صوت الشــــــــــارع:لماذا ارتفعت حالات الانتحـار حسب رأيــك؟

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أحمد
أعتقد أن أسباب لجوء الشباب في تونس إلى الانتحار عديدة منها اعتقاد بعضهم أنها وسيلة للهروب من الواقع وانتشار البطالة...
جلال العابد
يعيش مجتمعنا اليوم أزمة قيم. وهي المسؤولة عن جل الأمراض الاجتماعية منها انتشار مشكل الانتحار.
خليل لقطي
الأكيد أن ارتفاع ظاهرة الانتحار في تونس يرتبط مباشرة بارتفاع البطالة ونسب الفقر على الأقل نسبيًا والضغوطات النفسية.
أحمد مزرقي
غياب الأمل وانغلاق الآفاق أمام الشباب ونقص تأطير العائلة جعل هذه الآفة تنتشر وسط الشباب وحتى بين التلاميذ والأطفال.
أحمد
أعتقد أن أسباب لجوء الشباب في تونس إلى الانتحار عديدة منها اعتقاد بعضهم أنها وسيلة للهروب من الواقع وانتشار البطالة...
جلال العابد
يعيش مجتمعنا اليوم أزمة قيم. وهي المسؤولة عن جل الأمراض الاجتماعية منها انتشار مشكل الانتحار.
خليل لقطي
الأكيد أن ارتفاع ظاهرة الانتحار في تونس يرتبط مباشرة بارتفاع البطالة ونسب الفقر على الأقل نسبيًا والضغوطات النفسية.
أحمد مزرقي
غياب الأمل وانغلاق الآفاق أمام الشباب ونقص تأطير العائلة جعل هذه الآفة تنتشر وسط الشباب وحتى بين التلاميذ والأطفال.
-
-
20:49بعد خلاف دام 3 سنوات: سيتكوم "فاميليا " على الوطنية الاولى
16 ماي 2018
-
20:33كرة قدم: النتائج والترتيب للجولة 2 من مجموعة التدارك للمحترفة 2
16 ماي 2018
-
20:18بوحجلة: 6 ايقافات من أجل السرقة و العنف و البراكاجات
16 ماي 2018
-
19:58بالفيديو: تفتيش السفير الإسرائيلي عند مغادرته تركيا
16 ماي 2018
-
-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
19:16رئيس برشلونة يوجه رسالة مبطنة لريال مدريد
16 ماي 2018
-
18:5638 الف تونسي تمكنوا من الوصول الى السواحل الايطالية الى حدود اكتوبر 2017
16 ماي 2018
-
-
18:28أول وفاة ناتجة عن انفجار السيجارة إلكترونية!
16 ماي 2018
-
18:17ثلاث جلسات عامة بالبرلمان الأسبوع لمناقشة مشاريع قوانين اقتصادية
16 ماي 2018
-
18:01ارهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
16 ماي 2018
-
-
17:25تقلّص عجز الميزانية الى 41.7% موفى مارس
16 ماي 2018
-
16:58الاتحاد الفرنسي يبدأ التفاوض مع زيدان
16 ماي 2018
-
-
16:16شقيقة بوفون تطالبه بعدم الاعتزال
16 ماي 2018
-
15:58الترجي يخسر لاعبه أمام كمبالا
16 ماي 2018
-
15:40بوشبكة: القبض على شخصين بصدد تصوير المسالك الجبلبة والبوابة الحدودية
16 ماي 2018