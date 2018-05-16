حمّام الأنف:الإطاحة بإرهابيين تسلّلا الى تونس قادمين من سوريا

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تونس ـ الشروق:
تمكّن أعوان منطقة الأمن الوطني بحمام الانف من الاطاحة بعنصرين ارهابيين عادا من سوريا وتسلّلا الى التراب التونسي عبر ليبيا.
وتفيد محاضر باحث البداية أنه وفي إطار نشاط فرقة الارشاد بمنطقة الأمن الوطني بحمام الانف، رصد أعوانها معلومات دقيقة مفادها تسلّل عنصرين تكفيريين وإقامتهما داخل منزل بحي شعبي بمدينة حمام الانف.
وبمزيد من التحريّات تبيّن أنهما تسلّلا الى تونس قادمين من ليبيا، وكانا قد سافرا سنة 2018 الى سوريا عبر تركيا، وانضمّا هناك الى صفوف التنظيمات الارهابية التي تقاتل الجيش العربي السوري، وأحدهما أصيب برصاصة على مستوى احدى رجليه، وتلقى العلاج في تركيا .وتمكنّا بداية العام الحالي، من مغادرة سوريا ومكثا بتركيا ثم تم نقلهما الى سواحل ليبيا، وبعد شهرين من الاقامة بصبراتة تمكنّا من التسلل الى داخل التراب التونسي مستعينين بأحد المهرّبين الى أن وصلا مؤخّرا الى حمام الأنف.
وتفيد الأبحاث المجراة أن أعوان الأمن داهموا منزل المظنون فيهما، وألقي القبض عليهما، وحجز حواسيب بحوزتهما تحمل مراسلات الكترونية، بينهما وبين قيادات ارهابية في سوريا وليبيا، وأحيلا مباشرة على أنظار الوحدة الوطنية الأولى لمكافحة الارهاب بالقرجاني لمواصلة التحقيقات معهما.
تونس ـ الشروق:
تمكّن أعوان منطقة الأمن الوطني بحمام الانف من الاطاحة بعنصرين ارهابيين عادا من سوريا وتسلّلا الى التراب التونسي عبر ليبيا.
وتفيد محاضر باحث البداية أنه وفي إطار نشاط فرقة الارشاد بمنطقة الأمن الوطني بحمام الانف، رصد أعوانها معلومات دقيقة مفادها تسلّل عنصرين تكفيريين وإقامتهما داخل منزل بحي شعبي بمدينة حمام الانف.
وبمزيد من التحريّات تبيّن أنهما تسلّلا الى تونس قادمين من ليبيا، وكانا قد سافرا سنة 2018 الى سوريا عبر تركيا، وانضمّا هناك الى صفوف التنظيمات الارهابية التي تقاتل الجيش العربي السوري، وأحدهما أصيب برصاصة على مستوى احدى رجليه، وتلقى العلاج في تركيا .وتمكنّا بداية العام الحالي، من مغادرة سوريا ومكثا بتركيا ثم تم نقلهما الى سواحل ليبيا، وبعد شهرين من الاقامة بصبراتة تمكنّا من التسلل الى داخل التراب التونسي مستعينين بأحد المهرّبين الى أن وصلا مؤخّرا الى حمام الأنف.
وتفيد الأبحاث المجراة أن أعوان الأمن داهموا منزل المظنون فيهما، وألقي القبض عليهما، وحجز حواسيب بحوزتهما تحمل مراسلات الكترونية، بينهما وبين قيادات ارهابية في سوريا وليبيا، وأحيلا مباشرة على أنظار الوحدة الوطنية الأولى لمكافحة الارهاب بالقرجاني لمواصلة التحقيقات معهما.
-
-
20:49بعد خلاف دام 3 سنوات: سيتكوم "فاميليا " على الوطنية الاولى
16 ماي 2018
-
20:33كرة قدم: النتائج والترتيب للجولة 2 من مجموعة التدارك للمحترفة 2
16 ماي 2018
-
20:18بوحجلة: 6 ايقافات من أجل السرقة و العنف و البراكاجات
16 ماي 2018
-
19:58بالفيديو: تفتيش السفير الإسرائيلي عند مغادرته تركيا
16 ماي 2018
-
-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
19:16رئيس برشلونة يوجه رسالة مبطنة لريال مدريد
16 ماي 2018
-
18:5638 الف تونسي تمكنوا من الوصول الى السواحل الايطالية الى حدود اكتوبر 2017
16 ماي 2018
-
-
18:28أول وفاة ناتجة عن انفجار السيجارة إلكترونية!
16 ماي 2018
-
18:17ثلاث جلسات عامة بالبرلمان الأسبوع لمناقشة مشاريع قوانين اقتصادية
16 ماي 2018
-
18:01ارهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
16 ماي 2018
-
-
17:25تقلّص عجز الميزانية الى 41.7% موفى مارس
16 ماي 2018
-
16:58الاتحاد الفرنسي يبدأ التفاوض مع زيدان
16 ماي 2018
-
-
16:16شقيقة بوفون تطالبه بعدم الاعتزال
16 ماي 2018
-
15:58الترجي يخسر لاعبه أمام كمبالا
16 ماي 2018
-
15:40بوشبكة: القبض على شخصين بصدد تصوير المسالك الجبلبة والبوابة الحدودية
16 ماي 2018