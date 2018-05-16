بعد ثبوت قتالهم في صفوف «داعش» بسوريا:32 عامــــا سجنـــا في حـق الأب والزوجـــــة والابـــن

تونس «الشروق»:

قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن غيابيا مدة 32 عاما في حق أب وزوجته وابنهما الذين سافروا إلى سوريا للقتال في صفوف «داعش» بعد أن باعوا منزلهم بدوار هيشر.

وجاء في وقائع ملف القضية أن الأب والابن انخرطا سنة 2011 في صفوف تنظيم أنصار الشريعة المحظور وانضمت إليهما الزوجة وبعد حظر نشاط التنظيم المذكور انضمّوا إلى حزب إسلامي معترف به وتواصلوا مع قيادات إرهابية متواجدة في ليبيا وسوريا قبل أن يقرروا التحوّل إلى سوريا للقتال في صفوف التنظيمات الإرهابية هناك، وتولى الأب بيع منزل العائلة الكائن بجهة دوار هيشر وتنقلوا إلى ليبيا ثم الوصول إلى تركيا بحرا قبل أن يتسلّلوا إلى سوريا وانضموا إلى التنظيمات الإإهابية هناك، ومنذ سنة 2014 انضموا إلى صفوف تنظيم «داعش» الإرهابي وهو ما رصدته الأجهزة الأمنية المختصة. وقامت بتوثيقه وتحرير جملة من المحاضر والتقارير في الغرض وإحالتها على أنظار القضاء. وبعد استكمال مختلف التحقيقات أحيلت الملفات على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، والتي قضت غيابيّا بالسجن مدة 32 عاما في حق كل من الأب والزوجة والابن.





سليم