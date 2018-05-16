بسبب التراجع عن الاتفاقيات:أعوان البريد يحتجون ويهددون بالتصعيد

تونس (الشروق)

سلسلة من الوقفات الاحتجاجية الجهوية انطلق اعوان واطارات البريد التونسي في تنفيذها بداية من يوم امس في انتظار تحركهم الوطني تنديدا بعدم الاستجابة لمطالبهم وتراجع الادارة العامة عن الاتفاقيات المبرمة بينها وبين الجامعة العامة للبريد .

نفذ أمس اعوان واطارات البريد التونسي وقفة احتجاجية امام المقر المركزي بالعاصمة احتجاجا على تراجع الادارة العامة عن الاتفاقيات المبرمة معها التي يعود البعض منها الى سنة 2009 تتعلق أساسا بالترقية الالية بثماني سنوات وتسقيف الترقية للإعلاميين صنف 9 و11 وتحسين ظروف العمل بالمصالح المركزية دون استثناء الى جانب سد الشغورات لتفادي النقص البشري بالمصالح المعنية وحل مشكل الخطط الوظيفية المجمدة ومسألة التناظر ومعادلة الشهائد العلمية .

واكد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للبريد الحبيب التليلي للشروق ان هذه التحركات الاحتجاجية التصعيدية مردها تنصل الادارة العامة عن التزاماتها وتراجعها غير المبرر عن الاتفاقيات المبرمة بينها وبين الهيكل النقابي ولا مبالاتها بمشاغل القطاع الذي يضم اكثر من تسعة آلاف عون واطار .

واضاف الحبيب التليلي ان ما زاد من حدة الاحتقان في صفوف المحتجين الذين تمسكوا بالدفاع عن مختلف المطالب المضمنة في محاضر اتفاقيات سابقة ، هي عملية اغراق الادارة ومصالح الديوان بالتعيينات المشبوهة من خارج السلك خدمة لمصالح شخصية وسياسية ضيقة الامر الذي ساهم في تأجيج الوضع وتوتر المناخ الاجتماعي داخل المؤسسة وفي صفوف اعوان واطارات القطاع .

كما انتقد الحبيب التليلي تواصل نشاط الشركات الموازية للبريد التونسي عبر نقل المراسلات والطرود والحال ان نشاطها يقتصر فقط على نقل البضائع محملا مسؤولية ذلك الى سلطة الاشراف التي لم تتخذ وفق تعبيره الاجراءات والتدابير اللازمة للتصدي لهذه الشركات ، مؤكدا تمسكه بمختلف المطالب المتفق في شأنها سابقا بعيدا عن اي تبريرات واهية على حد قوله .

وقال الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للبريد ان الاحتجاجات ستتواصل في كل الجهات ليترجمها تحرك وطني سيقع تحديد تاريخه لاحقا وستأخذ الاحتجاجات نسقا تصاعديا دفاعا عن حقوق ابناء القطاع ممن ملوا سياسة المماطلة وعدم احترام التعهدات .





شافية براهمي