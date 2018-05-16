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جلال خدومة رئيسا جديدا لفرع جمعية الخبراء العدليين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018
مكتب قفصة ـ الشروق:
انعقدت في موفى الاسبوع المنقضي الجلسة العامة الانتخابية لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين بحضور السيد محمد السبري رئيس الجمعية وقد انتهت الى انتخاب هيئة جديدة للفرع الجهوي برئاسة جلال خدومة وفاروق خنتوش (نائب رئيس) وسمير بالطيب (كاتب عام) وعبد الوهاب اللطيف (كاتب عام مساعد).
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جلال خدومة رئيسا جديدا لفرع جمعية الخبراء العدليين
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
انعقدت في موفى الاسبوع المنقضي الجلسة العامة الانتخابية لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين بحضور...المزيد >>
جلال خدومة رئيسا جديدا لفرع جمعية الخبراء العدليين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018
مكتب قفصة ـ الشروق:
انعقدت في موفى الاسبوع المنقضي الجلسة العامة الانتخابية لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين بحضور السيد محمد السبري رئيس الجمعية وقد انتهت الى انتخاب هيئة جديدة للفرع الجهوي برئاسة جلال خدومة وفاروق خنتوش (نائب رئيس) وسمير بالطيب (كاتب عام) وعبد الوهاب اللطيف (كاتب عام مساعد).
عادل عكرمي
حمّام الأنف:الإطاحة بإرهابيين تسلّلا الى تونس قادمين من سوريا
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكّن أعوان منطقة الأمن الوطني بحمام الانف من الاطاحة بعنصرين ارهابيين عادا من سوريا وتسلّلا الى التراب...المزيد >>
بعد ثبوت قتالهم في صفوف «داعش» بسوريا:32 عامــــا سجنـــا في حـق الأب والزوجـــــة والابـــن
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن غيابيا مدة 32...المزيد >>
الزهراء:الإطاحة بمروّج «الكوكايين» رغم تصدّيه للأعوان بواسطة سيف
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
نجح أعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام الأنف في ايقاف أحد أكبر مروجي المخدرات بالضاحية الجنوبية للعاصمة،والذي...المزيد >>
جلال خدومة رئيسا جديدا لفرع جمعية الخبراء العدليين
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
انعقدت في موفى الاسبوع المنقضي الجلسة العامة الانتخابية لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين بحضور...المزيد >>
-
-
20:49بعد خلاف دام 3 سنوات: سيتكوم "فاميليا " على الوطنية الاولى
16 ماي 2018
-
20:33كرة قدم: النتائج والترتيب للجولة 2 من مجموعة التدارك للمحترفة 2
16 ماي 2018
-
20:18بوحجلة: 6 ايقافات من أجل السرقة و العنف و البراكاجات
16 ماي 2018
-
19:58بالفيديو: تفتيش السفير الإسرائيلي عند مغادرته تركيا
16 ماي 2018
-
-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
19:16رئيس برشلونة يوجه رسالة مبطنة لريال مدريد
16 ماي 2018
-
18:5638 الف تونسي تمكنوا من الوصول الى السواحل الايطالية الى حدود اكتوبر 2017
16 ماي 2018
-
-
18:28أول وفاة ناتجة عن انفجار السيجارة إلكترونية!
16 ماي 2018
-
18:17ثلاث جلسات عامة بالبرلمان الأسبوع لمناقشة مشاريع قوانين اقتصادية
16 ماي 2018
-
18:01ارهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
16 ماي 2018
-
-
17:25تقلّص عجز الميزانية الى 41.7% موفى مارس
16 ماي 2018
-
16:58الاتحاد الفرنسي يبدأ التفاوض مع زيدان
16 ماي 2018
-
-
16:16شقيقة بوفون تطالبه بعدم الاعتزال
16 ماي 2018
-
15:58الترجي يخسر لاعبه أمام كمبالا
16 ماي 2018
-
15:40بوشبكة: القبض على شخصين بصدد تصوير المسالك الجبلبة والبوابة الحدودية
16 ماي 2018
فاطمة بن عبد اللّه الكرّايبعد سبعين عاما: النكبة لإسرائيل... والانتصار لفلسطين
إنها نكبة إسرائيل في ذكراها السبعين... ما حدث ويحدث الآن في فلسطين، يؤكد مرّة أخرى أن الاحتلال الى زوال وأن حرب الإرادات انتصرت فيها إرادة الشعب الفلسطيني.المزيد >>
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