أخبار الأحزاب

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الجبهة الشعبية
خلال زيارته أمس لمنطقة جلمة من ولاية سيدي بوزيد طالب الناطق باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي بوقف أعمال العنف التي لا تعد حلا والاستماع الى الاهالي بشأن مطالبهم البسيطة والمعقولة والمشروعة مجددا الدعوة الى عدم شيطنة المطالب كما حدث في الكامور وطبربة على حد قوله.
حركة النهضة
أدانت حركة النهضة في بلاغ لها عملية نقل السفارة الامريكية الى القدس الشريف، واعتبرته خرقا واضحا لقرارات الأمم المتحدة، ولحق الشعب الفلسطيني في التحرر كما نددت بجرائم القتل والتهويد والاعتقال التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني المناضل ودعت إلى رفع الحصار عن غزة والتعجيل بإعادة إعمارها ورفع الظلم عن أهلها.
نداء تونس
استقبل المدير التنفيذي لحزب نداء تونس حافظ قائد السبسي أمس زوجة القائد الفلسطيني الأسير مروان البرغوثي، فدوى البرغوثي وتناول اللقاء تطورات القضية الفلسطينية حيث أكد حافظ قائد السبسي التزام حركة نداء تونس بموقف تونس الداعم للقضية الفلسطينية العادلة مجددا مساندة الحزب للحملة العربية والدولية لاطلاق سراح القائد الفلسيطيني مروان البرغوثي.
التيار الشعبي
أدان التيار الشعبي في بيان له قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل سفارة بلاده الى القدس، معتبرا ذلك عدوانا على الأمة العربية وجب التصدي له بكل السبل المتاحة، مؤكدا أن التمسك بأرض فلسطين من البحر إلى النهر حق كامل غير منقوص لا يقبل القسمة أو التفريط ولا يمكن لأي كان التنازل عنه.
الجبهة الشعبية
خلال زيارته أمس لمنطقة جلمة من ولاية سيدي بوزيد طالب الناطق باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي بوقف أعمال العنف التي لا تعد حلا والاستماع الى الاهالي بشأن مطالبهم البسيطة والمعقولة والمشروعة مجددا الدعوة الى عدم شيطنة المطالب كما حدث في الكامور وطبربة على حد قوله.
حركة النهضة
أدانت حركة النهضة في بلاغ لها عملية نقل السفارة الامريكية الى القدس الشريف، واعتبرته خرقا واضحا لقرارات الأمم المتحدة، ولحق الشعب الفلسطيني في التحرر كما نددت بجرائم القتل والتهويد والاعتقال التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني المناضل ودعت إلى رفع الحصار عن غزة والتعجيل بإعادة إعمارها ورفع الظلم عن أهلها.
نداء تونس
استقبل المدير التنفيذي لحزب نداء تونس حافظ قائد السبسي أمس زوجة القائد الفلسطيني الأسير مروان البرغوثي، فدوى البرغوثي وتناول اللقاء تطورات القضية الفلسطينية حيث أكد حافظ قائد السبسي التزام حركة نداء تونس بموقف تونس الداعم للقضية الفلسطينية العادلة مجددا مساندة الحزب للحملة العربية والدولية لاطلاق سراح القائد الفلسيطيني مروان البرغوثي.
التيار الشعبي
أدان التيار الشعبي في بيان له قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل سفارة بلاده الى القدس، معتبرا ذلك عدوانا على الأمة العربية وجب التصدي له بكل السبل المتاحة، مؤكدا أن التمسك بأرض فلسطين من البحر إلى النهر حق كامل غير منقوص لا يقبل القسمة أو التفريط ولا يمكن لأي كان التنازل عنه.
-
-
20:49بعد خلاف دام 3 سنوات: سيتكوم "فاميليا " على الوطنية الاولى
16 ماي 2018
-
20:33كرة قدم: النتائج والترتيب للجولة 2 من مجموعة التدارك للمحترفة 2
16 ماي 2018
-
20:18بوحجلة: 6 ايقافات من أجل السرقة و العنف و البراكاجات
16 ماي 2018
-
19:58بالفيديو: تفتيش السفير الإسرائيلي عند مغادرته تركيا
16 ماي 2018
-
-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
19:16رئيس برشلونة يوجه رسالة مبطنة لريال مدريد
16 ماي 2018
-
18:5638 الف تونسي تمكنوا من الوصول الى السواحل الايطالية الى حدود اكتوبر 2017
16 ماي 2018
-
-
18:28أول وفاة ناتجة عن انفجار السيجارة إلكترونية!
16 ماي 2018
-
18:17ثلاث جلسات عامة بالبرلمان الأسبوع لمناقشة مشاريع قوانين اقتصادية
16 ماي 2018
-
18:01ارهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
16 ماي 2018
-
-
17:25تقلّص عجز الميزانية الى 41.7% موفى مارس
16 ماي 2018
-
16:58الاتحاد الفرنسي يبدأ التفاوض مع زيدان
16 ماي 2018
-
-
16:16شقيقة بوفون تطالبه بعدم الاعتزال
16 ماي 2018
-
15:58الترجي يخسر لاعبه أمام كمبالا
16 ماي 2018
-
15:40بوشبكة: القبض على شخصين بصدد تصوير المسالك الجبلبة والبوابة الحدودية
16 ماي 2018