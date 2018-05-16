حاول طعن ضابط بالعاصمة :اعترافات ارهابي استهدف كنيسا يهوديا

نجحت وحدات الامن المرابطة امام معبد اليهود من القبض على عنصر سلفي متشدد في 47 من عمره اثناء محاولته استهداف ضابط امن وتم نقله الى ثكنة القرجاني للتحقيق معه من قبل وحدة مكافحة الارهاب ...

تونس (الشروق)

«الشروق» تنشر تفاصيل العملية الارهابية التي خطط لتنفيذها عنصر سلفي قام بسرقة سيارة لمساعدته في الهروب ولكن تم القبض عليه من قبل الامنيين ....

تم مساء امس نقل المتهم المدعوعادل «ز» البالغ من العمر 47 سنة اصيل منطقة حي الزهور بالعاصمة الى ثكنة القرجاني للتحقيق معه من قبل وحدة مكافحة الارهاب التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني حول مخططه الارهابي لاستهداف معبد اليهود في شارع الحرية بالعاصمة واسباب طعنه لنقيب بوحدات التدخل كان مرابطا امام المعبد لحمايته .

المراحل

قام عادل «ز» وهو عنصر سلفي متشدد بوضع سيارته على الساعة 10 في مأوى للسيارات بالقرب من مقر الاذاعة الوطنية وكان بصحبته فتاة في العشرين من عمرها جلبها معه للتمويه فجلس حوالي الساعة في مقهى محاذ لمعبد اليهود بشارع الحرية ثم غادر المكان متجها نحومحطة «الباساج» ثم اتجه نحو جامع الفتح ليعود مجددا مشيا على الاقدام في اتجاه المعبد .

وبعد وصوله الى معبد اليهود بشارع الحرية اتجه نحونقيب في وحدات التدخل كان يقف بالقرب من باب المعبد ليقوم بإخراج سكين كان يخفيه داخل ثيابه ثم يحاول طعن الضابط ولكن تمكن الامني من ايقافه مما تسبب له في جروح على مستوى اليد والكتف لتتدخل اثرها الوحدات الامنية المكلفة بحراسة المعبد وتطيح به وتحجز السكين الذي كان يخطط لقتل المتواجدين بالمكان .

الاعترافات

وحسب مصدر امني مطلع فان المتهم المدعو عادل «ز» اصيل ولاية بنزرت ويقطن في منطقة حي الزهور بالعاصمة اعترف امام المحقق انه اراد استهداف اليهود الذين يتوافدون للمعبد في شارع الحرية بالعاصمة انتقاما منهم على ما تقترفه اسرائيل ضد الفلسطينيين في احداث 48 ساعة الاخيرة وتسبب في العشرات من الشهداء على حد تعبيره مؤكدا انه تفاجأ بتواجد ضابط الامن بالمكان مؤكدا انه راقب المكان قبل ساعات من تنفيذ العملية .

واعترف المتهم ان المخطط يهدف لطعن اليهود وليس الامنيين ولكن الضابط تصدى له كما اكد ان السيارة التي تم استعمالها مسروقة وصادرة بشأنها مناشير تفتيش وعن الفتاة التي رافقته قال بانه جلبها معه للتمويه وحتى لا يتم التفطن اليه من قبل الامنيين.

الداخلية توضّح

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها امس ان دوريّة أمنيّة تابعة للإدارة العامّة لوحدات التدخل المكلفة بتأمين وحماية المنشآت بشارع الحرية بالعاصمة تمكنت من التصدي لشخص تونسي الجنسيّة عمره 45 سنة من سكان أحواز العاصمة حاول الاعتداء على الدوريّة المذكورة بواسطة آلة حادّة «سكين» إلا أنّه تمت السيطرة عليه وايقافه دون الحاق أي اضرار بأعوان الدوريّة الذين كان من بينهم ضابط برتبة نقيب.

وبعد التنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تمت احالته على الوحدة الوطنيّة للبحث في جرائم الإرهاب والجريمة المنظّمة والماسّة من سلامة أمن البلاد بالإدارة العامّة للأمن الوطني لمواصلة التّحرّيات معه والوقوف على نواياه وحقيقة انتماءاته.

المتهم

الاسم : عادل «ز»

اصيل ولاية بنزرت يقطن في حي الزهور

في 47 من عمره

عنصر سلفي متشدد

حجز سكين وسيارة مسروقة

القبض على فتاة مشاركة في العملية

متابعة : منى البوعزيزي