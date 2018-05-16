الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأربعاء 16 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
حمّام الأنف:الإطاحة بإرهابيين تسلّلا الى تونس قادمين من سوريا
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو) النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو)
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
بعد سبعين عاما: النكبة لإسرائيل... والانتصار لفلسطين
إنها نكبة إسرائيل في ذكراها السبعين... ما حدث ويحدث الآن في فلسطين، يؤكد مرّة أخرى أن الاحتلال الى زوال وأن حرب الإرادات انتصرت فيها إرادة الشعب الفلسطيني.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
العاهل السعودي: كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان محاولة طعن نقيب في الشرطة أمام المعبد اليهودي بشارع... سليانة: العثور على 4 قنابل بمنزل معتمد جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 15 ماي 2018 (إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية إيقاف السعودي المرداسي أحد حكام مونديال روسيا 2018 مدى... جريدة الشروق ليوم الاربعاء 16 ماي 2018
القضائي
حمّام الأنف:الإطاحة بإرهابيين تسلّلا الى تونس قادمين من سوريا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

تونس ـ الشروق:
تمكّن أعوان منطقة الأمن الوطني بحمام الانف من الاطاحة بعنصرين ارهابيين عادا من سوريا وتسلّلا الى التراب التونسي عبر ليبيا.
وتفيد محاضر باحث البداية أنه وفي إطار نشاط فرقة الارشاد بمنطقة الأمن الوطني بحمام الانف، رصد أعوانها معلومات دقيقة مفادها تسلّل عنصرين تكفيريين وإقامتهما داخل منزل بحي شعبي بمدينة حمام الانف.
وبمزيد من التحريّات تبيّن أنهما تسلّلا الى تونس قادمين من ليبيا، وكانا قد سافرا سنة 2018 الى سوريا عبر تركيا، وانضمّا هناك الى صفوف التنظيمات الارهابية التي تقاتل الجيش العربي السوري، وأحدهما أصيب برصاصة على مستوى احدى رجليه، وتلقى العلاج في تركيا .وتمكنّا بداية العام الحالي، من مغادرة سوريا ومكثا بتركيا ثم تم نقلهما الى سواحل ليبيا، وبعد شهرين من الاقامة بصبراتة تمكنّا من التسلل الى داخل التراب التونسي مستعينين بأحد المهرّبين الى أن وصلا مؤخّرا الى حمام الأنف.
وتفيد الأبحاث المجراة أن أعوان الأمن داهموا منزل المظنون فيهما، وألقي القبض عليهما، وحجز حواسيب بحوزتهما تحمل مراسلات الكترونية، بينهما وبين قيادات ارهابية في سوريا وليبيا، وأحيلا مباشرة على أنظار الوحدة الوطنية الأولى لمكافحة الارهاب بالقرجاني لمواصلة التحقيقات معهما.

سليم العجرودي
تقرؤون أيضا
حمّام الأنف:الإطاحة بإرهابيين تسلّلا الى تونس قادمين من سوريا
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكّن أعوان منطقة الأمن الوطني بحمام الانف من الاطاحة بعنصرين ارهابيين عادا من سوريا وتسلّلا الى التراب...
المزيد >>
بعد ثبوت قتالهم في صفوف «داعش» بسوريا:32 عامــــا سجنـــا في حـق الأب والزوجـــــة والابـــن
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن غيابيا مدة 32...
المزيد >>
الزهراء:الإطاحة بمروّج «الكوكايين» رغم تصدّيه للأعوان بواسطة سيف
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
نجح أعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام الأنف في ايقاف أحد أكبر مروجي المخدرات بالضاحية الجنوبية للعاصمة،والذي...
المزيد >>
جلال خدومة رئيسا جديدا لفرع جمعية الخبراء العدليين
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
انعقدت في موفى الاسبوع المنقضي الجلسة العامة الانتخابية لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين بحضور...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
القضائي
حمّام الأنف:الإطاحة بإرهابيين تسلّلا الى تونس قادمين من سوريا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

تونس ـ الشروق:
تمكّن أعوان منطقة الأمن الوطني بحمام الانف من الاطاحة بعنصرين ارهابيين عادا من سوريا وتسلّلا الى التراب التونسي عبر ليبيا.
وتفيد محاضر باحث البداية أنه وفي إطار نشاط فرقة الارشاد بمنطقة الأمن الوطني بحمام الانف، رصد أعوانها معلومات دقيقة مفادها تسلّل عنصرين تكفيريين وإقامتهما داخل منزل بحي شعبي بمدينة حمام الانف.
وبمزيد من التحريّات تبيّن أنهما تسلّلا الى تونس قادمين من ليبيا، وكانا قد سافرا سنة 2018 الى سوريا عبر تركيا، وانضمّا هناك الى صفوف التنظيمات الارهابية التي تقاتل الجيش العربي السوري، وأحدهما أصيب برصاصة على مستوى احدى رجليه، وتلقى العلاج في تركيا .وتمكنّا بداية العام الحالي، من مغادرة سوريا ومكثا بتركيا ثم تم نقلهما الى سواحل ليبيا، وبعد شهرين من الاقامة بصبراتة تمكنّا من التسلل الى داخل التراب التونسي مستعينين بأحد المهرّبين الى أن وصلا مؤخّرا الى حمام الأنف.
وتفيد الأبحاث المجراة أن أعوان الأمن داهموا منزل المظنون فيهما، وألقي القبض عليهما، وحجز حواسيب بحوزتهما تحمل مراسلات الكترونية، بينهما وبين قيادات ارهابية في سوريا وليبيا، وأحيلا مباشرة على أنظار الوحدة الوطنية الأولى لمكافحة الارهاب بالقرجاني لمواصلة التحقيقات معهما.

سليم العجرودي
تقرؤون أيضا
حمّام الأنف:الإطاحة بإرهابيين تسلّلا الى تونس قادمين من سوريا
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكّن أعوان منطقة الأمن الوطني بحمام الانف من الاطاحة بعنصرين ارهابيين عادا من سوريا وتسلّلا الى التراب...
المزيد >>
بعد ثبوت قتالهم في صفوف «داعش» بسوريا:32 عامــــا سجنـــا في حـق الأب والزوجـــــة والابـــن
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن غيابيا مدة 32...
المزيد >>
الزهراء:الإطاحة بمروّج «الكوكايين» رغم تصدّيه للأعوان بواسطة سيف
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
نجح أعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام الأنف في ايقاف أحد أكبر مروجي المخدرات بالضاحية الجنوبية للعاصمة،والذي...
المزيد >>
جلال خدومة رئيسا جديدا لفرع جمعية الخبراء العدليين
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
انعقدت في موفى الاسبوع المنقضي الجلسة العامة الانتخابية لفرع قفصة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين بحضور...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
بعد سبعين عاما: النكبة لإسرائيل... والانتصار لفلسطين
إنها نكبة إسرائيل في ذكراها السبعين... ما حدث ويحدث الآن في فلسطين، يؤكد مرّة أخرى أن الاحتلال الى زوال وأن حرب الإرادات انتصرت فيها إرادة الشعب الفلسطيني.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
العاهل السعودي: كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان محاولة طعن نقيب في الشرطة أمام المعبد اليهودي بشارع... سليانة: العثور على 4 قنابل بمنزل معتمد جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 15 ماي 2018 (إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية إيقاف السعودي المرداسي أحد حكام مونديال روسيا 2018 مدى... جريدة الشروق ليوم الاربعاء 16 ماي 2018
﻿