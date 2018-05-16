الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأربعاء 16 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
بنزرت:في حملة مشتركة للتصدّي للتجاوزات في الفضاءات العومية والأسواق:أعوان التجارة وممثلو الدفاع عن المستهلك... يقاطعون
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو) النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو)
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
بعد سبعين عاما: النكبة لإسرائيل... والانتصار لفلسطين
إنها نكبة إسرائيل في ذكراها السبعين... ما حدث ويحدث الآن في فلسطين، يؤكد مرّة أخرى أن الاحتلال الى زوال وأن حرب الإرادات انتصرت فيها إرادة الشعب الفلسطيني.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
العاهل السعودي: كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان محاولة طعن نقيب في الشرطة أمام المعبد اليهودي بشارع... سليانة: العثور على 4 قنابل بمنزل معتمد جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 15 ماي 2018 (إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية إيقاف السعودي المرداسي أحد حكام مونديال روسيا 2018 مدى... جريدة الشروق ليوم الاربعاء 16 ماي 2018
شروق الجهات
بنزرت:في حملة مشتركة للتصدّي للتجاوزات في الفضاءات العومية والأسواق:أعوان التجارة وممثلو الدفاع عن المستهلك... يقاطعون
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

مكتب الشروق-بنزر ت
انطلقت من مقر ادارة حفظ الصحة ببنزرت حملة اقليمية في المراقبة المشتركة حيث تجند لها 12 فريقا من حفظ الصحة ومراقبة جودة وسلامة المنتوجات فضلا عن مشاركة هياكل الحرس والشرطة البلدية والامن العمومي.
هذه الحملة قاطعها اعوان الادارة الجهوية للتجارة وغاب عنها ممثلو منظمة الدفاع عن المستهلك.
وشملت الفضاءات التي تم زيارتها محلات واقعة بشارع الحبيب بورقيبة ومناطق البحيرة وسيدي سالم والكرنيش والمرسى العتيق واهم الاحياء السكنية بقلب المدينة وما جاورها فضلا عن زيارة سوق صلاح الدين بوشوشة للخضر والغلال ونهج ساسي البحري .
وكانت مندوبة الشروق قد تابعت والفريق تفاصيل من حملة المراقبة التي شملت السوق البلدي وعددا من الفضاءات الاخرى الواقعة وسط مدينة بنزرت حيث حضرت اللهفة وقفزت أسعار الغلال واصناف من الاسماك وبعض المنتوجات الاخرى.
وفي تصريحه للشروق اوضح المدير الجهوي لمجمع الصحة ببنزرت ناجي المي: « هناك 12 فريقا تدخل في هذه الحملة ساعات قبل حلول شهر رمضان حيث نسعى الى تكثيف المراقبة وتطبيق الاجراءات فمن الاهداف حماية المستهلك من الامراض المنقولة. وتشمل مساحات الزيارات المبرمجة محلات وفضاءات تجارية والاسواق وذلك وفق جدولة في الغرض».
فيما اضاف «عماد الصغير «رئيس وحدة حفظ الصحة ان: «تكثيف المراقبة الصحية كان وفق منشور وزير الصحة العمومية عدد 48 ..نجابه نقصا في الاطار البشري ونعمل على تلافي الاشكاليات نحو تامين مراقبة وزيارة اغلب الفضلات التي تعرض فيها منتوجات للمستهلك خلال هذا الشهر الكريم».
وتوزعت زيارة السوق البلدي صلاح الدين بوشوشىة ونهج ساسي البحري بين فضاءات بيع اللحوم البيضاء والحمراء فضلا عن زيارة سوق الاسماك حيث تم حجز كميات متفاوتة من سمك «المول» في ظل عدم تأشير له واثبات المصدر من قبل الهياكل المعنية اضافة الى رفع محاضر في غياب ظروف حفظ وعرض بعض الاسماك في عدد من نقاط البيع .
كما تم تحرير محاضر مخالفات شملت بالمناسبة بعض المحلات الخاصة ببيع «المصبرات «والتوابل

إيمان عبد الستار
تقرؤون أيضا
صفاقس بلا خبز في اليوم الأول من رمضان!
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
هددت الغرفة الجهوية لأصحاب المخابز بصفاقس بالدخول في اضراب قطاعي جهوي يوم غد الخميس الموافق لأول أيام شهر...
المزيد >>
بنزرت:في حملة مشتركة للتصدّي للتجاوزات في الفضاءات العومية والأسواق:أعوان التجارة وممثلو الدفاع عن...
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
انطلقت من مقر ادارة حفظ الصحة ببنزرت حملة اقليمية في المراقبة المشتركة حيث تجند لها 12 فريقا من حفظ الصحة...
المزيد >>
القيروان:وزير التجارة:كلّ المنتوجات متوفرة... بأسعار معقولة
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
أدى مساء الاثنين وزير التجارة عمر الباهي زيارة إلى ولاية القيروان الاثنين 14 ماي 2018 اشرف خلالها على اجتماع...
المزيد >>
سوسة:رغم مرور 30 سنة على تصنيف المدينة العتيقة ضمن التراث العالمي:غياب أي خطة لتحويل التراث إلى رافد للتشغيل...
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
ثلاثون سنة مرت على إلحاق مدينة سوسة بقائمة التراث العالمي، مناسبة تزامنت مع اختتام الدورة 27 لشهر التراث...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
شروق الجهات
بنزرت:في حملة مشتركة للتصدّي للتجاوزات في الفضاءات العومية والأسواق:أعوان التجارة وممثلو الدفاع عن المستهلك... يقاطعون
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

