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يوم الأربعاء 16 ماي 2018
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صفاقس بلا خبز في اليوم الأول من رمضان!
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شروق الجهات
صفاقس بلا خبز في اليوم الأول من رمضان!
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

«الشروق» مكتب صفاقس
هددت الغرفة الجهوية لأصحاب المخابز بصفاقس بالدخول في اضراب قطاعي جهوي يوم غد الخميس الموافق لأول أيام شهر الصيام على خلفية ما اعتبرته ‹›ممالطة السلط الجهوية في تنفيذ قرارات المخابز العشوائية».
وبرر أصحاب المخابز تهديداتهم بالغلق بانتشار المخابز العشوائية بصفاقس في الفضاءات الكبرى ومحلات المرطبات بل وعلى قارعة الطريق مقابل عدم تفعيل قرارات الغلق وهو ما يهدد رزقهم و يكلف الدولة خسائر بالمليارات وفق تعبير بعضهم .
وقال مصدر مقرب من اتحاد الصناعة والتجارة بصفاقس ان الخبز بات يباع في الطريق العام وفي فضاءات غير مهيأة لمثل هذا النشاط ناقدا أصحاب محلات المرطبات و «الكرواسون» ومالكي الفضاءات التجارية الكبرى وغيرهم ، مضيفا ان السلط الجهوية لم تتحرك لغلق هذه المخابز العشوائية التي أضرت بالقطاع .
وقال رئيس الغرفة عبودة البرشاني ان قرار الإضراب وغلق المخابز القانونية في أول يوم من رمضان تم اتخاذه اثر اجتماع عقده أرباب المخابز بمقر اتحاد الأعراف بالجهة مؤكدا انه تم اعلام جميع الأطراف المتدخلة في الموضوع من إدارة التجارة والولاية والسلطات الأمنية.
ويذكر أن مخابز صفاقس قد أضربت في وقت سابق ، لكن الخبز لم ينقطع بالمدينة بسبب عدم التزام بعض الخبازة بالإضراب وبسبب انتشار عدد كبير من محلات المرطبات التي تصنع وتروج خبز «الباقات».

راشد شعور
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شروق الجهات
صفاقس بلا خبز في اليوم الأول من رمضان!
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

«الشروق» مكتب صفاقس
هددت الغرفة الجهوية لأصحاب المخابز بصفاقس بالدخول في اضراب قطاعي جهوي يوم غد الخميس الموافق لأول أيام شهر الصيام على خلفية ما اعتبرته ‹›ممالطة السلط الجهوية في تنفيذ قرارات المخابز العشوائية».
وبرر أصحاب المخابز تهديداتهم بالغلق بانتشار المخابز العشوائية بصفاقس في الفضاءات الكبرى ومحلات المرطبات بل وعلى قارعة الطريق مقابل عدم تفعيل قرارات الغلق وهو ما يهدد رزقهم و يكلف الدولة خسائر بالمليارات وفق تعبير بعضهم .
وقال مصدر مقرب من اتحاد الصناعة والتجارة بصفاقس ان الخبز بات يباع في الطريق العام وفي فضاءات غير مهيأة لمثل هذا النشاط ناقدا أصحاب محلات المرطبات و «الكرواسون» ومالكي الفضاءات التجارية الكبرى وغيرهم ، مضيفا ان السلط الجهوية لم تتحرك لغلق هذه المخابز العشوائية التي أضرت بالقطاع .
وقال رئيس الغرفة عبودة البرشاني ان قرار الإضراب وغلق المخابز القانونية في أول يوم من رمضان تم اتخاذه اثر اجتماع عقده أرباب المخابز بمقر اتحاد الأعراف بالجهة مؤكدا انه تم اعلام جميع الأطراف المتدخلة في الموضوع من إدارة التجارة والولاية والسلطات الأمنية.
ويذكر أن مخابز صفاقس قد أضربت في وقت سابق ، لكن الخبز لم ينقطع بالمدينة بسبب عدم التزام بعض الخبازة بالإضراب وبسبب انتشار عدد كبير من محلات المرطبات التي تصنع وتروج خبز «الباقات».

راشد شعور
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