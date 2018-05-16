بعد تسجيل 317 محاولة في سنة واحدة: الانتحـــار الجمــاعي يهدّد تلاميــذنا

تتالت في الأيام الأخيرة محاولات انتحار جماعية لتلاميذ يبدو أن نتائجهم المدرسية لم ترق الى تطلعاتهم. ففي قصر هلال تم إحباط محاولة انتحار جماعي لـ9 تلميذات وفي صفاقس أقدمت ثلاث تلميذات على محاولة الانتحار في نهاية الأسبوع الماضي.

تونس (الشروق) ــ

أقدمت بجهة صفاقس ثلاث تلميذات أصيلات عقارب في نهاية الأسبوع الماضي على محاولة انتحار جماعي بشرب دواء الفئران. ويذكر أن التلميذات الثلاث يدرسن بنفس القسم بالسنة السابعة من التعليم الأساسي ومن حسن حظهن أنه تم إسعافهن. أما في جهة قصر هلال فقد خطّطت 9فتيات للانتحار في المؤسسة التربوية التي يدرسن بها بسبب عدم رضائهن عن نتائجهن المدرسية. وقد تم التفطن الى مخططهن وإحباط العملية.

أكثر من 300 حالة

ما فتئت محاولات الانتحار تتزايد في الوسط المدرسي في تونس وفي صفوف التلاميذ صغار السن. وقد أصبحت اليوم مسألة مفزعة يتطلب التوقي منها إجراءات استعجالية. صحيح أن هذه الظاهرة عالمية وليست حكرا على تونس. لكن تصاعدها وتطورها الى مستوى الانتحار الجماعي في حاجة الى مزيد الدراسة والتحليل. إذ تشهد الإحصائيات المتعلقة بحالات الانتحار في تونس ارتفاعا من سنة إلى أخرى، وفق ما يوثقه المرصد التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وتشير آخر الإحصائيات حول عدد الأطفال الذين انتحروا أو حاولوا الانتحار، وأعمارهم دون 15 سنة، خلال شهري مارس وأفريل 2018 الى 11حالة من جملة 41حالة انتحار ومحاولة انتحار في مارس و4حالات بالنسبة الى الأطفال في أفريل الماضي من جملة 54 محاولة انتحار منها محاولات انتحار جماعية بسبب تصعيد مطالب اجتماعية بالنسبة الى الشباب والكهول وذلك وفق ما ذكرته لـ»الشروق» الأخصائية في علم الاجتماع وعضو المرصد الاجتماعي التونسي نجلاء عرفة. وأضافت الأخصائية أن ما يدعو الى القلق هو الرقم الأسود لمحاولات الانتحار المرتفعة موضحة أن تقارير حماية الطفولة تشير الى وجود 319 عملية انتحار ومحاولة انتحار للأطفال والتلاميذ في سنة 2017 منها 249 محاولة في صفوف الفتيات مقابل 195محاولة في 2016.

تعدّد الأسباب

وفي خصوص الأسباب اعتبرت المختصة أنها عديدة منها النتائج المدرسية والخوف من الرسوب كما هو الحال بالنسبة الى التلاميذ الذين خططوا للانتحار في قصر هلال وصفاقس. كما أن لبعضها علاقة بالتوترات التي عاشتها المؤسسات التربوية وتوزيع المعدلات بالتوازي مع الامتحانات والأسبوع المغلق مما فاجأ بعض التلاميذ وضاعف الضغوط عليهم ومنها أسباب اجتماعية وحالات الأسر الاقتصادية والعمل الهش للأولياء والخلافات التي تنعكس على نفسية الأبناء. ودعت المختصة الى التحري في مسألة التخطيط الجماعي للانتحار بالنسبة الى التلاميذ. وهي مسألة حدثت في السابق في جهة بنزرت. ثم اختفت لتعود الى البروز من جديد في قصر هلال وصفاقس. وتنقسم أسباب الانتحار حسب المختصين الى أنواع عديدة تتمثل في الانتحار الناتج عن الخوف وهو نوع يلجأ إليه الأطفال خاصة لخوفهم من الأولياء أو المربين. وهناك الانتحار الاحتجاجي ينفذه أشخاص لديهم مطالب لم تتحقق. فيغيرون الاحتجاج عبر محاولة الانتحار، والانتحار الفرجوي الذي يختار فيه، المقدم على الانتحار، مسرحا لتقديم فرجة يجلب بها الانتباه. وهو ما قد تكون حاولت تنفيذه في مسرح المعهد تلميذات قصر هلال اللواتي خططن للانتحار داخل المعهد.

أرقام ودلالات

319

عملية انتحار ومحاولة انتحار للأطفال والتلاميذ في سنة 2017.

249

محاولة في صفوف الفتيات مقابل 195محاولة في 2016.

11

محاولة انتحار أطفال من جملة 41 حالة في مارس 2018.

هادية الشاهد