مكتب الشروق-بنزر ت
انطلقت من مقر ادارة حفظ الصحة ببنزرت حملة اقليمية في المراقبة المشتركة حيث تجند لها 12 فريقا من حفظ الصحة ومراقبة جودة وسلامة المنتوجات فضلا عن مشاركة هياكل الحرس والشرطة البلدية والامن العمومي.
هذه الحملة قاطعها اعوان الادارة الجهوية للتجارة وغاب عنها ممثلو منظمة الدفاع عن المستهلك.
وشملت الفضاءات التي تم زيارتها محلات واقعة بشارع الحبيب بورقيبة ومناطق البحيرة وسيدي سالم والكرنيش والمرسى العتيق واهم الاحياء السكنية بقلب المدينة وما جاورها فضلا عن زيارة سوق صلاح الدين بوشوشة للخضر والغلال ونهج ساسي البحري .
وكانت مندوبة الشروق قد تابعت والفريق تفاصيل من حملة المراقبة التي شملت السوق البلدي وعددا من الفضاءات الاخرى الواقعة وسط مدينة بنزرت حيث حضرت اللهفة وقفزت أسعار الغلال واصناف من الاسماك وبعض المنتوجات الاخرى.
وفي تصريحه للشروق اوضح المدير الجهوي لمجمع الصحة ببنزرت ناجي المي: « هناك 12 فريقا تدخل في هذه الحملة ساعات قبل حلول شهر رمضان حيث نسعى الى تكثيف المراقبة وتطبيق الاجراءات فمن الاهداف حماية المستهلك من الامراض المنقولة. وتشمل مساحات الزيارات المبرمجة محلات وفضاءات تجارية والاسواق وذلك وفق جدولة في الغرض».
فيما اضاف «عماد الصغير «رئيس وحدة حفظ الصحة ان: «تكثيف المراقبة الصحية كان وفق منشور وزير الصحة العمومية عدد 48 ..نجابه نقصا في الاطار البشري ونعمل على تلافي الاشكاليات نحو تامين مراقبة وزيارة اغلب الفضلات التي تعرض فيها منتوجات للمستهلك خلال هذا الشهر الكريم».
وتوزعت زيارة السوق البلدي صلاح الدين بوشوشىة ونهج ساسي البحري بين فضاءات بيع اللحوم البيضاء والحمراء فضلا عن زيارة سوق الاسماك حيث تم حجز كميات متفاوتة من سمك «المول» في ظل عدم تأشير له واثبات المصدر من قبل الهياكل المعنية اضافة الى رفع محاضر في غياب ظروف حفظ وعرض بعض الاسماك في عدد من نقاط البيع .
كما تم تحرير محاضر مخالفات شملت بالمناسبة بعض المحلات الخاصة ببيع «المصبرات «والتوابل

إيمان عبد الستار
تقرؤون أيضا
صفاقس بلا خبز في اليوم الأول من رمضان!
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
هددت الغرفة الجهوية لأصحاب المخابز بصفاقس بالدخول في اضراب قطاعي جهوي يوم غد الخميس الموافق لأول أيام شهر...
المزيد >>
بنزرت:في حملة مشتركة للتصدّي للتجاوزات في الفضاءات العومية والأسواق:أعوان التجارة وممثلو الدفاع عن...
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
انطلقت من مقر ادارة حفظ الصحة ببنزرت حملة اقليمية في المراقبة المشتركة حيث تجند لها 12 فريقا من حفظ الصحة...
المزيد >>
القيروان:وزير التجارة:كلّ المنتوجات متوفرة... بأسعار معقولة
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
أدى مساء الاثنين وزير التجارة عمر الباهي زيارة إلى ولاية القيروان الاثنين 14 ماي 2018 اشرف خلالها على اجتماع...
المزيد >>
سوسة:رغم مرور 30 سنة على تصنيف المدينة العتيقة ضمن التراث العالمي:غياب أي خطة لتحويل التراث إلى رافد للتشغيل...
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
ثلاثون سنة مرت على إلحاق مدينة سوسة بقائمة التراث العالمي، مناسبة تزامنت مع اختتام الدورة 27 لشهر التراث...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
بعد سبعين عاما: النكبة لإسرائيل... والانتصار لفلسطين
إنها نكبة إسرائيل في ذكراها السبعين... ما حدث ويحدث الآن في فلسطين، يؤكد مرّة أخرى أن الاحتلال الى زوال وأن حرب الإرادات انتصرت فيها إرادة الشعب الفلسطيني.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
العاهل السعودي: كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان محاولة طعن نقيب في الشرطة أمام المعبد اليهودي بشارع... سليانة: العثور على 4 قنابل بمنزل معتمد جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 15 ماي 2018 (إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية إيقاف السعودي المرداسي أحد حكام مونديال روسيا 2018 مدى... جريدة الشروق ليوم الاربعاء 16 ماي 2018
﻿