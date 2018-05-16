الاستئناف العسكري ينقض الأحكام في قضايا الشهداء:المؤبد لبن علي و8 سنوات سجنا للسرياطي والحاج قاسم

أصدرت أمس الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس أحكامها في ما عرف بقضايا شهداء الثورة وجرحاها في كل من تونس الكبرى و5 ولايات وتالة والقصرين وصفاقس والكاف.

تونس (الشروق) ـ

تنفرد بنشر تفاصيل أحكام الدائرة الجنائية التي قضت بنقض الأحكام الابتدائية في هذه القضايا. وقد شملت 40 متهما والقضاء من جديد بثبوت إدانة عدد منهم من أجل جريمتي القتل العمد والمشاركة فيه.

حيث قضت المحكمة نهائيا غيابيا في حق الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي ومعتبرا حضوريا في حق المتهمين المنجي الزواري وصالح تاج ونبيل الجبالي ومحمد المرايحي وعبد الحميد الغربي وطارق الرويسي ولطفي الخميري وعبد الكريم اسماعيل وغازي الثابت وعادل حمدي وحضوريا في حق من عاداهم بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بنقض الحكم السابق فيما قضي به في حق المتهمين محمد الأمين العابد آمر الحرس الوطني والمنجي الزواري وعبد الكريم بن اسماعيل والقضاء من جديد في حق كل واحد منهم بعدم سماع الدعوى.

وقضت المحكمة بنقض الحكم في حق المتهم غازي الثابت في خصوص جريمة القتل العمد المنسوبة اليه والقضاء في شأنها مجددا بعدم سماع الدعوى.

وقضت بإقرار الحكم في حق المتهمين زين العابدين بن علي ورفيق الحاج قاسم وزير الداخلية آنذاك وجلال بودريقة العميد السابق بوحدات التدخل ولطفي الزواوي المدير العام السابق للأمن العمومي وعادل التويري المدير العام للأمن الوطني سابقا وعلي السرياطي المدير العام للأمن الرئاسي سابقا وأحمد فريعة وزير الداخلية السابق والناصر بن عامر ومحمد العربي الكريمي عميد بقوات الأمن الداخلي وعلي منصور ومحمد الزيتوني شرف الدين عميد سابق بالحرس الوطني ولطفي الخميري وطارق الرويسي وصالح تاج والحبيب الطرابلسي وعبد الحميد الغربي ونبيل الجبالي وعبد الباسط مبروك وعادل حمدي ومحمد المرادي مع تعديل نصه وذلك باعتبار العقاب المحكوم به على المتهم بن علي من أجل جريمة المشاركة في القتل العمد والمشاركة في محاولة القتل العمد المجرد وتسليط العقاب على إحدى الجريمتين لتساويهما في العقاب وسجنه مدى الحياة والحط من العقاب المحكوم به في حق كل من علي السرياطي ورفيق الحاج قاسم الى 8 سنوات سجنا من أجل جريمتي المشاركة في القتل العمد المجرد والمشاركة في محاولة القتل العمد بعد اعتبارهما متواردتين.

كما قضت المحكمة في حق المتهمين عادل التويري وجلال بودريقة بالسجن مدة 7 أعوام من أجل جريمتي المشاركة في القتل العمد المجرد والمشاركة في محاولة القتل العمد واعتبارهما متواردتين.

وقضت بخصوص لطفي الزواوي بالسجن مدة 6 سنوات من أجل نفس الجرائم المذكورة.

المحكمة قضت أيضا بالحط من العقاب المحكوم به على المتهم عبد الباسط بن مبروك الى 5 أعوام من أجل جريمة القتل العمد المجرد وجريمة محاولة القتل العمد المجرد واعتبارهما متواردتين. وقضت بإقرار الحكم في حق المتهم عادل حمدي من حيث مبدإ الإدانة مع تعديل نصه بمؤاخذة المتهم طبق نص الإحالة والترفيع في العقاب المحكوم به عليه الى 5 سنوات سجنا.

وقضت المحكمة كذلك بحمل المصاريف القانونية على المحكوم عليهم.

وفي نفس الإطار قضت الدائرة الجنائية غيابيا في حق الرئيس الأسبق بن علي ومعتبرا حضوريا في حق المتهمين يوسف عبد العزيز ووسام الورتتاني ووائل الملولي وحضوريا في حق بقية المتهمين بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الابتدائي في حق المتهم علي السرياطي والقضاء من جديد باعتبار الأفعال المنسوبة اليه من قبيل المشاركة في القتل العمد المجرد وثبوت إدانته من أجل ذلك وسجنه مدة 8 أعوام.

وقضت بخصوص المتهم خالد بن سعيد المدير المركزي لمكافحة الإرهاب بالمصالح المختصة آنذاك بعدم سماع الدعوى ونقض الحكم الابتدائي في حق المتهم البشير الطيبي مقدم بوحدات التدخل فيما قضي به في جريمة القتل العمد مع سابقية القصد والقضاء من جديد باعتبار الأفعال المنسوبة اليه من قبيل القتل عن غير قصد الناتج عن الإهمال وعدم الاحتياط وسجنه من أجل ذلك مدة عامين اثنين واقراره فيما زاد على ذلك كإقرار الحكم الابتدائي في حق المتهم وسام الورتتاني مع تعديل نصه وذلك باعتبار الأفعال المنسوبة اليه من قبيل القتل العمد المجرد ومحاولة القتل العمد المجرد واعتبارهما متواردتين وسجنه مدة 6 أعوام من أجل إحداهما لتساويهما في العقاب.

وقضت المحكمة أيضا بإقرار الحكم الابتدائي في حق المتهم يوسف عبد العزيز عميد بوحدات التدخل من حيث مبدإ الادانة مع تعديل نصه واعتبار الأفعال المنسوبة اليه من قبيل القتل العمد المجرد والمشاركة في محاولة القتل العمد المجرد والحط من العقاب المحكوم به وذلك بسجنه مدة 8 سنوات من أجل إحداهما لتساويهما في العقاب.

وبخصوص الرئيس الأسبق بن علي ولطفي الزواوي ورفيق الحاج قاسم وعادل التويري وجلال بودريقة قضت المحكمة بإقرار الحكم الابتدائي مع تعديل نصه وذلك باعتبار الأفعال المنسوبة اليهم من قبيل المشاركة في القتل العمد المجرد والمشاركة في محاولة القتل العمد المجرد والحط من العقاب المحكوم به على المتهم رفيق الحاج قاسم الى 8 سنوات كالحط من العقاب المحكوم به على كل من عادل التويري وجلال بودريقة الى 7 سنوات سجنا من أجل إحدى الجريمتين لتساويهما في العقاب.

ونشير الى أن المحكمة قررت ضم العقاب المحكوم به على كل واحد من المتهمين علي السرياطي ورفيق الحاج قاسم وعادل التويري ولطفي الزواوي وجلال بودريقة للعقاب المحكوم به في القضية الأولى وإقرار الحكم الابتدائي في حق بقية المتهمين (عدم سماع الدعوى).

نحو التعقيب

علمت «الشروق» أن النيابة العسكرية تولت الطعن بالتعقيب في الأحكام المذكورة. كما سيتولى محامو الاطارات الأمنية وبقية المتهمين التعقيب ايضا وبالتالي فإن الأحكام السجنية لن تنفذ في الوقت الحالي، مع التذكير بأن القضية راجعة من التعقيب.

إيمان بن عزيزة