جلسات عامة بالبرلمان الأسبوع لمناقشة مشاريع قوانين اقتصادية
16 ماي 2018
-
18:01ارهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
16 ماي 2018
-
-
17:25تقلّص عجز الميزانية الى 41.7% موفى مارس
16 ماي 2018
-
16:58الاتحاد الفرنسي يبدأ التفاوض مع زيدان
16 ماي 2018
-
-
16:16شقيقة بوفون تطالبه بعدم الاعتزال
16 ماي 2018
-
15:58الترجي يخسر لاعبه أمام كمبالا
16 ماي 2018
-
15:40بوشبكة: القبض على شخصين بصدد تصوير المسالك الجبلبة والبوابة الحدودية
16 ماي 2018