الزهراء:الإطاحة بمروّج «الكوكايين» رغم تصدّيه للأعوان بواسطة سيف

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تونس «الشروق»:
نجح أعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام الأنف في ايقاف أحد أكبر مروجي المخدرات بالضاحية الجنوبية للعاصمة،والذي حاول التصدي إليهم بواسطة سيف وتم حجز 600 غرام من مادة الكوكايين بحوزته.
وتفيد المعطيات المتوفرة أن المظنون فيه وهو شاب من سكان الزهراء سبق له أن تسلّل بحرا إلى إيطاليا ومكث هناك عامين قبل أن يتم ترحيله إلى تونس، وهو معروف في مجال ترويج المخدرات وتحديدا مادتي الكوكايين والهيروين وظل متخفيا عن أعين أعوان الأمن ولا يتنقل إلا نادرا ويعتمد أسلوبا حذرا للغاية في ترويج المخدرات بين حرفائه حيث يتفق مع الحريف على وضع البضاعة داخل حاوية فضلات مركزة بالشارع أو على جانب رصيف أو داخل علبة مراسلات ويأتي الحريف إلى المكان المتفق عليه ويلتقط البضاعة ويضع مكانها ثمنها بعد لفه داخل ظرف صغير الحجم، ليعود المروج لاحقا ويتسلم ذلك المبلغ. وجاء في محاضر باحث البداية أن أعوان الشرطة العدلية بحمام الأنف، نصبوا كمينا محكما للمظنون فيه أسفر عن ضبطه وإيقافه أول أمس داخل منزل عائلته فحاول التصدي إليهم بواسطة سيف كبير الحجم، إلا أنه تمت السيطرة عليه ونجح الأعوان في حجز أكثر من 600 غرام من مادة الكوكايين كان يخفيها بإحكام تحت سريره وتقرّر الاحتفاظ به على ذمة الأبحاث إلى حين إحالته على أنظار القضاء.
تونس «الشروق»:
نجح أعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام الأنف في ايقاف أحد أكبر مروجي المخدرات بالضاحية الجنوبية للعاصمة،والذي حاول التصدي إليهم بواسطة سيف وتم حجز 600 غرام من مادة الكوكايين بحوزته.
وتفيد المعطيات المتوفرة أن المظنون فيه وهو شاب من سكان الزهراء سبق له أن تسلّل بحرا إلى إيطاليا ومكث هناك عامين قبل أن يتم ترحيله إلى تونس، وهو معروف في مجال ترويج المخدرات وتحديدا مادتي الكوكايين والهيروين وظل متخفيا عن أعين أعوان الأمن ولا يتنقل إلا نادرا ويعتمد أسلوبا حذرا للغاية في ترويج المخدرات بين حرفائه حيث يتفق مع الحريف على وضع البضاعة داخل حاوية فضلات مركزة بالشارع أو على جانب رصيف أو داخل علبة مراسلات ويأتي الحريف إلى المكان المتفق عليه ويلتقط البضاعة ويضع مكانها ثمنها بعد لفه داخل ظرف صغير الحجم، ليعود المروج لاحقا ويتسلم ذلك المبلغ. وجاء في محاضر باحث البداية أن أعوان الشرطة العدلية بحمام الأنف، نصبوا كمينا محكما للمظنون فيه أسفر عن ضبطه وإيقافه أول أمس داخل منزل عائلته فحاول التصدي إليهم بواسطة سيف كبير الحجم، إلا أنه تمت السيطرة عليه ونجح الأعوان في حجز أكثر من 600 غرام من مادة الكوكايين كان يخفيها بإحكام تحت سريره وتقرّر الاحتفاظ به على ذمة الأبحاث إلى حين إحالته على أنظار القضاء.
-
-
20:49بعد خلاف دام 3 سنوات: سيتكوم "فاميليا " على الوطنية الاولى
16 ماي 2018
-
20:33كرة قدم: النتائج والترتيب للجولة 2 من مجموعة التدارك للمحترفة 2
16 ماي 2018
-
20:18بوحجلة: 6 ايقافات من أجل السرقة و العنف و البراكاجات
16 ماي 2018
-
19:58بالفيديو: تفتيش السفير الإسرائيلي عند مغادرته تركيا
16 ماي 2018
-
-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
19:16رئيس برشلونة يوجه رسالة مبطنة لريال مدريد
16 ماي 2018
-
18:5638 الف تونسي تمكنوا من الوصول الى السواحل الايطالية الى حدود اكتوبر 2017
16 ماي 2018
-
-
18:28أول وفاة ناتجة عن انفجار السيجارة إلكترونية!
16 ماي 2018
-
18:17ثلاث جلسات عامة بالبرلمان الأسبوع لمناقشة مشاريع قوانين اقتصادية
16 ماي 2018
-
18:01ارهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
16 ماي 2018
-
-
17:25تقلّص عجز الميزانية الى 41.7% موفى مارس
16 ماي 2018
-
16:58الاتحاد الفرنسي يبدأ التفاوض مع زيدان
16 ماي 2018
-
-
16:16شقيقة بوفون تطالبه بعدم الاعتزال
16 ماي 2018
-
15:58الترجي يخسر لاعبه أمام كمبالا
16 ماي 2018
-
15:40بوشبكة: القبض على شخصين بصدد تصوير المسالك الجبلبة والبوابة الحدودية
16 ماي 2018