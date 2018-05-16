المتلوي:عاطـــــلان عن العمـــل يحتجّان بتناول مادة سامّـــــة بالعاصمــــة

مكتب قفصة (الشروق)

في سياق المطالبة بالتشغيل تحول منذ ايام 8 اشخاص من العاطلين عن العمل من مدينة المتلوي(منهم امرأة حامل) الى العاصمة بعد ان شاركوا في مناظرة البيئة وملوا انتظار النتائج خاصة وهم من اصحاب الحالات الاجتماعية الصعبة وأمام عدم وجود اذان صاغية لمشاغلهم قام شابان من المجموعة بتناول مادة سامة كشكل احتجاجي على ما اعتبروه مماطلة وعدم اهتمام بوضعيتهم من قبل الجهات المعنية وقد تم نقلهما الى احد المستشفيات بالعاصمة لتلقي الاسعافات قبل ان يتدخل كاتب الدولة للطاقة والمناجم هاشم الحميدي لمتابعة وضعياتهما وطمأنة المجموعة على ان نتائج مناظرة البيئة سيتم الاعلان عنها في الايام القريبة القادمة.





الباهي ديناري