المتلوي:عاطـــــلان عن العمـــل يحتجّان بتناول مادة سامّـــــة بالعاصمــــة

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مكتب قفصة (الشروق)
في سياق المطالبة بالتشغيل تحول منذ ايام 8 اشخاص من العاطلين عن العمل من مدينة المتلوي(منهم امرأة حامل) الى العاصمة بعد ان شاركوا في مناظرة البيئة وملوا انتظار النتائج خاصة وهم من اصحاب الحالات الاجتماعية الصعبة وأمام عدم وجود اذان صاغية لمشاغلهم قام شابان من المجموعة بتناول مادة سامة كشكل احتجاجي على ما اعتبروه مماطلة وعدم اهتمام بوضعيتهم من قبل الجهات المعنية وقد تم نقلهما الى احد المستشفيات بالعاصمة لتلقي الاسعافات قبل ان يتدخل كاتب الدولة للطاقة والمناجم هاشم الحميدي لمتابعة وضعياتهما وطمأنة المجموعة على ان نتائج مناظرة البيئة سيتم الاعلان عنها في الايام القريبة القادمة.
مكتب قفصة (الشروق)
في سياق المطالبة بالتشغيل تحول منذ ايام 8 اشخاص من العاطلين عن العمل من مدينة المتلوي(منهم امرأة حامل) الى العاصمة بعد ان شاركوا في مناظرة البيئة وملوا انتظار النتائج خاصة وهم من اصحاب الحالات الاجتماعية الصعبة وأمام عدم وجود اذان صاغية لمشاغلهم قام شابان من المجموعة بتناول مادة سامة كشكل احتجاجي على ما اعتبروه مماطلة وعدم اهتمام بوضعيتهم من قبل الجهات المعنية وقد تم نقلهما الى احد المستشفيات بالعاصمة لتلقي الاسعافات قبل ان يتدخل كاتب الدولة للطاقة والمناجم هاشم الحميدي لمتابعة وضعياتهما وطمأنة المجموعة على ان نتائج مناظرة البيئة سيتم الاعلان عنها في الايام القريبة القادمة.
-
-
20:49بعد خلاف دام 3 سنوات: سيتكوم "فاميليا " على الوطنية الاولى
16 ماي 2018
-
20:33كرة قدم: النتائج والترتيب للجولة 2 من مجموعة التدارك للمحترفة 2
16 ماي 2018
-
20:18بوحجلة: 6 ايقافات من أجل السرقة و العنف و البراكاجات
16 ماي 2018
-
19:58بالفيديو: تفتيش السفير الإسرائيلي عند مغادرته تركيا
16 ماي 2018
-
-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
19:16رئيس برشلونة يوجه رسالة مبطنة لريال مدريد
16 ماي 2018
-
18:5638 الف تونسي تمكنوا من الوصول الى السواحل الايطالية الى حدود اكتوبر 2017
16 ماي 2018
-
-
18:28أول وفاة ناتجة عن انفجار السيجارة إلكترونية!
16 ماي 2018
-
18:17ثلاث جلسات عامة بالبرلمان الأسبوع لمناقشة مشاريع قوانين اقتصادية
16 ماي 2018
-
18:01ارهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
16 ماي 2018
-
-
17:25تقلّص عجز الميزانية الى 41.7% موفى مارس
16 ماي 2018
-
16:58الاتحاد الفرنسي يبدأ التفاوض مع زيدان
16 ماي 2018
-
-
16:16شقيقة بوفون تطالبه بعدم الاعتزال
16 ماي 2018
-
15:58الترجي يخسر لاعبه أمام كمبالا
16 ماي 2018
-
15:40بوشبكة: القبض على شخصين بصدد تصوير المسالك الجبلبة والبوابة الحدودية
16 ماي 2018