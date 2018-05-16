في تطورات القضية التي رفعتها الشركة التعاونية للزيوت:القصة الكاملة لفضيحة تأميم عقار حي الزهور

اثارت التحقيقات التي نشرتها «الشروق» حول شبهة الفساد في عقار بمنطقة حي الزهور 4 بالعاصمة ردود فعل كبيرة لدى الرأي العام ونواب من مجلس الشعب ووزير املاك الدولة..

تونس ـ الشروق:

«الشروق» تواصل نشر معطيات جديدة حول العقد المزور الذي تم العثور عليه وتم من خلاله التلاعب باسم الشركة المالكة للعقار بحي الزهور 4 بالعاصمة... تصدت الشركة التعاونية الأساسية للزيوت بالشمال التونسي وبوصفها مالكة للعقار لعملية تدليس عقد تسلط على ملكيتها للأرض البالغة حوالي 12 هكتارا موضوع الرسم العقاري عدد 63998 تونس والى مستعمله وذلك باعتراضها على مطلب التحيين المرفوع منه بالمحكمة العقارية بجميع اطوار التقاضي فيه وذلك منذ سنة 2009 والى غاية 2017 تاريخ اثارة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للتتبع ضده وهو ايضا موضوع بحث لدى الفرقة الاقتصادية بتونس حيث اتضح ان ذلك العقد غير معرف عليه بالإمضاء اصلا كما ان هذا العقد لا يلزم الشركة التعاونية في شيء ولم تكن طرفا فيه.

وقد صدر الحكم الاستئنافي النهائي لفائدة الشركة التعاونية الاساسية للزيوت بالشمال التونسي مثبتا لملكيتها وجنسيتها التونسية منذ سنة 1962 وهذا ما اقرته المحكمة العقارية في القضية الاستئنافية عدد 821 لسنة 2014 وذلك لصالح الشركة التعاونية الاساسية للزيوت.

الوثيقة والقرار

تحصلت «الشروق» على نسخة من الحكم الاستئنافي عدد 821 والذي تضمن "و حيث خلافا لما ذهب اليه نائب المستأنفة فقد ادلت نائبة المستأنف ضدها المعارضة في الاصل بمجموعة من المؤيدات تفيد ان الشركة المالكة بالرسم العقاري هي الشركة المعارضة حاليا وقد تم تغيير تسميتها الاجتماعية وتحيين قانونها الاساسي طبق احكام القانون عدد 94 لسنة 2005 المؤرخ 18 اكتوبر 2005 المتعلق بالشركات التعاونية للخدمات الفلاحية والامر عدد 1991 سنة 2007 المتعلق بالمصادقة على النظام الاساسي النموذجي للشركات المذكورة الا انها لم تحين ذلك بإدارة الملكية العقارية " .

كما ثبت اثر الاطلاع على محاضر الجلسات الشركة المعارضة ومن القانون الاساسي المحين ان المدعو مختار بلاغة هو من يمثلها بصفته رئيس مجلس الادارة منذ سنة 1962 وذلك الى حدود 2002 ثم عين بدلا عنه محمد صادق السويسي .

الجنسية التونسية

كما رفعت الشركة التعاونية للزيوت بالشمال التونسي شكاية جزائية الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس منذ سنة 2010 طعنا بالزور في عقد مدلس الذي تستند اليه وزارة أملاك الدولة في قرارها المتعلق بالتأميم.

وتبين ان ما تدفع به وزارة املاك الدولة من اساليب وتبريرات لا تتعلق بشروط التأميم اصلا وذلك لان مالكة العقار شركة ذات جنسية تونسية منذ 1962 فضلا عن كون العقار ذا صبغة صناعية منذ سنة 1951 وذلك ثابت من خلال شهادة في الاحصاء المتعلقة بتوظيف المعاليم البلدية على العقارات المبنية والغير مبنية تطبيقا لأحكام الاوامر المعتمدة في ذلك في اوامر 1902 و1916 و1935 وعلى اعتبار ان العقارات ذات الصبغة الفلاحية معفاة من توظيف المعاليم البلدية في جميع التشريعات السابق صدورها والى حد اليوم .

واثر التحقيقات تبين ان العقار غير خاضع للتأميم لعدم توفر شرطيه الاساسين وهما كل من الجنسية الاجنبية والصبغة الفلاحية ويذكر ان ملف عقار حي الزهور اثار الراي العام وجعل عددا من نواب مجلس الشعب يطلعون على الملف قبل استدعاء الوزير للمثول امامهم في المجلس لمساءلته حول المعطيات التي نشرتها «الشروق».

متابعة : منى البوعزيزي