الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأربعاء 16 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
حاول طعن ضابط بالعاصمة :اعترافات ارهابي استهدف كنيسا يهوديا
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو) النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو)
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
بعد سبعين عاما: النكبة لإسرائيل... والانتصار لفلسطين
إنها نكبة إسرائيل في ذكراها السبعين... ما حدث ويحدث الآن في فلسطين، يؤكد مرّة أخرى أن الاحتلال الى زوال وأن حرب الإرادات انتصرت فيها إرادة الشعب الفلسطيني.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
العاهل السعودي: كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان محاولة طعن نقيب في الشرطة أمام المعبد اليهودي بشارع... سليانة: العثور على 4 قنابل بمنزل معتمد جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 15 ماي 2018 (إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية إيقاف السعودي المرداسي أحد حكام مونديال روسيا 2018 مدى... جريدة الشروق ليوم الاربعاء 16 ماي 2018
القضائي
حاول طعن ضابط بالعاصمة :اعترافات ارهابي استهدف كنيسا يهوديا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

نجحت وحدات الامن المرابطة امام معبد اليهود من القبض على عنصر سلفي متشدد في 47 من عمره اثناء محاولته استهداف ضابط امن وتم نقله الى ثكنة القرجاني للتحقيق معه من قبل وحدة مكافحة الارهاب ...

تونس (الشروق)
«الشروق» تنشر تفاصيل العملية الارهابية التي خطط لتنفيذها عنصر سلفي قام بسرقة سيارة لمساعدته في الهروب ولكن تم القبض عليه من قبل الامنيين ....
تم مساء امس نقل المتهم المدعوعادل «ز» البالغ من العمر 47 سنة اصيل منطقة حي الزهور بالعاصمة الى ثكنة القرجاني للتحقيق معه من قبل وحدة مكافحة الارهاب التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني حول مخططه الارهابي لاستهداف معبد اليهود في شارع الحرية بالعاصمة واسباب طعنه لنقيب بوحدات التدخل كان مرابطا امام المعبد لحمايته .
المراحل
قام عادل «ز» وهو عنصر سلفي متشدد بوضع سيارته على الساعة 10 في مأوى للسيارات بالقرب من مقر الاذاعة الوطنية وكان بصحبته فتاة في العشرين من عمرها جلبها معه للتمويه فجلس حوالي الساعة في مقهى محاذ لمعبد اليهود بشارع الحرية ثم غادر المكان متجها نحومحطة «الباساج» ثم اتجه نحو جامع الفتح ليعود مجددا مشيا على الاقدام في اتجاه المعبد .
وبعد وصوله الى معبد اليهود بشارع الحرية اتجه نحونقيب في وحدات التدخل كان يقف بالقرب من باب المعبد ليقوم بإخراج سكين كان يخفيه داخل ثيابه ثم يحاول طعن الضابط ولكن تمكن الامني من ايقافه مما تسبب له في جروح على مستوى اليد والكتف لتتدخل اثرها الوحدات الامنية المكلفة بحراسة المعبد وتطيح به وتحجز السكين الذي كان يخطط لقتل المتواجدين بالمكان .
الاعترافات
وحسب مصدر امني مطلع فان المتهم المدعو عادل «ز» اصيل ولاية بنزرت ويقطن في منطقة حي الزهور بالعاصمة اعترف امام المحقق انه اراد استهداف اليهود الذين يتوافدون للمعبد في شارع الحرية بالعاصمة انتقاما منهم على ما تقترفه اسرائيل ضد الفلسطينيين في احداث 48 ساعة الاخيرة وتسبب في العشرات من الشهداء على حد تعبيره مؤكدا انه تفاجأ بتواجد ضابط الامن بالمكان مؤكدا انه راقب المكان قبل ساعات من تنفيذ العملية .
واعترف المتهم ان المخطط يهدف لطعن اليهود وليس الامنيين ولكن الضابط تصدى له كما اكد ان السيارة التي تم استعمالها مسروقة وصادرة بشأنها مناشير تفتيش وعن الفتاة التي رافقته قال بانه جلبها معه للتمويه وحتى لا يتم التفطن اليه من قبل الامنيين.

