الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأربعاء 16 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
بعد ثبوت قتالهم في صفوف «داعش» بسوريا:32 عامــــا سجنـــا في حـق الأب والزوجـــــة والابـــن
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو) النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو)
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
بعد سبعين عاما: النكبة لإسرائيل... والانتصار لفلسطين
إنها نكبة إسرائيل في ذكراها السبعين... ما حدث ويحدث الآن في فلسطين، يؤكد مرّة أخرى أن الاحتلال الى زوال وأن حرب الإرادات انتصرت فيها إرادة الشعب الفلسطيني.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
العاهل السعودي: كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان محاولة طعن نقيب في الشرطة أمام المعبد اليهودي بشارع... سليانة: العثور على 4 قنابل بمنزل معتمد جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 15 ماي 2018 (إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية إيقاف السعودي المرداسي أحد حكام مونديال روسيا 2018 مدى... جريدة الشروق ليوم الاربعاء 16 ماي 2018
القضائي
بعد ثبوت قتالهم في صفوف «داعش» بسوريا:32 عامــــا سجنـــا في حـق الأب والزوجـــــة والابـــن
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

تونس «الشروق»:

قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن غيابيا مدة 32 عاما في حق أب وزوجته وابنهما الذين سافروا إلى سوريا للقتال في صفوف «داعش» بعد أن باعوا منزلهم بدوار هيشر.
وجاء في وقائع ملف القضية أن الأب والابن انخرطا سنة 2011 في صفوف تنظيم أنصار الشريعة المحظور وانضمت إليهما الزوجة وبعد حظر نشاط التنظيم المذكور انضمّوا إلى حزب إسلامي معترف به وتواصلوا مع قيادات إرهابية متواجدة في ليبيا وسوريا قبل أن يقرروا التحوّل إلى سوريا للقتال في صفوف التنظيمات الإرهابية هناك، وتولى الأب بيع منزل العائلة الكائن بجهة دوار هيشر وتنقلوا إلى ليبيا ثم الوصول إلى تركيا بحرا قبل أن يتسلّلوا إلى سوريا وانضموا إلى التنظيمات الإإهابية هناك، ومنذ سنة 2014 انضموا إلى صفوف تنظيم «داعش» الإرهابي وهو ما رصدته الأجهزة الأمنية المختصة. وقامت بتوثيقه وتحرير جملة من المحاضر والتقارير في الغرض وإحالتها على أنظار القضاء. وبعد استكمال مختلف التحقيقات أحيلت الملفات على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، والتي قضت غيابيّا بالسجن مدة 32 عاما في حق كل من الأب والزوجة والابن.

سليم
تقرؤون أيضا
حمّام الأنف:الإطاحة بإرهابيين تسلّلا الى تونس قادمين من سوريا
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكّن أعوان منطقة الأمن الوطني بحمام الانف من الاطاحة بعنصرين ارهابيين عادا من سوريا وتسلّلا الى التراب...
المزيد >>
بعد ثبوت قتالهم في صفوف «داعش» بسوريا:32 عامــــا سجنـــا في حـق الأب والزوجـــــة والابـــن
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن غيابيا مدة 32...
المزيد >>
الزهراء:الإطاحة بمروّج «الكوكايين» رغم تصدّيه للأعوان بواسطة سيف
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
نجح أعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام الأنف في ايقاف أحد أكبر مروجي المخدرات بالضاحية الجنوبية للعاصمة،والذي...
المزيد >>
جلال خدومة رئيسا جديدا لفرع جمعية الخبراء العدليين
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
انعقدت في موفى الاسبوع المنقضي الجلسة العامة الانتخابية لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين بحضور...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
القضائي
بعد ثبوت قتالهم في صفوف «داعش» بسوريا:32 عامــــا سجنـــا في حـق الأب والزوجـــــة والابـــن
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

تونس «الشروق»:

قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن غيابيا مدة 32 عاما في حق أب وزوجته وابنهما الذين سافروا إلى سوريا للقتال في صفوف «داعش» بعد أن باعوا منزلهم بدوار هيشر.
وجاء في وقائع ملف القضية أن الأب والابن انخرطا سنة 2011 في صفوف تنظيم أنصار الشريعة المحظور وانضمت إليهما الزوجة وبعد حظر نشاط التنظيم المذكور انضمّوا إلى حزب إسلامي معترف به وتواصلوا مع قيادات إرهابية متواجدة في ليبيا وسوريا قبل أن يقرروا التحوّل إلى سوريا للقتال في صفوف التنظيمات الإرهابية هناك، وتولى الأب بيع منزل العائلة الكائن بجهة دوار هيشر وتنقلوا إلى ليبيا ثم الوصول إلى تركيا بحرا قبل أن يتسلّلوا إلى سوريا وانضموا إلى التنظيمات الإإهابية هناك، ومنذ سنة 2014 انضموا إلى صفوف تنظيم «داعش» الإرهابي وهو ما رصدته الأجهزة الأمنية المختصة. وقامت بتوثيقه وتحرير جملة من المحاضر والتقارير في الغرض وإحالتها على أنظار القضاء. وبعد استكمال مختلف التحقيقات أحيلت الملفات على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، والتي قضت غيابيّا بالسجن مدة 32 عاما في حق كل من الأب والزوجة والابن.

سليم
تقرؤون أيضا
حمّام الأنف:الإطاحة بإرهابيين تسلّلا الى تونس قادمين من سوريا
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكّن أعوان منطقة الأمن الوطني بحمام الانف من الاطاحة بعنصرين ارهابيين عادا من سوريا وتسلّلا الى التراب...
المزيد >>
بعد ثبوت قتالهم في صفوف «داعش» بسوريا:32 عامــــا سجنـــا في حـق الأب والزوجـــــة والابـــن
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن غيابيا مدة 32...
المزيد >>
الزهراء:الإطاحة بمروّج «الكوكايين» رغم تصدّيه للأعوان بواسطة سيف
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
نجح أعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام الأنف في ايقاف أحد أكبر مروجي المخدرات بالضاحية الجنوبية للعاصمة،والذي...
المزيد >>
جلال خدومة رئيسا جديدا لفرع جمعية الخبراء العدليين
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
انعقدت في موفى الاسبوع المنقضي الجلسة العامة الانتخابية لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين بحضور...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
بعد سبعين عاما: النكبة لإسرائيل... والانتصار لفلسطين
إنها نكبة إسرائيل في ذكراها السبعين... ما حدث ويحدث الآن في فلسطين، يؤكد مرّة أخرى أن الاحتلال الى زوال وأن حرب الإرادات انتصرت فيها إرادة الشعب الفلسطيني.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
العاهل السعودي: كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان محاولة طعن نقيب في الشرطة أمام المعبد اليهودي بشارع... سليانة: العثور على 4 قنابل بمنزل معتمد جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 15 ماي 2018 (إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية إيقاف السعودي المرداسي أحد حكام مونديال روسيا 2018 مدى... جريدة الشروق ليوم الاربعاء 16 ماي 2018
﻿