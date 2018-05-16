صفاقس:«حمّاص» يروج «الفياغرا» والأقراص المخدرة

(الشروق) ـ مكتب صفاقس

تمكنت وحدات مركز الأمن الوطني بشرطة العين بصفاقس من الإطاحة بكهل من ذوي السوابق العدلية يستغل محله المعد لبيع السجائر بطريق منزل شاكر من أجل ترويج الأقراص المخدرة.

فعلى ضوء بعض المعلومات، داهم أعوان الشرطة محله التجاري. فتم ضبط الكهل البالغ من العمر 54 عاما بصدد بيع الأقراص المخدرة لأحد تلاميذ المنطقة. كما تم حجز 18 قرصا مخدرا من نوع «باركيزول» الى جانب أقراص فياغرا ومبلغ مالي لا يتجاوز الـ100 دينار.

وباستشارة النيابة العمومية أذنت بإيقاف «الحماص» على ذمة الأبحاث وتوجيه تهمة بيع أدوية سمية على خلاف الصيغ القانونية.





حمدي