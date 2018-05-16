صفاقس:«حمّاص» يروج «الفياغرا» والأقراص المخدرة

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(الشروق) ـ مكتب صفاقس
تمكنت وحدات مركز الأمن الوطني بشرطة العين بصفاقس من الإطاحة بكهل من ذوي السوابق العدلية يستغل محله المعد لبيع السجائر بطريق منزل شاكر من أجل ترويج الأقراص المخدرة.
فعلى ضوء بعض المعلومات، داهم أعوان الشرطة محله التجاري. فتم ضبط الكهل البالغ من العمر 54 عاما بصدد بيع الأقراص المخدرة لأحد تلاميذ المنطقة. كما تم حجز 18 قرصا مخدرا من نوع «باركيزول» الى جانب أقراص فياغرا ومبلغ مالي لا يتجاوز الـ100 دينار.
وباستشارة النيابة العمومية أذنت بإيقاف «الحماص» على ذمة الأبحاث وتوجيه تهمة بيع أدوية سمية على خلاف الصيغ القانونية.
(الشروق) ـ مكتب صفاقس
تمكنت وحدات مركز الأمن الوطني بشرطة العين بصفاقس من الإطاحة بكهل من ذوي السوابق العدلية يستغل محله المعد لبيع السجائر بطريق منزل شاكر من أجل ترويج الأقراص المخدرة.
فعلى ضوء بعض المعلومات، داهم أعوان الشرطة محله التجاري. فتم ضبط الكهل البالغ من العمر 54 عاما بصدد بيع الأقراص المخدرة لأحد تلاميذ المنطقة. كما تم حجز 18 قرصا مخدرا من نوع «باركيزول» الى جانب أقراص فياغرا ومبلغ مالي لا يتجاوز الـ100 دينار.
وباستشارة النيابة العمومية أذنت بإيقاف «الحماص» على ذمة الأبحاث وتوجيه تهمة بيع أدوية سمية على خلاف الصيغ القانونية.
-
-
20:49بعد خلاف دام 3 سنوات: سيتكوم "فاميليا " على الوطنية الاولى
16 ماي 2018
-
20:33كرة قدم: النتائج والترتيب للجولة 2 من مجموعة التدارك للمحترفة 2
16 ماي 2018
-
20:18بوحجلة: 6 ايقافات من أجل السرقة و العنف و البراكاجات
16 ماي 2018
-
19:58بالفيديو: تفتيش السفير الإسرائيلي عند مغادرته تركيا
16 ماي 2018
-
-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
19:16رئيس برشلونة يوجه رسالة مبطنة لريال مدريد
16 ماي 2018
-
18:5638 الف تونسي تمكنوا من الوصول الى السواحل الايطالية الى حدود اكتوبر 2017
16 ماي 2018
-
-
18:28أول وفاة ناتجة عن انفجار السيجارة إلكترونية!
16 ماي 2018
-
18:17ثلاث جلسات عامة بالبرلمان الأسبوع لمناقشة مشاريع قوانين اقتصادية
16 ماي 2018
-
18:01ارهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
16 ماي 2018
-
-
17:25تقلّص عجز الميزانية الى 41.7% موفى مارس
16 ماي 2018
-
16:58الاتحاد الفرنسي يبدأ التفاوض مع زيدان
16 ماي 2018
-
-
16:16شقيقة بوفون تطالبه بعدم الاعتزال
16 ماي 2018
-
15:58الترجي يخسر لاعبه أمام كمبالا
16 ماي 2018
-
15:40بوشبكة: القبض على شخصين بصدد تصوير المسالك الجبلبة والبوابة الحدودية
16 ماي 2018