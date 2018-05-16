من ذكريات مناضل وطني (154):محمد الكيلاني:الحداثة نشأت في رحم المجتمع التونسي

في اطار الحديث عن أصول الحداثة في تونس في مقالاتي في جريدة الصباح ذكرت بزيارة احمد باي إلى فرنسا وهناك اطلع على تطورها ورغب في أن يجعل تونس العاصمة شبيهة بباريس، ومع احمد باي وحتى قبله منذ إنشاء المدرسة العسكرية نشأت نخبة مثقفة تونسية ولعبت الدور الكبير في الخطوات الحداثية التي شهدتها البلاد.

ومنهم إلى جانب طلاب وأساتذة المدرسة العسكرية هناك أساتذة وطلاب في جامع الزيتونة مثل احمد ابن ابي ضياف وخير الدين وبيرم الخامس وقد لعبوا دورا كبيرا في تطوير الفكر الحداثي والدفاع عنه وحتى في صياغة الدستور نفسه وعهد الأمان ثم فيما بعد حتى في تأسيس المدرسة الصادقية والصحف التونسية الأولى مثل الرائد الرسمي التي كانت جريدة تصدر عن طريق السلطة لكنها كانت تعبر عن المجتمع.

هؤلاء شكلوا نواة الحداثة في تونس وعلى أساسها تكونت الحركة الديمقراطية والوطنية فيما بعد حاولت أن أبين من خلال جريدة الصباح في مقالاتي كيف نشأت الحداثة وتأصلت في تونس ولم تكن منبتة او دخيلة على المجتمع وإنما تكونت في أحشائه وعبر تطوره هو نفسه.

كما بينت كيف نشأت أول حركة نقابية في تونس وذلك نظرا لتطور الصناعة والحرف في تونس مع وجود الفكر الاجتماعي واليساري في تونس وكان الحزب الاشتراكي موجود منذ بداية القرن العشرين والحركة الشيوعية في تونس منذ 1920 تكونت أول نواة لها وهي الفرع الفدرالي لتونس كما أن الحركة النقابية مع محمد علي ورفاقه وكانوا اغلبهم ينتمون إلى الفرع الفدرالي للأممية الشيوعية في تونس وكان بينهم وجوه بارزة في الزيتونة منهم الطاهر الحداد الذي كان صديقا لصيقا للفرع الفدرالي ولمحمد علي الحامي.

حتى كتاب «العمال التونسيون» كان حوصلة لتجربة عاشها الطاهر الحداد وأيضا «امرأتنا في الشريعة والمجتمع» كان شعورا منه بالحاجة والضرورة إلى ذلك الكتاب قبل كل المفكرين في تونس وكانت الحاجة إلى تطوير التشريع في بلادنا ليفتح المجال للمرأة لتصبح عامل تكوين في المجتمع وليست نصفا جامدا فيه. بينت كيف انه في كل تلك المراحل الحركة الاجتماعية والديمقراطية واليسارية والوطنية نشأت في تفاعل وتشابك كلي مع الحركة الحداثية والفكر التنويري في تونس.

كما بينت كيف ان العقدة الكبيرة في تونس هي كيف انه مع الاستقلال لم تنتقل الجمهورية في تونس مباشرة إلى الديمقراطية رغم أنها اجتماعيا كانت تحتمل ذلك ومن حيث الثقافة والتعليم والصحة وقد لعب النظام دورا كبيرا بانفتاحه لكنه سياسيا بنا نظاما دكتاتوريا. لقد سعى النظام في تلك الفترة إلى توظيف الدين لصالحه وفي الحياة السياسية أيضا فمركز كل السلطة لدى السلطة التنفيذية والحزب الحاكم الجديد وأزاح كل الأحزاب وبينت كيف وصلنا إلى إنشاء منظومة سياسية دكتاتورية بداية من 1962 بعد محاولة الانقلاب حيث منعت الحريات وأخضعت المنظمات الوطنية في تونس لسلطة الحزب الحاكم وخلصت إلى القول في النهاية انه إذا أردنا لتونس أن تتطور يجب أن نقوم بمراجعات للمنظومة الاستبدادية في اتجاه الديمقراطية وتحرير الدين من التوظيف السياسي وتحرر السياسة من التوظيف الاسلاموي أو توظيف الدين للسياسة.