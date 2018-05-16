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يوم الأربعاء 16 ماي 2018
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جلال خدومة رئيسا جديدا لفرع جمعية الخبراء العدليين
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القضائي
جلال خدومة رئيسا جديدا لفرع جمعية الخبراء العدليين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

مكتب قفصة ـ الشروق:

انعقدت في موفى الاسبوع المنقضي الجلسة العامة الانتخابية لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين بحضور السيد محمد السبري رئيس الجمعية وقد انتهت الى انتخاب هيئة جديدة للفرع الجهوي برئاسة جلال خدومة وفاروق خنتوش (نائب رئيس) وسمير بالطيب (كاتب عام) وعبد الوهاب اللطيف (كاتب عام مساعد).

عادل عكرمي
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القضائي
جلال خدومة رئيسا جديدا لفرع جمعية الخبراء العدليين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

مكتب قفصة ـ الشروق:

انعقدت في موفى الاسبوع المنقضي الجلسة العامة الانتخابية لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين بحضور السيد محمد السبري رئيس الجمعية وقد انتهت الى انتخاب هيئة جديدة للفرع الجهوي برئاسة جلال خدومة وفاروق خنتوش (نائب رئيس) وسمير بالطيب (كاتب عام) وعبد الوهاب اللطيف (كاتب عام مساعد).

عادل عكرمي
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16 ماي 2018 السّاعة 21:00
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جلال خدومة رئيسا جديدا لفرع جمعية الخبراء العدليين
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
انعقدت في موفى الاسبوع المنقضي الجلسة العامة الانتخابية لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين بحضور...
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المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
بعد سبعين عاما: النكبة لإسرائيل... والانتصار لفلسطين
إنها نكبة إسرائيل في ذكراها السبعين... ما حدث ويحدث الآن في فلسطين، يؤكد مرّة أخرى أن الاحتلال الى زوال وأن حرب الإرادات انتصرت فيها إرادة الشعب الفلسطيني.
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