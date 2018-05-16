بنزرت:في حملة مشتركة للتصدّي للتجاوزات في الفضاءات العومية والأسواق:أعوان التجارة وممثلو الدفاع عن المستهلك... يقاطعون

مكتب الشروق-بنزر ت

انطلقت من مقر ادارة حفظ الصحة ببنزرت حملة اقليمية في المراقبة المشتركة حيث تجند لها 12 فريقا من حفظ الصحة ومراقبة جودة وسلامة المنتوجات فضلا عن مشاركة هياكل الحرس والشرطة البلدية والامن العمومي.

هذه الحملة قاطعها اعوان الادارة الجهوية للتجارة وغاب عنها ممثلو منظمة الدفاع عن المستهلك.

وشملت الفضاءات التي تم زيارتها محلات واقعة بشارع الحبيب بورقيبة ومناطق البحيرة وسيدي سالم والكرنيش والمرسى العتيق واهم الاحياء السكنية بقلب المدينة وما جاورها فضلا عن زيارة سوق صلاح الدين بوشوشة للخضر والغلال ونهج ساسي البحري .

وكانت مندوبة الشروق قد تابعت والفريق تفاصيل من حملة المراقبة التي شملت السوق البلدي وعددا من الفضاءات الاخرى الواقعة وسط مدينة بنزرت حيث حضرت اللهفة وقفزت أسعار الغلال واصناف من الاسماك وبعض المنتوجات الاخرى.

وفي تصريحه للشروق اوضح المدير الجهوي لمجمع الصحة ببنزرت ناجي المي: « هناك 12 فريقا تدخل في هذه الحملة ساعات قبل حلول شهر رمضان حيث نسعى الى تكثيف المراقبة وتطبيق الاجراءات فمن الاهداف حماية المستهلك من الامراض المنقولة. وتشمل مساحات الزيارات المبرمجة محلات وفضاءات تجارية والاسواق وذلك وفق جدولة في الغرض».

فيما اضاف «عماد الصغير «رئيس وحدة حفظ الصحة ان: «تكثيف المراقبة الصحية كان وفق منشور وزير الصحة العمومية عدد 48 ..نجابه نقصا في الاطار البشري ونعمل على تلافي الاشكاليات نحو تامين مراقبة وزيارة اغلب الفضلات التي تعرض فيها منتوجات للمستهلك خلال هذا الشهر الكريم».

وتوزعت زيارة السوق البلدي صلاح الدين بوشوشىة ونهج ساسي البحري بين فضاءات بيع اللحوم البيضاء والحمراء فضلا عن زيارة سوق الاسماك حيث تم حجز كميات متفاوتة من سمك «المول» في ظل عدم تأشير له واثبات المصدر من قبل الهياكل المعنية اضافة الى رفع محاضر في غياب ظروف حفظ وعرض بعض الاسماك في عدد من نقاط البيع .

كما تم تحرير محاضر مخالفات شملت بالمناسبة بعض المحلات الخاصة ببيع «المصبرات «والتوابل





إيمان عبد الستار