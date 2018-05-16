أكثر من ألفي تحرّك في شهرين:تحذيرات من تواصل التدهور الاجتماعي

تونس (الشروق) ـ

حذّر مسعود الرمضاني رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعي من مزيد تدهور الوضع الاجتماعي وزيادة حجم العنف عند الازمات بسبب تنصَّل المسؤول السياسي من دوره وترك المجال لرجل الامن في فض احتجاجات الغاضبين.

وقال الرمضاني خلال ندوة صحفيّة عقدها صباح امس بمقر المنتدى لتقديم تقريريْ مارس وافريل حول الاحتجاجات الاجتماعية إنه هناك تعطّل كامل في عمل المسؤولين الجهويين لسببين اثنين أولهما عدم فهم التحديات في كل جهة وكذلك وجود مسؤولين جهويين ليسوا في حجم التحديات المطروحة في تلك الجهة.

هذا الوضع لا يساعد على التاسيس للديمقراطية وفقا للرمضاني والذي اوضح ل»الشروق» ان المسؤول السياسي في كل مرة يتنصل من مسؤوليته ويترك الامن للمواجهة وهذا ما من شانه ان يخلق دوّامة جديدة من العنف بين المواطن ورجل الامن وهو ما حصل في جلمة امس الاول الاثنين وهو تقريبا ما حصل سابقا في الحوض المنجمي وفي الكامور وغيره وفي اعتقادي ان كل الاشكاليات التي وقعت في الجهات سببها وجود خلل كبير على المستوى السياسي» واعتبر ان مقاييس تعيين المسؤولين في الجهات تجاوزت الولاءات مضيفا «مع وجود بعض الاستثناءات من بين هؤلاء المسؤولين في الجهات».

كما قال ان الانتخابات البلدية بينت بالكاشف ان الناس لم تعد لها ثقة في الاحزاب وان شعبية الاحزاب تراجعت وان غياب الثقة بين الاحزاب والمواطن امر واقع لذلك ذهبت جل الأصوات للمستقلين. واكد ان عدم قدرة السلطات الجهوية على التفاوض مع الناس على المستوى المحلي خلق هذا المناخ من عدم الثقة في السياسيين.

كما قال إن العطش مسالة تُثار كل صيف وهو دليل على ان المسؤولين ليس لديهم اي تحضيرات مسبقة لوقوع اي اضطرابات في توزيع مياه الشرب وبالتالي لا يتم توفير كل الامكانيات المطلوبة.

الوضع الاجتماعي

وقال ايضا ان الجميع على قناعة بان الوضع الاقتصادي والاجتماعي صعب وبان البلاد مهددة بالإفلاس.

وقد تم تسجيل اكثر من الفيْ احتجاج خلال شهريْ مارس وافريل كانت في اغلبها على المستوى المحلي الامر الذي غيبها عن الاعلام فلم يكترث الاعلام سوى لتلك التي رافقتها احداث عنف.

كما يتوقع المرصد الاجتماعي التونسي الذي تصدر عنه هذه التقارير بروز احتجاجات لها علاقة مباشرة بالعطش خلال الصائفة المقبلة.

أسماء سحبون