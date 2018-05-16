صوت الشــــــــــارع:لماذا ارتفعت حالات الانتحـار حسب رأيــك؟

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

أحمد

أعتقد أن أسباب لجوء الشباب في تونس إلى الانتحار عديدة منها اعتقاد بعضهم أنها وسيلة للهروب من الواقع وانتشار البطالة...

جلال العابد

يعيش مجتمعنا اليوم أزمة قيم. وهي المسؤولة عن جل الأمراض الاجتماعية منها انتشار مشكل الانتحار.

خليل لقطي

الأكيد أن ارتفاع ظاهرة الانتحار في تونس يرتبط مباشرة بارتفاع البطالة ونسب الفقر على الأقل نسبيًا والضغوطات النفسية.

أحمد مزرقي

غياب الأمل وانغلاق الآفاق أمام الشباب ونقص تأطير العائلة جعل هذه الآفة تنتشر وسط الشباب وحتى بين التلاميذ والأطفال.

هادية الشاهد المسيهلي/عدسة طارق سلتان