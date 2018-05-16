العذاري في ندوة صحفية:ارتفاع نسبة النمو... وتراجع نسبة البطالة

-
-
20:49بعد خلاف دام 3 سنوات: سيتكوم "فاميليا " على الوطنية الاولى
16 ماي 2018
-
20:33كرة قدم: النتائج والترتيب للجولة 2 من مجموعة التدارك للمحترفة 2
16 ماي 2018
-
20:18بوحجلة: 6 ايقافات من أجل السرقة و العنف و البراكاجات
16 ماي 2018
-
19:58بالفيديو: تفتيش السفير الإسرائيلي عند مغادرته تركيا
16 ماي 2018
-
-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
19:16رئيس برشلونة يوجه رسالة مبطنة لريال مدريد
16 ماي 2018
-
18:5638 الف تونسي تمكنوا من الوصول الى السواحل الايطالية الى حدود اكتوبر 2017
16 ماي 2018
-
-
18:28أول وفاة ناتجة عن انفجار السيجارة إلكترونية!
16 ماي 2018
-
18:17ثلاث جلسات عامة بالبرلمان الأسبوع لمناقشة مشاريع قوانين اقتصادية
16 ماي 2018
-
18:01ارهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
16 ماي 2018
-
-
17:25تقلّص عجز الميزانية الى 41.7% موفى مارس
16 ماي 2018
-
16:58الاتحاد الفرنسي يبدأ التفاوض مع زيدان
16 ماي 2018
-
-
16:16شقيقة بوفون تطالبه بعدم الاعتزال
16 ماي 2018
-
15:58الترجي يخسر لاعبه أمام كمبالا
16 ماي 2018
-
15:40بوشبكة: القبض على شخصين بصدد تصوير المسالك الجبلبة والبوابة الحدودية
16 ماي 2018
تونس (الشروق) ـ
يبدو أن مؤشرات التنمية في تونس بصدد التحسن التدريجي، حيث شهدت الثلاثية الأولى من سنة 2018 تحسنا في نسب النمو، كما تراجعت نسبة البطالة لا سيما في صفوف حاملي الشهادات العليا، حسب ما صرح به امس وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري خلال ندوة صحفية بالقصبة.
أفرزت اَلنتائج اَلأولية لَلحسابات اَلثلاثية اَلمتعلقة بَالثلاثي اَلأوَّل من سَنةَ 2018 اَرتفاعا فَي اَلناتج اَلمحليَ الإجمالي بَنسبةَ 2.5 في المائة ( بَحساب اَلانزلاق اَلسنوي أَي مَقارنة بَالثلاثي اَلأوَّل مَن سَنةَ 2017).
يعود ارتفاع نسبة النمو إلى نمو جملة من القطاعات، حيث تم تسجيل نمو إيجابي في قطاع الصناعات المعملية بـ 2.4 %، و نمو ملحوظ في قطاع الخدمات المسوقة ب 3.3 %، ونمو هام لقطاع الفلاحة والصيد البحري ب 11.9 %، إضافة إلى تسجيل نمو طفيف للخدمات غير المسوقة.
وقد شهدت الثلاثية الاولى من السنة الحالية تسجيل ارتفاع في نسبة الصادرات بـ 32.8% وخاصة صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية التي سجلت ارتفاعا بـ 26.6% كما سجلت الاستثمارات الخارجية المباشرة ارتفاعا بنسبة 27% خاصة في مجال الصناعات المعملية بنسبة 54.2% وبلغت العائدات السياحية الى غاية شهر أفريل 2018 بلغت 30.8 % .
وأشار إلى تراجع نسبة البطالة في تونس لتصل إلى 15.4 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2018، علما وان نسبة العاطلين عن العمل بلغت 15.5 بالمائة خلال الثلاثي الأخير من سنة 2017.
تونس (الشروق) ـ
يبدو أن مؤشرات التنمية في تونس بصدد التحسن التدريجي، حيث شهدت الثلاثية الأولى من سنة 2018 تحسنا في نسب النمو، كما تراجعت نسبة البطالة لا سيما في صفوف حاملي الشهادات العليا، حسب ما صرح به امس وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري خلال ندوة صحفية بالقصبة.
أفرزت اَلنتائج اَلأولية لَلحسابات اَلثلاثية اَلمتعلقة بَالثلاثي اَلأوَّل من سَنةَ 2018 اَرتفاعا فَي اَلناتج اَلمحليَ الإجمالي بَنسبةَ 2.5 في المائة ( بَحساب اَلانزلاق اَلسنوي أَي مَقارنة بَالثلاثي اَلأوَّل مَن سَنةَ 2017).
يعود ارتفاع نسبة النمو إلى نمو جملة من القطاعات، حيث تم تسجيل نمو إيجابي في قطاع الصناعات المعملية بـ 2.4 %، و نمو ملحوظ في قطاع الخدمات المسوقة ب 3.3 %، ونمو هام لقطاع الفلاحة والصيد البحري ب 11.9 %، إضافة إلى تسجيل نمو طفيف للخدمات غير المسوقة.
وقد شهدت الثلاثية الاولى من السنة الحالية تسجيل ارتفاع في نسبة الصادرات بـ 32.8% وخاصة صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية التي سجلت ارتفاعا بـ 26.6% كما سجلت الاستثمارات الخارجية المباشرة ارتفاعا بنسبة 27% خاصة في مجال الصناعات المعملية بنسبة 54.2% وبلغت العائدات السياحية الى غاية شهر أفريل 2018 بلغت 30.8 % .
وأشار إلى تراجع نسبة البطالة في تونس لتصل إلى 15.4 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2018، علما وان نسبة العاطلين عن العمل بلغت 15.5 بالمائة خلال الثلاثي الأخير من سنة 2017.
-
-
20:49بعد خلاف دام 3 سنوات: سيتكوم "فاميليا " على الوطنية الاولى
16 ماي 2018
-
20:33كرة قدم: النتائج والترتيب للجولة 2 من مجموعة التدارك للمحترفة 2
16 ماي 2018
-
20:18بوحجلة: 6 ايقافات من أجل السرقة و العنف و البراكاجات
16 ماي 2018
-
19:58بالفيديو: تفتيش السفير الإسرائيلي عند مغادرته تركيا
16 ماي 2018
-
-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
19:16رئيس برشلونة يوجه رسالة مبطنة لريال مدريد
16 ماي 2018
-
18:5638 الف تونسي تمكنوا من الوصول الى السواحل الايطالية الى حدود اكتوبر 2017
16 ماي 2018
-
-
18:28أول وفاة ناتجة عن انفجار السيجارة إلكترونية!
16 ماي 2018
-
18:17ثلاث جلسات عامة بالبرلمان الأسبوع لمناقشة مشاريع قوانين اقتصادية
16 ماي 2018
-
18:01ارهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
16 ماي 2018
-
-
17:25تقلّص عجز الميزانية الى 41.7% موفى مارس
16 ماي 2018
-
16:58الاتحاد الفرنسي يبدأ التفاوض مع زيدان
16 ماي 2018
-
-
16:16شقيقة بوفون تطالبه بعدم الاعتزال
16 ماي 2018
-
15:58الترجي يخسر لاعبه أمام كمبالا
16 ماي 2018
-
15:40بوشبكة: القبض على شخصين بصدد تصوير المسالك الجبلبة والبوابة الحدودية
16 ماي 2018