بنزرت:في حملة مشتركة للتصدّي للتجاوزات في الفضاءات العومية والأسواق:أعوان التجارة وممثلو الدفاع عن المستهلك... يقاطعون

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مكتب الشروق-بنزر ت
انطلقت من مقر ادارة حفظ الصحة ببنزرت حملة اقليمية في المراقبة المشتركة حيث تجند لها 12 فريقا من حفظ الصحة ومراقبة جودة وسلامة المنتوجات فضلا عن مشاركة هياكل الحرس والشرطة البلدية والامن العمومي.
هذه الحملة قاطعها اعوان الادارة الجهوية للتجارة وغاب عنها ممثلو منظمة الدفاع عن المستهلك.
وشملت الفضاءات التي تم زيارتها محلات واقعة بشارع الحبيب بورقيبة ومناطق البحيرة وسيدي سالم والكرنيش والمرسى العتيق واهم الاحياء السكنية بقلب المدينة وما جاورها فضلا عن زيارة سوق صلاح الدين بوشوشة للخضر والغلال ونهج ساسي البحري .
وكانت مندوبة الشروق قد تابعت والفريق تفاصيل من حملة المراقبة التي شملت السوق البلدي وعددا من الفضاءات الاخرى الواقعة وسط مدينة بنزرت حيث حضرت اللهفة وقفزت أسعار الغلال واصناف من الاسماك وبعض المنتوجات الاخرى.
وفي تصريحه للشروق اوضح المدير الجهوي لمجمع الصحة ببنزرت ناجي المي: « هناك 12 فريقا تدخل في هذه الحملة ساعات قبل حلول شهر رمضان حيث نسعى الى تكثيف المراقبة وتطبيق الاجراءات فمن الاهداف حماية المستهلك من الامراض المنقولة. وتشمل مساحات الزيارات المبرمجة محلات وفضاءات تجارية والاسواق وذلك وفق جدولة في الغرض».
فيما اضاف «عماد الصغير «رئيس وحدة حفظ الصحة ان: «تكثيف المراقبة الصحية كان وفق منشور وزير الصحة العمومية عدد 48 ..نجابه نقصا في الاطار البشري ونعمل على تلافي الاشكاليات نحو تامين مراقبة وزيارة اغلب الفضلات التي تعرض فيها منتوجات للمستهلك خلال هذا الشهر الكريم».
وتوزعت زيارة السوق البلدي صلاح الدين بوشوشىة ونهج ساسي البحري بين فضاءات بيع اللحوم البيضاء والحمراء فضلا عن زيارة سوق الاسماك حيث تم حجز كميات متفاوتة من سمك «المول» في ظل عدم تأشير له واثبات المصدر من قبل الهياكل المعنية اضافة الى رفع محاضر في غياب ظروف حفظ وعرض بعض الاسماك في عدد من نقاط البيع .
كما تم تحرير محاضر مخالفات شملت بالمناسبة بعض المحلات الخاصة ببيع «المصبرات «والتوابل
مكتب الشروق-بنزر ت
انطلقت من مقر ادارة حفظ الصحة ببنزرت حملة اقليمية في المراقبة المشتركة حيث تجند لها 12 فريقا من حفظ الصحة ومراقبة جودة وسلامة المنتوجات فضلا عن مشاركة هياكل الحرس والشرطة البلدية والامن العمومي.
هذه الحملة قاطعها اعوان الادارة الجهوية للتجارة وغاب عنها ممثلو منظمة الدفاع عن المستهلك.
وشملت الفضاءات التي تم زيارتها محلات واقعة بشارع الحبيب بورقيبة ومناطق البحيرة وسيدي سالم والكرنيش والمرسى العتيق واهم الاحياء السكنية بقلب المدينة وما جاورها فضلا عن زيارة سوق صلاح الدين بوشوشة للخضر والغلال ونهج ساسي البحري .
وكانت مندوبة الشروق قد تابعت والفريق تفاصيل من حملة المراقبة التي شملت السوق البلدي وعددا من الفضاءات الاخرى الواقعة وسط مدينة بنزرت حيث حضرت اللهفة وقفزت أسعار الغلال واصناف من الاسماك وبعض المنتوجات الاخرى.
وفي تصريحه للشروق اوضح المدير الجهوي لمجمع الصحة ببنزرت ناجي المي: « هناك 12 فريقا تدخل في هذه الحملة ساعات قبل حلول شهر رمضان حيث نسعى الى تكثيف المراقبة وتطبيق الاجراءات فمن الاهداف حماية المستهلك من الامراض المنقولة. وتشمل مساحات الزيارات المبرمجة محلات وفضاءات تجارية والاسواق وذلك وفق جدولة في الغرض».
فيما اضاف «عماد الصغير «رئيس وحدة حفظ الصحة ان: «تكثيف المراقبة الصحية كان وفق منشور وزير الصحة العمومية عدد 48 ..نجابه نقصا في الاطار البشري ونعمل على تلافي الاشكاليات نحو تامين مراقبة وزيارة اغلب الفضلات التي تعرض فيها منتوجات للمستهلك خلال هذا الشهر الكريم».
وتوزعت زيارة السوق البلدي صلاح الدين بوشوشىة ونهج ساسي البحري بين فضاءات بيع اللحوم البيضاء والحمراء فضلا عن زيارة سوق الاسماك حيث تم حجز كميات متفاوتة من سمك «المول» في ظل عدم تأشير له واثبات المصدر من قبل الهياكل المعنية اضافة الى رفع محاضر في غياب ظروف حفظ وعرض بعض الاسماك في عدد من نقاط البيع .
كما تم تحرير محاضر مخالفات شملت بالمناسبة بعض المحلات الخاصة ببيع «المصبرات «والتوابل
-
-
20:49بعد خلاف دام 3 سنوات: سيتكوم "فاميليا " على الوطنية الاولى
16 ماي 2018
-
20:33كرة قدم: النتائج والترتيب للجولة 2 من مجموعة التدارك للمحترفة 2
16 ماي 2018
-
20:18بوحجلة: 6 ايقافات من أجل السرقة و العنف و البراكاجات
16 ماي 2018
-
19:58بالفيديو: تفتيش السفير الإسرائيلي عند مغادرته تركيا
16 ماي 2018
-
-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
19:16رئيس برشلونة يوجه رسالة مبطنة لريال مدريد
16 ماي 2018
-
18:5638 الف تونسي تمكنوا من الوصول الى السواحل الايطالية الى حدود اكتوبر 2017
16 ماي 2018
-
-
18:28أول وفاة ناتجة عن انفجار السيجارة إلكترونية!
16 ماي 2018
-
18:17ثلاث جلسات عامة بالبرلمان الأسبوع لمناقشة مشاريع قوانين اقتصادية
16 ماي 2018
-
18:01ارهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
16 ماي 2018
-
-
17:25تقلّص عجز الميزانية الى 41.7% موفى مارس
16 ماي 2018
-
16:58الاتحاد الفرنسي يبدأ التفاوض مع زيدان
16 ماي 2018
-
-
16:16شقيقة بوفون تطالبه بعدم الاعتزال
16 ماي 2018
-
15:58الترجي يخسر لاعبه أمام كمبالا
16 ماي 2018
-
15:40بوشبكة: القبض على شخصين بصدد تصوير المسالك الجبلبة والبوابة الحدودية
16 ماي 2018