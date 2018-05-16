حمّام الأنف:الإطاحة بإرهابيين تسلّلا الى تونس قادمين من سوريا

تونس ـ الشروق:

تمكّن أعوان منطقة الأمن الوطني بحمام الانف من الاطاحة بعنصرين ارهابيين عادا من سوريا وتسلّلا الى التراب التونسي عبر ليبيا.

وتفيد محاضر باحث البداية أنه وفي إطار نشاط فرقة الارشاد بمنطقة الأمن الوطني بحمام الانف، رصد أعوانها معلومات دقيقة مفادها تسلّل عنصرين تكفيريين وإقامتهما داخل منزل بحي شعبي بمدينة حمام الانف.

وبمزيد من التحريّات تبيّن أنهما تسلّلا الى تونس قادمين من ليبيا، وكانا قد سافرا سنة 2018 الى سوريا عبر تركيا، وانضمّا هناك الى صفوف التنظيمات الارهابية التي تقاتل الجيش العربي السوري، وأحدهما أصيب برصاصة على مستوى احدى رجليه، وتلقى العلاج في تركيا .وتمكنّا بداية العام الحالي، من مغادرة سوريا ومكثا بتركيا ثم تم نقلهما الى سواحل ليبيا، وبعد شهرين من الاقامة بصبراتة تمكنّا من التسلل الى داخل التراب التونسي مستعينين بأحد المهرّبين الى أن وصلا مؤخّرا الى حمام الأنف.

وتفيد الأبحاث المجراة أن أعوان الأمن داهموا منزل المظنون فيهما، وألقي القبض عليهما، وحجز حواسيب بحوزتهما تحمل مراسلات الكترونية، بينهما وبين قيادات ارهابية في سوريا وليبيا، وأحيلا مباشرة على أنظار الوحدة الوطنية الأولى لمكافحة الارهاب بالقرجاني لمواصلة التحقيقات معهما.





سليم العجرودي