أولا وأخيرا:... وللحديث لا بقية

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في انتظار استفاقة خلايا الوعي النائمة في ربوعنا تبقى نخبنا في عالم التواصل مع محيطها مجرد بطاريات مشحونة لا فائدة من تشغيلها ما دام «الريزو طايح للدّنك» الغربي المعروف عندنا باسمه الثلاثي ديمقراطية ـ حقوق انسان وتكنولوجيات حديثة ولا أحد ينكر على الغرب منّته علينا بهذه النعم المباركة لا يهم إن كان ذلك محبّة فينا أو لله في سبيل الله أو لغايات في نفوس يعاقيبه لا يعلمها إلا الكنيست الاسرائيلي.
المهم أن ديمقراطيته الموهوبة لنا أعادت كلا من بدونا الرحل الى قبيلته وأرجعت شرعية الحكم لشيوخ القبائل كل على رأس قبيلته بانتخابات حرة ونزيهة وشفافة ولولا حقوق انسانه المهداة لنا لما تمتع كل عبد بحقه في أن يبقى عبدا لسيده وخادما للحاشية وأن يعيش على حاشية الحياة ينتظر العيش المؤجل للآخرة في قلب الجنة مع دوريات بدون حساب بلا حجاب ولا نقاب.
ولولاها لما حطم بدونا الرحل كل الحواجز وهدموا كل الأسوار وداسوا كل القيم وتخطوا كل الحدود وتعنتروا وتعبّسوا وتشنفروا وتأبطوا شرا حيثما كانوا جوّا وبحرا وبرا، ولولا تكنولوجياته الحديثة الذكية الموهوبة الى أصحاب العقول القديمة الغبية لما خطط بدونا الرحل للرحيل قصد الفتوحات والغزوات والغنائم والسبايا من حور الصبايا.
ولما بايعوا الشيطان خليفة على المسلمين الجدد نيابة عن الفاتيكان مباشرة من مغاراتهم وانفاقهم ودهاليزهم وجحورهم في الجبال والقرى والمدن في الداخل والخارج.
ولولاها لما صنعوا ألغاما ونسجوا أحزمة ناسفة وغسلوا عقولا وشحنوها وفجروها وخربوا أوطانا.
ليست الأوطان وحدها يا ابن خلدون وإنما كذلك الديمقراطية وحقوق الانسان والتكنولوجيات الحديثة كلّها «إذا عُرّبت خُربت» وللحديث لا بقية بكل اللغات.
في انتظار استفاقة خلايا الوعي النائمة في ربوعنا تبقى نخبنا في عالم التواصل مع محيطها مجرد بطاريات مشحونة لا فائدة من تشغيلها ما دام «الريزو طايح للدّنك» الغربي المعروف عندنا باسمه الثلاثي ديمقراطية ـ حقوق انسان وتكنولوجيات حديثة ولا أحد ينكر على الغرب منّته علينا بهذه النعم المباركة لا يهم إن كان ذلك محبّة فينا أو لله في سبيل الله أو لغايات في نفوس يعاقيبه لا يعلمها إلا الكنيست الاسرائيلي.
المهم أن ديمقراطيته الموهوبة لنا أعادت كلا من بدونا الرحل الى قبيلته وأرجعت شرعية الحكم لشيوخ القبائل كل على رأس قبيلته بانتخابات حرة ونزيهة وشفافة ولولا حقوق انسانه المهداة لنا لما تمتع كل عبد بحقه في أن يبقى عبدا لسيده وخادما للحاشية وأن يعيش على حاشية الحياة ينتظر العيش المؤجل للآخرة في قلب الجنة مع دوريات بدون حساب بلا حجاب ولا نقاب.
ولولاها لما حطم بدونا الرحل كل الحواجز وهدموا كل الأسوار وداسوا كل القيم وتخطوا كل الحدود وتعنتروا وتعبّسوا وتشنفروا وتأبطوا شرا حيثما كانوا جوّا وبحرا وبرا، ولولا تكنولوجياته الحديثة الذكية الموهوبة الى أصحاب العقول القديمة الغبية لما خطط بدونا الرحل للرحيل قصد الفتوحات والغزوات والغنائم والسبايا من حور الصبايا.
ولما بايعوا الشيطان خليفة على المسلمين الجدد نيابة عن الفاتيكان مباشرة من مغاراتهم وانفاقهم ودهاليزهم وجحورهم في الجبال والقرى والمدن في الداخل والخارج.
ولولاها لما صنعوا ألغاما ونسجوا أحزمة ناسفة وغسلوا عقولا وشحنوها وفجروها وخربوا أوطانا.
ليست الأوطان وحدها يا ابن خلدون وإنما كذلك الديمقراطية وحقوق الانسان والتكنولوجيات الحديثة كلّها «إذا عُرّبت خُربت» وللحديث لا بقية بكل اللغات.
-
-
20:49بعد خلاف دام 3 سنوات: سيتكوم "فاميليا " على الوطنية الاولى
16 ماي 2018
-
20:33كرة قدم: النتائج والترتيب للجولة 2 من مجموعة التدارك للمحترفة 2
16 ماي 2018
-
20:18بوحجلة: 6 ايقافات من أجل السرقة و العنف و البراكاجات
16 ماي 2018
-
19:58بالفيديو: تفتيش السفير الإسرائيلي عند مغادرته تركيا
16 ماي 2018
-
-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
19:16رئيس برشلونة يوجه رسالة مبطنة لريال مدريد
16 ماي 2018
-
18:5638 الف تونسي تمكنوا من الوصول الى السواحل الايطالية الى حدود اكتوبر 2017
16 ماي 2018
-
-
18:28أول وفاة ناتجة عن انفجار السيجارة إلكترونية!
16 ماي 2018
-
18:17ثلاث جلسات عامة بالبرلمان الأسبوع لمناقشة مشاريع قوانين اقتصادية
16 ماي 2018
-
18:01ارهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
16 ماي 2018
-
-
17:25تقلّص عجز الميزانية الى 41.7% موفى مارس
16 ماي 2018
-
16:58الاتحاد الفرنسي يبدأ التفاوض مع زيدان
16 ماي 2018
-
-
16:16شقيقة بوفون تطالبه بعدم الاعتزال
16 ماي 2018
-
15:58الترجي يخسر لاعبه أمام كمبالا
16 ماي 2018
-
15:40بوشبكة: القبض على شخصين بصدد تصوير المسالك الجبلبة والبوابة الحدودية
16 ماي 2018