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يوم الأربعاء 16 ماي 2018
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النيابة العمومية بسوسة فتحت تحقيقا في الغرض:نقابة الحرس الوطني تقاضي نقابة الأمن الجمهوري
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القضائي
النيابة العمومية بسوسة فتحت تحقيقا في الغرض:نقابة الحرس الوطني تقاضي نقابة الأمن الجمهوري
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

(الشروق) ـ مكتب الساحل
أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة محمد حلمي الميساوي أمس أنّ النيابة العمومية بسوسة أذنت بفتح بحث تحقيقي على خلفية شكاية تقدمت بها النقابة العامة للحرس الوطني ضد نقابة الأمن الجمهوري بعد نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن محتواه ما يفيد تحوّز نقابة الأمن الجمهوري على معلومات وملفات خطيرة تورط قيادات أمنية.
وأوضح الميساوي أنّ النيابة العمومية أذنت بفتح تحقيق ضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل تعمد الإساءة عبر الشبكة العمومية للاتصالات ونسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي عن طريق الصحافة دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والقذف العلني طبقا للفصول 245 و247 و128 من المجلة الجزائية و86 من مجلة الاتصالات.
وقال الناطق الرسمي لنقابة الحرس الوطني مهدي بوقرة من جانبه لـ «الشروق» إن تحرك النقابة تمّ على إثر تداول مقطع فيديو يظهر فيه عضو المكتب التنفيذي لنقابة الأمن الجمهوري مسجل بأحد نزل مدينة سوسة. ويصرح فيه بأنّه يمتلك ملفات سرية حول اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، فضلا على حيازته معلومات عن تورط أمنيين بسلك الحرس الوطني في ملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر، وحديثه عن وجود «داعش» داخل المؤسسات التربوية من خلال عدد من المربين، واتهامه للقضاء التونسي بأنه غير نزيه.
وأضاف بوقرة «منذ ثلاثة أشهر لم نتحرك لأنّ لدينا قانونا أساسيا ينظم الأسلاك الأمنية ويمنع مثل هذه التصريحات ولكن أمام صمت القيادة وصمت وزارة الداخلية رأت النقابة أن تتحرك وترفع شكاية في الغرض.
وقد استمع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة إلى الأطراف المتدخلة في الموضوع، في انتظار الاستماع الى مجموعة أخرى من الأمنيين. فيما تؤكد نقابة الأمن الجمهوري حيازتها لملفات ووثائق تدين أشخاصا على علاقة بتسفير الشباب إلى بؤر التوتر وكذلك في علاقة بالاغتيالات التي شهدتها تونس سنة 2013 موضحة أنها لا تستهدف النقابة العامة للحرس الوطني بل أشخاص محددون.

محمد علي خليفة
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القضائي
النيابة العمومية بسوسة فتحت تحقيقا في الغرض:نقابة الحرس الوطني تقاضي نقابة الأمن الجمهوري
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

(الشروق) ـ مكتب الساحل
أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة محمد حلمي الميساوي أمس أنّ النيابة العمومية بسوسة أذنت بفتح بحث تحقيقي على خلفية شكاية تقدمت بها النقابة العامة للحرس الوطني ضد نقابة الأمن الجمهوري بعد نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن محتواه ما يفيد تحوّز نقابة الأمن الجمهوري على معلومات وملفات خطيرة تورط قيادات أمنية.
وأوضح الميساوي أنّ النيابة العمومية أذنت بفتح تحقيق ضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل تعمد الإساءة عبر الشبكة العمومية للاتصالات ونسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي عن طريق الصحافة دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والقذف العلني طبقا للفصول 245 و247 و128 من المجلة الجزائية و86 من مجلة الاتصالات.
وقال الناطق الرسمي لنقابة الحرس الوطني مهدي بوقرة من جانبه لـ «الشروق» إن تحرك النقابة تمّ على إثر تداول مقطع فيديو يظهر فيه عضو المكتب التنفيذي لنقابة الأمن الجمهوري مسجل بأحد نزل مدينة سوسة. ويصرح فيه بأنّه يمتلك ملفات سرية حول اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، فضلا على حيازته معلومات عن تورط أمنيين بسلك الحرس الوطني في ملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر، وحديثه عن وجود «داعش» داخل المؤسسات التربوية من خلال عدد من المربين، واتهامه للقضاء التونسي بأنه غير نزيه.
وأضاف بوقرة «منذ ثلاثة أشهر لم نتحرك لأنّ لدينا قانونا أساسيا ينظم الأسلاك الأمنية ويمنع مثل هذه التصريحات ولكن أمام صمت القيادة وصمت وزارة الداخلية رأت النقابة أن تتحرك وترفع شكاية في الغرض.
وقد استمع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة إلى الأطراف المتدخلة في الموضوع، في انتظار الاستماع الى مجموعة أخرى من الأمنيين. فيما تؤكد نقابة الأمن الجمهوري حيازتها لملفات ووثائق تدين أشخاصا على علاقة بتسفير الشباب إلى بؤر التوتر وكذلك في علاقة بالاغتيالات التي شهدتها تونس سنة 2013 موضحة أنها لا تستهدف النقابة العامة للحرس الوطني بل أشخاص محددون.

محمد علي خليفة
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