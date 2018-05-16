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يوم الأربعاء 16 ماي 2018
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صوت الشــــــــــارع:لماذا ارتفعت حالات الانتحـار حسب رأيــك؟
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الوطنية
صوت الشــــــــــارع:لماذا ارتفعت حالات الانتحـار حسب رأيــك؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

أحمد

أعتقد أن أسباب لجوء الشباب في تونس إلى الانتحار عديدة منها اعتقاد بعضهم أنها وسيلة للهروب من الواقع وانتشار البطالة...

جلال العابد

يعيش مجتمعنا اليوم أزمة قيم. وهي المسؤولة عن جل الأمراض الاجتماعية منها انتشار مشكل الانتحار.

خليل لقطي

الأكيد أن ارتفاع ظاهرة الانتحار في تونس يرتبط مباشرة بارتفاع البطالة ونسب الفقر على الأقل نسبيًا والضغوطات النفسية.

أحمد مزرقي

غياب الأمل وانغلاق الآفاق أمام الشباب ونقص تأطير العائلة جعل هذه الآفة تنتشر وسط الشباب وحتى بين التلاميذ والأطفال.

هادية الشاهد المسيهلي/عدسة طارق سلتان
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صوت الشــــــــــارع:لماذا ارتفعت حالات الانتحـار حسب رأيــك؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

أحمد

أعتقد أن أسباب لجوء الشباب في تونس إلى الانتحار عديدة منها اعتقاد بعضهم أنها وسيلة للهروب من الواقع وانتشار البطالة...

جلال العابد

يعيش مجتمعنا اليوم أزمة قيم. وهي المسؤولة عن جل الأمراض الاجتماعية منها انتشار مشكل الانتحار.

خليل لقطي

الأكيد أن ارتفاع ظاهرة الانتحار في تونس يرتبط مباشرة بارتفاع البطالة ونسب الفقر على الأقل نسبيًا والضغوطات النفسية.

أحمد مزرقي

غياب الأمل وانغلاق الآفاق أمام الشباب ونقص تأطير العائلة جعل هذه الآفة تنتشر وسط الشباب وحتى بين التلاميذ والأطفال.

هادية الشاهد المسيهلي/عدسة طارق سلتان
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إرجاع الفصول المعدلة من مشروع قانون الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية إلى لجنة التشريع العام
16 ماي 2018 السّاعة 21:06
لم تتوصل الجلسة العامة المنعقدة عشية اليوم الإربعاء بمجلس نواب الشعب بباردو، إلى المصادقة على الفصول...
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بعد تسجيل 317 محاولة في سنة واحدة: الانتحـــار الجمــاعي يهدّد تلاميــذنا
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
تتالت في الأيام الأخيرة محاولات انتحار جماعية...
المزيد >>
صوت الشــــــــــارع:لماذا ارتفعت حالات الانتحـار حسب رأيــك؟
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
أعتقد أن أسباب لجوء الشباب في تونس إلى الانتحار...
المزيد >>
العذاري في ندوة صحفية:ارتفاع نسبة النمو... وتراجع نسبة البطالة
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
يبدو أن مؤشرات التنمية في تونس بصدد التحسن...
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فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
بعد سبعين عاما: النكبة لإسرائيل... والانتصار لفلسطين
إنها نكبة إسرائيل في ذكراها السبعين... ما حدث ويحدث الآن في فلسطين، يؤكد مرّة أخرى أن الاحتلال الى زوال وأن حرب الإرادات انتصرت فيها إرادة الشعب الفلسطيني.
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