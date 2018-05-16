بعد ثبوت قتالهم في صفوف «داعش» بسوريا:32 عامــــا سجنـــا في حـق الأب والزوجـــــة والابـــن

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تونس «الشروق»:
قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن غيابيا مدة 32 عاما في حق أب وزوجته وابنهما الذين سافروا إلى سوريا للقتال في صفوف «داعش» بعد أن باعوا منزلهم بدوار هيشر.
وجاء في وقائع ملف القضية أن الأب والابن انخرطا سنة 2011 في صفوف تنظيم أنصار الشريعة المحظور وانضمت إليهما الزوجة وبعد حظر نشاط التنظيم المذكور انضمّوا إلى حزب إسلامي معترف به وتواصلوا مع قيادات إرهابية متواجدة في ليبيا وسوريا قبل أن يقرروا التحوّل إلى سوريا للقتال في صفوف التنظيمات الإرهابية هناك، وتولى الأب بيع منزل العائلة الكائن بجهة دوار هيشر وتنقلوا إلى ليبيا ثم الوصول إلى تركيا بحرا قبل أن يتسلّلوا إلى سوريا وانضموا إلى التنظيمات الإإهابية هناك، ومنذ سنة 2014 انضموا إلى صفوف تنظيم «داعش» الإرهابي وهو ما رصدته الأجهزة الأمنية المختصة. وقامت بتوثيقه وتحرير جملة من المحاضر والتقارير في الغرض وإحالتها على أنظار القضاء. وبعد استكمال مختلف التحقيقات أحيلت الملفات على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، والتي قضت غيابيّا بالسجن مدة 32 عاما في حق كل من الأب والزوجة والابن.
تونس «الشروق»:
قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن غيابيا مدة 32 عاما في حق أب وزوجته وابنهما الذين سافروا إلى سوريا للقتال في صفوف «داعش» بعد أن باعوا منزلهم بدوار هيشر.
وجاء في وقائع ملف القضية أن الأب والابن انخرطا سنة 2011 في صفوف تنظيم أنصار الشريعة المحظور وانضمت إليهما الزوجة وبعد حظر نشاط التنظيم المذكور انضمّوا إلى حزب إسلامي معترف به وتواصلوا مع قيادات إرهابية متواجدة في ليبيا وسوريا قبل أن يقرروا التحوّل إلى سوريا للقتال في صفوف التنظيمات الإرهابية هناك، وتولى الأب بيع منزل العائلة الكائن بجهة دوار هيشر وتنقلوا إلى ليبيا ثم الوصول إلى تركيا بحرا قبل أن يتسلّلوا إلى سوريا وانضموا إلى التنظيمات الإإهابية هناك، ومنذ سنة 2014 انضموا إلى صفوف تنظيم «داعش» الإرهابي وهو ما رصدته الأجهزة الأمنية المختصة. وقامت بتوثيقه وتحرير جملة من المحاضر والتقارير في الغرض وإحالتها على أنظار القضاء. وبعد استكمال مختلف التحقيقات أحيلت الملفات على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، والتي قضت غيابيّا بالسجن مدة 32 عاما في حق كل من الأب والزوجة والابن.
-
-
20:49بعد خلاف دام 3 سنوات: سيتكوم "فاميليا " على الوطنية الاولى
16 ماي 2018
-
20:33كرة قدم: النتائج والترتيب للجولة 2 من مجموعة التدارك للمحترفة 2
16 ماي 2018
-
20:18بوحجلة: 6 ايقافات من أجل السرقة و العنف و البراكاجات
16 ماي 2018
-
19:58بالفيديو: تفتيش السفير الإسرائيلي عند مغادرته تركيا
16 ماي 2018
-
-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
19:16رئيس برشلونة يوجه رسالة مبطنة لريال مدريد
16 ماي 2018
-
18:5638 الف تونسي تمكنوا من الوصول الى السواحل الايطالية الى حدود اكتوبر 2017
16 ماي 2018
-
-
18:28أول وفاة ناتجة عن انفجار السيجارة إلكترونية!
16 ماي 2018
-
18:17ثلاث جلسات عامة بالبرلمان الأسبوع لمناقشة مشاريع قوانين اقتصادية
16 ماي 2018
-
18:01ارهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
16 ماي 2018
-
-
17:25تقلّص عجز الميزانية الى 41.7% موفى مارس
16 ماي 2018
-
16:58الاتحاد الفرنسي يبدأ التفاوض مع زيدان
16 ماي 2018
-
-
16:16شقيقة بوفون تطالبه بعدم الاعتزال
16 ماي 2018
-
15:58الترجي يخسر لاعبه أمام كمبالا
16 ماي 2018
-
15:40بوشبكة: القبض على شخصين بصدد تصوير المسالك الجبلبة والبوابة الحدودية
16 ماي 2018