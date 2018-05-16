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يوم الأربعاء 16 ماي 2018
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العذاري في ندوة صحفية:ارتفاع نسبة النمو... وتراجع نسبة البطالة
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الوطنية
العذاري في ندوة صحفية:ارتفاع نسبة النمو... وتراجع نسبة البطالة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

تونس (الشروق) ـ 
يبدو أن مؤشرات التنمية في تونس بصدد التحسن التدريجي، حيث شهدت الثلاثية الأولى من سنة 2018 تحسنا في نسب النمو، كما تراجعت نسبة البطالة لا سيما في صفوف حاملي الشهادات العليا، حسب ما صرح به امس وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري خلال ندوة صحفية بالقصبة.
أفرزت اَلنتائج اَلأولية لَلحسابات اَلثلاثية اَلمتعلقة بَالثلاثي اَلأوَّل من سَنةَ 2018 اَرتفاعا فَي اَلناتج اَلمحليَ الإجمالي بَنسبةَ 2.5 في المائة ( بَحساب اَلانزلاق اَلسنوي أَي مَقارنة بَالثلاثي اَلأوَّل مَن سَنةَ 2017).
يعود ارتفاع نسبة النمو إلى نمو جملة من القطاعات، حيث تم تسجيل نمو إيجابي في قطاع الصناعات المعملية بـ 2.4 %، و نمو ملحوظ في قطاع الخدمات المسوقة ب 3.3 %، ونمو هام لقطاع الفلاحة والصيد البحري ب 11.9 %، إضافة إلى تسجيل نمو طفيف للخدمات غير المسوقة.
وقد شهدت الثلاثية الاولى من السنة الحالية تسجيل ارتفاع في نسبة الصادرات بـ 32.8% وخاصة صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية التي سجلت ارتفاعا بـ 26.6% كما سجلت الاستثمارات الخارجية المباشرة ارتفاعا بنسبة 27% خاصة في مجال الصناعات المعملية بنسبة 54.2% وبلغت العائدات السياحية الى غاية شهر أفريل 2018 بلغت 30.8 % .
وأشار إلى تراجع نسبة البطالة في تونس لتصل إلى 15.4 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2018، علما وان نسبة العاطلين عن العمل بلغت 15.5 بالمائة خلال الثلاثي الأخير من سنة 2017.

ابتسام جمال
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16 ماي 2018 السّاعة 21:00
يبدو أن مؤشرات التنمية في تونس بصدد التحسن...
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المزيد من الأخبار...
الوطنية
العذاري في ندوة صحفية:ارتفاع نسبة النمو... وتراجع نسبة البطالة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

تونس (الشروق) ـ 
يبدو أن مؤشرات التنمية في تونس بصدد التحسن التدريجي، حيث شهدت الثلاثية الأولى من سنة 2018 تحسنا في نسب النمو، كما تراجعت نسبة البطالة لا سيما في صفوف حاملي الشهادات العليا، حسب ما صرح به امس وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري خلال ندوة صحفية بالقصبة.
أفرزت اَلنتائج اَلأولية لَلحسابات اَلثلاثية اَلمتعلقة بَالثلاثي اَلأوَّل من سَنةَ 2018 اَرتفاعا فَي اَلناتج اَلمحليَ الإجمالي بَنسبةَ 2.5 في المائة ( بَحساب اَلانزلاق اَلسنوي أَي مَقارنة بَالثلاثي اَلأوَّل مَن سَنةَ 2017).
يعود ارتفاع نسبة النمو إلى نمو جملة من القطاعات، حيث تم تسجيل نمو إيجابي في قطاع الصناعات المعملية بـ 2.4 %، و نمو ملحوظ في قطاع الخدمات المسوقة ب 3.3 %، ونمو هام لقطاع الفلاحة والصيد البحري ب 11.9 %، إضافة إلى تسجيل نمو طفيف للخدمات غير المسوقة.
وقد شهدت الثلاثية الاولى من السنة الحالية تسجيل ارتفاع في نسبة الصادرات بـ 32.8% وخاصة صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية التي سجلت ارتفاعا بـ 26.6% كما سجلت الاستثمارات الخارجية المباشرة ارتفاعا بنسبة 27% خاصة في مجال الصناعات المعملية بنسبة 54.2% وبلغت العائدات السياحية الى غاية شهر أفريل 2018 بلغت 30.8 % .
وأشار إلى تراجع نسبة البطالة في تونس لتصل إلى 15.4 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2018، علما وان نسبة العاطلين عن العمل بلغت 15.5 بالمائة خلال الثلاثي الأخير من سنة 2017.

ابتسام جمال
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