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يوم الأربعاء 16 ماي 2018
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الوطنية
الله أكبر
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

بسم الله الرحمان الرحيم
«يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربّك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنّتي».
انتقل إلى جوار ربه أمس الثلاثاء 15 ماي 2018 المرحوم بإذن الله الفاضل:
رشاد البوزيدي
زوج بثينة البجاوي
وبهذه المناسبة الأليمة تنعى عائلة البوزيدي والبجاوي والمقربون الفقيد طيّب الذكر.
رزق الله الفقيد الجنة وأسكنه فراديس جنانه.
«إنا لله وإنا إليه راجعون».

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الوطنية
الله أكبر
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

بسم الله الرحمان الرحيم
«يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربّك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنّتي».
انتقل إلى جوار ربه أمس الثلاثاء 15 ماي 2018 المرحوم بإذن الله الفاضل:
رشاد البوزيدي
زوج بثينة البجاوي
وبهذه المناسبة الأليمة تنعى عائلة البوزيدي والبجاوي والمقربون الفقيد طيّب الذكر.
رزق الله الفقيد الجنة وأسكنه فراديس جنانه.
«إنا لله وإنا إليه راجعون».

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16 ماي 2018 السّاعة 21:00
تتالت في الأيام الأخيرة محاولات انتحار جماعية...
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16 ماي 2018 السّاعة 21:00
أعتقد أن أسباب لجوء الشباب في تونس إلى الانتحار...
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16 ماي 2018 السّاعة 21:00
يبدو أن مؤشرات التنمية في تونس بصدد التحسن...
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المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
بعد سبعين عاما: النكبة لإسرائيل... والانتصار لفلسطين
إنها نكبة إسرائيل في ذكراها السبعين... ما حدث ويحدث الآن في فلسطين، يؤكد مرّة أخرى أن الاحتلال الى زوال وأن حرب الإرادات انتصرت فيها إرادة الشعب الفلسطيني.
المزيد >>
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