صفاقس بلا خبز في اليوم الأول من رمضان!

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«الشروق» مكتب صفاقس
هددت الغرفة الجهوية لأصحاب المخابز بصفاقس بالدخول في اضراب قطاعي جهوي يوم غد الخميس الموافق لأول أيام شهر الصيام على خلفية ما اعتبرته ‹›ممالطة السلط الجهوية في تنفيذ قرارات المخابز العشوائية».
وبرر أصحاب المخابز تهديداتهم بالغلق بانتشار المخابز العشوائية بصفاقس في الفضاءات الكبرى ومحلات المرطبات بل وعلى قارعة الطريق مقابل عدم تفعيل قرارات الغلق وهو ما يهدد رزقهم و يكلف الدولة خسائر بالمليارات وفق تعبير بعضهم .
وقال مصدر مقرب من اتحاد الصناعة والتجارة بصفاقس ان الخبز بات يباع في الطريق العام وفي فضاءات غير مهيأة لمثل هذا النشاط ناقدا أصحاب محلات المرطبات و «الكرواسون» ومالكي الفضاءات التجارية الكبرى وغيرهم ، مضيفا ان السلط الجهوية لم تتحرك لغلق هذه المخابز العشوائية التي أضرت بالقطاع .
وقال رئيس الغرفة عبودة البرشاني ان قرار الإضراب وغلق المخابز القانونية في أول يوم من رمضان تم اتخاذه اثر اجتماع عقده أرباب المخابز بمقر اتحاد الأعراف بالجهة مؤكدا انه تم اعلام جميع الأطراف المتدخلة في الموضوع من إدارة التجارة والولاية والسلطات الأمنية.
ويذكر أن مخابز صفاقس قد أضربت في وقت سابق ، لكن الخبز لم ينقطع بالمدينة بسبب عدم التزام بعض الخبازة بالإضراب وبسبب انتشار عدد كبير من محلات المرطبات التي تصنع وتروج خبز «الباقات».
«الشروق» مكتب صفاقس
هددت الغرفة الجهوية لأصحاب المخابز بصفاقس بالدخول في اضراب قطاعي جهوي يوم غد الخميس الموافق لأول أيام شهر الصيام على خلفية ما اعتبرته ‹›ممالطة السلط الجهوية في تنفيذ قرارات المخابز العشوائية».
وبرر أصحاب المخابز تهديداتهم بالغلق بانتشار المخابز العشوائية بصفاقس في الفضاءات الكبرى ومحلات المرطبات بل وعلى قارعة الطريق مقابل عدم تفعيل قرارات الغلق وهو ما يهدد رزقهم و يكلف الدولة خسائر بالمليارات وفق تعبير بعضهم .
وقال مصدر مقرب من اتحاد الصناعة والتجارة بصفاقس ان الخبز بات يباع في الطريق العام وفي فضاءات غير مهيأة لمثل هذا النشاط ناقدا أصحاب محلات المرطبات و «الكرواسون» ومالكي الفضاءات التجارية الكبرى وغيرهم ، مضيفا ان السلط الجهوية لم تتحرك لغلق هذه المخابز العشوائية التي أضرت بالقطاع .
وقال رئيس الغرفة عبودة البرشاني ان قرار الإضراب وغلق المخابز القانونية في أول يوم من رمضان تم اتخاذه اثر اجتماع عقده أرباب المخابز بمقر اتحاد الأعراف بالجهة مؤكدا انه تم اعلام جميع الأطراف المتدخلة في الموضوع من إدارة التجارة والولاية والسلطات الأمنية.
ويذكر أن مخابز صفاقس قد أضربت في وقت سابق ، لكن الخبز لم ينقطع بالمدينة بسبب عدم التزام بعض الخبازة بالإضراب وبسبب انتشار عدد كبير من محلات المرطبات التي تصنع وتروج خبز «الباقات».
-
-
20:49بعد خلاف دام 3 سنوات: سيتكوم "فاميليا " على الوطنية الاولى
16 ماي 2018
-
20:33كرة قدم: النتائج والترتيب للجولة 2 من مجموعة التدارك للمحترفة 2
16 ماي 2018
-
20:18بوحجلة: 6 ايقافات من أجل السرقة و العنف و البراكاجات
16 ماي 2018
-
19:58بالفيديو: تفتيش السفير الإسرائيلي عند مغادرته تركيا
16 ماي 2018
-
-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
19:16رئيس برشلونة يوجه رسالة مبطنة لريال مدريد
16 ماي 2018
-
18:5638 الف تونسي تمكنوا من الوصول الى السواحل الايطالية الى حدود اكتوبر 2017
16 ماي 2018
-
-
18:28أول وفاة ناتجة عن انفجار السيجارة إلكترونية!
16 ماي 2018
-
18:17ثلاث جلسات عامة بالبرلمان الأسبوع لمناقشة مشاريع قوانين اقتصادية
16 ماي 2018
-
18:01ارهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
16 ماي 2018
-
-
17:25تقلّص عجز الميزانية الى 41.7% موفى مارس
16 ماي 2018
-
16:58الاتحاد الفرنسي يبدأ التفاوض مع زيدان
16 ماي 2018
-
-
16:16شقيقة بوفون تطالبه بعدم الاعتزال
16 ماي 2018
-
15:58الترجي يخسر لاعبه أمام كمبالا
16 ماي 2018
-
15:40بوشبكة: القبض على شخصين بصدد تصوير المسالك الجبلبة والبوابة الحدودية
16 ماي 2018