الداخلية توضّح

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها امس ان دوريّة أمنيّة تابعة للإدارة العامّة لوحدات التدخل المكلفة بتأمين وحماية المنشآت بشارع الحرية بالعاصمة تمكنت من التصدي لشخص تونسي الجنسيّة عمره 45 سنة من سكان أحواز العاصمة حاول الاعتداء على الدوريّة المذكورة بواسطة آلة حادّة «سكين» إلا أنّه تمت السيطرة عليه وايقافه دون الحاق أي اضرار بأعوان الدوريّة الذين كان من بينهم ضابط برتبة نقيب.
وبعد التنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تمت احالته على الوحدة الوطنيّة للبحث في جرائم الإرهاب والجريمة المنظّمة والماسّة من سلامة أمن البلاد بالإدارة العامّة للأمن الوطني لمواصلة التّحرّيات معه والوقوف على نواياه وحقيقة انتماءاته.

المتهم

الاسم : عادل «ز»
اصيل ولاية بنزرت يقطن في حي الزهور
في 47 من عمره
عنصر سلفي متشدد
حجز سكين وسيارة مسروقة
القبض على فتاة مشاركة في العملية

متابعة : منى البوعزيزي
تقرؤون أيضا
حمّام الأنف:الإطاحة بإرهابيين تسلّلا الى تونس قادمين من سوريا
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكّن أعوان منطقة الأمن الوطني بحمام الانف من الاطاحة بعنصرين ارهابيين عادا من سوريا وتسلّلا الى التراب...
المزيد >>
بعد ثبوت قتالهم في صفوف «داعش» بسوريا:32 عامــــا سجنـــا في حـق الأب والزوجـــــة والابـــن
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن غيابيا مدة 32...
المزيد >>
الزهراء:الإطاحة بمروّج «الكوكايين» رغم تصدّيه للأعوان بواسطة سيف
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
نجح أعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام الأنف في ايقاف أحد أكبر مروجي المخدرات بالضاحية الجنوبية للعاصمة،والذي...
المزيد >>
جلال خدومة رئيسا جديدا لفرع جمعية الخبراء العدليين
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
انعقدت في موفى الاسبوع المنقضي الجلسة العامة الانتخابية لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين بحضور...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
القضائي
حاول طعن ضابط بالعاصمة :اعترافات ارهابي استهدف كنيسا يهوديا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

نجحت وحدات الامن المرابطة امام معبد اليهود من القبض على عنصر سلفي متشدد في 47 من عمره اثناء محاولته استهداف ضابط امن وتم نقله الى ثكنة القرجاني للتحقيق معه من قبل وحدة مكافحة الارهاب ...

تونس (الشروق)
«الشروق» تنشر تفاصيل العملية الارهابية التي خطط لتنفيذها عنصر سلفي قام بسرقة سيارة لمساعدته في الهروب ولكن تم القبض عليه من قبل الامنيين ....
تم مساء امس نقل المتهم المدعوعادل «ز» البالغ من العمر 47 سنة اصيل منطقة حي الزهور بالعاصمة الى ثكنة القرجاني للتحقيق معه من قبل وحدة مكافحة الارهاب التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني حول مخططه الارهابي لاستهداف معبد اليهود في شارع الحرية بالعاصمة واسباب طعنه لنقيب بوحدات التدخل كان مرابطا امام المعبد لحمايته .
المراحل
قام عادل «ز» وهو عنصر سلفي متشدد بوضع سيارته على الساعة 10 في مأوى للسيارات بالقرب من مقر الاذاعة الوطنية وكان بصحبته فتاة في العشرين من عمرها جلبها معه للتمويه فجلس حوالي الساعة في مقهى محاذ لمعبد اليهود بشارع الحرية ثم غادر المكان متجها نحومحطة «الباساج» ثم اتجه نحو جامع الفتح ليعود مجددا مشيا على الاقدام في اتجاه المعبد .
وبعد وصوله الى معبد اليهود بشارع الحرية اتجه نحونقيب في وحدات التدخل كان يقف بالقرب من باب المعبد ليقوم بإخراج سكين كان يخفيه داخل ثيابه ثم يحاول طعن الضابط ولكن تمكن الامني من ايقافه مما تسبب له في جروح على مستوى اليد والكتف لتتدخل اثرها الوحدات الامنية المكلفة بحراسة المعبد وتطيح به وتحجز السكين الذي كان يخطط لقتل المتواجدين بالمكان .
الاعترافات
وحسب مصدر امني مطلع فان المتهم المدعو عادل «ز» اصيل ولاية بنزرت ويقطن في منطقة حي الزهور بالعاصمة اعترف امام المحقق انه اراد استهداف اليهود الذين يتوافدون للمعبد في شارع الحرية بالعاصمة انتقاما منهم على ما تقترفه اسرائيل ضد الفلسطينيين في احداث 48 ساعة الاخيرة وتسبب في العشرات من الشهداء على حد تعبيره مؤكدا انه تفاجأ بتواجد ضابط الامن بالمكان مؤكدا انه راقب المكان قبل ساعات من تنفيذ العملية .
واعترف المتهم ان المخطط يهدف لطعن اليهود وليس الامنيين ولكن الضابط تصدى له كما اكد ان السيارة التي تم استعمالها مسروقة وصادرة بشأنها مناشير تفتيش وعن الفتاة التي رافقته قال بانه جلبها معه للتمويه وحتى لا يتم التفطن اليه من قبل الامنيين.

