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يوم الأربعاء 16 ماي 2018
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السياسي
أخبار الأحزاب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

الجبهة الشعبية

خلال زيارته أمس لمنطقة جلمة من ولاية سيدي بوزيد  طالب الناطق باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي بوقف أعمال العنف التي لا تعد حلا والاستماع الى الاهالي بشأن مطالبهم البسيطة والمعقولة والمشروعة مجددا الدعوة الى عدم شيطنة المطالب كما حدث في الكامور وطبربة على حد قوله.

حركة النهضة

أدانت حركة النهضة في بلاغ لها عملية نقل السفارة الامريكية الى القدس الشريف، واعتبرته خرقا واضحا لقرارات الأمم المتحدة، ولحق الشعب الفلسطيني في التحرر كما نددت بجرائم القتل والتهويد والاعتقال التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني المناضل ودعت إلى رفع الحصار عن غزة والتعجيل بإعادة إعمارها ورفع الظلم عن أهلها.

نداء تونس

استقبل المدير التنفيذي لحزب نداء تونس حافظ قائد السبسي أمس زوجة القائد الفلسطيني الأسير مروان البرغوثي، فدوى البرغوثي وتناول اللقاء تطورات القضية الفلسطينية حيث أكد حافظ قائد السبسي التزام حركة نداء تونس بموقف تونس الداعم للقضية الفلسطينية العادلة مجددا مساندة الحزب للحملة العربية والدولية لاطلاق سراح القائد الفلسيطيني مروان البرغوثي.

التيار الشعبي

أدان التيار الشعبي في بيان له قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل سفارة بلاده الى القدس، معتبرا ذلك عدوانا على الأمة العربية وجب التصدي له بكل السبل المتاحة، مؤكدا أن التمسك بأرض فلسطين من البحر إلى النهر حق كامل غير منقوص لا يقبل القسمة أو التفريط ولا يمكن لأي كان التنازل عنه.

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السياسي
أخبار الأحزاب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

الجبهة الشعبية

خلال زيارته أمس لمنطقة جلمة من ولاية سيدي بوزيد  طالب الناطق باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي بوقف أعمال العنف التي لا تعد حلا والاستماع الى الاهالي بشأن مطالبهم البسيطة والمعقولة والمشروعة مجددا الدعوة الى عدم شيطنة المطالب كما حدث في الكامور وطبربة على حد قوله.

حركة النهضة

أدانت حركة النهضة في بلاغ لها عملية نقل السفارة الامريكية الى القدس الشريف، واعتبرته خرقا واضحا لقرارات الأمم المتحدة، ولحق الشعب الفلسطيني في التحرر كما نددت بجرائم القتل والتهويد والاعتقال التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني المناضل ودعت إلى رفع الحصار عن غزة والتعجيل بإعادة إعمارها ورفع الظلم عن أهلها.

نداء تونس

استقبل المدير التنفيذي لحزب نداء تونس حافظ قائد السبسي أمس زوجة القائد الفلسطيني الأسير مروان البرغوثي، فدوى البرغوثي وتناول اللقاء تطورات القضية الفلسطينية حيث أكد حافظ قائد السبسي التزام حركة نداء تونس بموقف تونس الداعم للقضية الفلسطينية العادلة مجددا مساندة الحزب للحملة العربية والدولية لاطلاق سراح القائد الفلسيطيني مروان البرغوثي.

التيار الشعبي

أدان التيار الشعبي في بيان له قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل سفارة بلاده الى القدس، معتبرا ذلك عدوانا على الأمة العربية وجب التصدي له بكل السبل المتاحة، مؤكدا أن التمسك بأرض فلسطين من البحر إلى النهر حق كامل غير منقوص لا يقبل القسمة أو التفريط ولا يمكن لأي كان التنازل عنه.

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