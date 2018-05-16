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يوم الأربعاء 16 ماي 2018
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صفاقس:«حمّاص» يروج «الفياغرا» والأقراص المخدرة
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القضائي
صفاقس:«حمّاص» يروج «الفياغرا» والأقراص المخدرة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

(الشروق) ـ مكتب صفاقس
تمكنت وحدات مركز الأمن الوطني بشرطة العين بصفاقس من الإطاحة بكهل من ذوي السوابق العدلية يستغل محله المعد لبيع السجائر بطريق منزل شاكر من أجل ترويج الأقراص المخدرة.
فعلى ضوء بعض المعلومات، داهم أعوان الشرطة محله التجاري. فتم ضبط الكهل البالغ من العمر 54 عاما بصدد بيع الأقراص المخدرة لأحد تلاميذ المنطقة. كما تم حجز 18 قرصا مخدرا من نوع «باركيزول» الى جانب أقراص فياغرا ومبلغ مالي لا يتجاوز الـ100 دينار.
وباستشارة النيابة العمومية أذنت بإيقاف «الحماص» على ذمة الأبحاث وتوجيه تهمة بيع أدوية سمية على خلاف الصيغ القانونية.

حمدي
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القضائي
صفاقس:«حمّاص» يروج «الفياغرا» والأقراص المخدرة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

(الشروق) ـ مكتب صفاقس
تمكنت وحدات مركز الأمن الوطني بشرطة العين بصفاقس من الإطاحة بكهل من ذوي السوابق العدلية يستغل محله المعد لبيع السجائر بطريق منزل شاكر من أجل ترويج الأقراص المخدرة.
فعلى ضوء بعض المعلومات، داهم أعوان الشرطة محله التجاري. فتم ضبط الكهل البالغ من العمر 54 عاما بصدد بيع الأقراص المخدرة لأحد تلاميذ المنطقة. كما تم حجز 18 قرصا مخدرا من نوع «باركيزول» الى جانب أقراص فياغرا ومبلغ مالي لا يتجاوز الـ100 دينار.
وباستشارة النيابة العمومية أذنت بإيقاف «الحماص» على ذمة الأبحاث وتوجيه تهمة بيع أدوية سمية على خلاف الصيغ القانونية.

حمدي
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تمكّن أعوان منطقة الأمن الوطني بحمام الانف من الاطاحة بعنصرين ارهابيين عادا من سوريا وتسلّلا الى التراب...
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بعد ثبوت قتالهم في صفوف «داعش» بسوريا:32 عامــــا سجنـــا في حـق الأب والزوجـــــة والابـــن
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن غيابيا مدة 32...
المزيد >>
الزهراء:الإطاحة بمروّج «الكوكايين» رغم تصدّيه للأعوان بواسطة سيف
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
نجح أعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام الأنف في ايقاف أحد أكبر مروجي المخدرات بالضاحية الجنوبية للعاصمة،والذي...
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جلال خدومة رئيسا جديدا لفرع جمعية الخبراء العدليين
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
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فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
بعد سبعين عاما: النكبة لإسرائيل... والانتصار لفلسطين
إنها نكبة إسرائيل في ذكراها السبعين... ما حدث ويحدث الآن في فلسطين، يؤكد مرّة أخرى أن الاحتلال الى زوال وأن حرب الإرادات انتصرت فيها إرادة الشعب الفلسطيني.
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