الداخلية توضّح

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها امس ان دوريّة أمنيّة تابعة للإدارة العامّة لوحدات التدخل المكلفة بتأمين وحماية المنشآت بشارع الحرية بالعاصمة تمكنت من التصدي لشخص تونسي الجنسيّة عمره 45 سنة من سكان أحواز العاصمة حاول الاعتداء على الدوريّة المذكورة بواسطة آلة حادّة «سكين» إلا أنّه تمت السيطرة عليه وايقافه دون الحاق أي اضرار بأعوان الدوريّة الذين كان من بينهم ضابط برتبة نقيب.
وبعد التنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تمت احالته على الوحدة الوطنيّة للبحث في جرائم الإرهاب والجريمة المنظّمة والماسّة من سلامة أمن البلاد بالإدارة العامّة للأمن الوطني لمواصلة التّحرّيات معه والوقوف على نواياه وحقيقة انتماءاته.

المتهم

الاسم : عادل «ز»
اصيل ولاية بنزرت يقطن في حي الزهور
في 47 من عمره
عنصر سلفي متشدد
حجز سكين وسيارة مسروقة
القبض على فتاة مشاركة في العملية

متابعة : منى البوعزيزي
تقرؤون أيضا
حمّام الأنف:الإطاحة بإرهابيين تسلّلا الى تونس قادمين من سوريا
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكّن أعوان منطقة الأمن الوطني بحمام الانف من الاطاحة بعنصرين ارهابيين عادا من سوريا وتسلّلا الى التراب...
المزيد >>
بعد ثبوت قتالهم في صفوف «داعش» بسوريا:32 عامــــا سجنـــا في حـق الأب والزوجـــــة والابـــن
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن غيابيا مدة 32...
المزيد >>
الزهراء:الإطاحة بمروّج «الكوكايين» رغم تصدّيه للأعوان بواسطة سيف
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
نجح أعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام الأنف في ايقاف أحد أكبر مروجي المخدرات بالضاحية الجنوبية للعاصمة،والذي...
المزيد >>
جلال خدومة رئيسا جديدا لفرع جمعية الخبراء العدليين
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
انعقدت في موفى الاسبوع المنقضي الجلسة العامة الانتخابية لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين بحضور...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
بعد سبعين عاما: النكبة لإسرائيل... والانتصار لفلسطين
إنها نكبة إسرائيل في ذكراها السبعين... ما حدث ويحدث الآن في فلسطين، يؤكد مرّة أخرى أن الاحتلال الى زوال وأن حرب الإرادات انتصرت فيها إرادة الشعب الفلسطيني.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
العاهل السعودي: كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان محاولة طعن نقيب في الشرطة أمام المعبد اليهودي بشارع... سليانة: العثور على 4 قنابل بمنزل معتمد جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 15 ماي 2018 (إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية إيقاف السعودي المرداسي أحد حكام مونديال روسيا 2018 مدى... جريدة الشروق ليوم الاربعاء 16 ماي 2018
﻿