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يوم الأربعاء 16 ماي 2018
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أصابع اتّهام وإدانة موجّهة اليها:لماذا فشلت حكومة الشاهد؟
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السياسي
أصابع اتّهام وإدانة موجّهة اليها:لماذا فشلت حكومة الشاهد؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

بين إصرار بعض الاطراف الفاعلة في المشهد السياسي على فشل حكومة الشاهد وضرورة تغييرها، وتاكيد اطراف اخرى انها ناجحة ولو نسبيا ولا مجال لتغييرها الآن، اختلفت المواقف والآراء في الآونة الأخيرة.

تونس «الشروق»:
بمناسبة كل اجتماع للاطراف الموقعة على وثيقة قرطاج برئيس الجمهورية، تذهب بعض التوقعات الى القول انه سيقع الاعلان عن تحوير وزاري او تغيير رئيس الحكومة. غير ان ذلك لم يجصل الى حدود الاجتماع الأخير أول امس والذي بعث فيه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي برسائل فيها دعوة ضمنية الى «التأني» وإلى اعطاء الاولوية لمضمون عمل الحكومة في الفترة القادمة ثم الحديث في ما بعد عن شكلها.
بالتوازي مع ذلك ذهبت الحكومة طوال الآسابيع الاخيرة الى محاولة ابراز بعض مؤشرات النجاح لا سيما على الصعيد الاقتصادي. إذن لماذا تواجه الحكومة الحالية تهمة الفشل ؟ وهل انها قصرت فعلا في ادائها ام ان المشكل في المنوال التنموي وفي بعض الخيارات العامة وايضا في التراكمات السابقة ام توجد اسباب اخرى ؟
فساد
من ابرز الملفات التي قد تكون حركت اصابع اتهام حكومة الشاهد بالفشل هو ملف محاربة الفساد الذي بدا فيه اداء الحكومة في راي البعض متذبذبا ولم يستهدف كل الفاسدين ولم يتطرق الى كل اشكال الفساد ولم تجن منه الدولة فوائد مالية كبرى ( وهي احدى غايات هذه الحرب) وتسبب في شيء من التعطيل للحركية الاقتصادية.
ومن الاسباب الاخرى التي عجلت باتهام الحكومة بالفشل وبالمطالبة بتغييرها هو الملف الاجتماعي . فالخلافات تعددت في الاشهر الاخيرة بين الحكومة واتحاد الشغل حول تنفيذ اتفاقيات سابقة تهم الزيادات في الاجور وتسوية المشاكل المهنية للشغالين وانتداب العاطلين وسبب تمسك الاتحاد بذلك هو اعتبار اعباء المعيشة مرتفعة ولم تعد تغطيها المداخيل في ظل الارتفاع المهول للاسعار.
خلال اجتماعات قرطاج الماضية اكدت اغلب الاطراف ان الحكومة فشلت في ملف التنمية في الجهات ولم تحقق المطلوب منها وهو ما يفسر ظهور حالات احتقان اجتماعي من حين لآخر في بعض الجهات بسبب ارتفاع البطالة وغلاء المعيشة والنقص في التشجيع على المبادرة لبعث استثمارات خاصة .
تواجه الحكومة ايضا تهمة الفشل في تعبئة الموارد المالية المتاحة لفائدة خزينة الدولة والتعويل على الرفع من الاداءات وعلى الاقتطاع من الاجور ومن ارباح الشركات والاكثار من التداين الخارجي والتفكير في بيع المؤسسات العمومية وتجاهل التهرب الضريبي والتهريب والفساد وديون الدولة لدى الغير وعدم نجاحها في ارساء سياسة تقشف حقيقي في نفقات التسيير. وكل ذلك يبدو فشلا في نظر عديد الاطراف لا سيما اتحاد الشغل.
ضعف اقتصادي
رغم الارقام التي اعلنتها الحكومة امس حول المؤشرات الاقتصادية الا انها لا تزال تواجه تهمة الضعف في التعاطي مع الملف الاقتصادي بالنظر الى تواصل تذبذب قطاع الفسفاط وضعف الاستثمار الاجنبي والداخلي وهو ما زاد في ارتفاع البطالة وتواصل انهيار الدينار وارتفاع حجم الواردات وعدم تغطيتها بالصادرات . كل ذلك الى جانب ضعف مشاريع تنمية البنية التحتية وعدم وجود نمو سياحي حقيقي يقطع مع المنوال التقليدي السائد ويؤسس لسياحة اكثر نجاعة مع تواصل ارتفاع البطالة وغلاء الاسعار..
غير ان الحكومة ترد على هذه الاتهامات بالقول ان السبب في كل ذلك هو تراكمات سلبية منذ عهد الحكومات السابقة الموالية للثورة الى جانب تآكل المنوال الاقتصادي والتنموي عموما وهو ما يتطلب المزيد من الوقت لاعادة بنائه على اسس صحيحة.
موضوعية
بين هذه الاتهامات بالفشل الموجهة للحكومة وتمسك بعض الاطراف الفاعلة بضرورة تغييرها، وبين تمسك يوسف الشاهد وفريقه الحكومي بان الاوضاع تحسنت تتواصل التساؤلات لدى التونسيين عن حقيقة الوضع في البلاد ان كان سيشهد تحسنا في الفترة القادمة ام سيتفاقم نحو الاسوأ.
ويبقى الحل الامثل في نظر أغلب المتابعين والمختصين هو ضرورة تقييم فعلي وحقيقي للوضع يقوم على اسس موضوعية وبعيدا عن المصالح الضيقة وعن تصفية الحسابات بين الاطراف الفاعلة وياخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية. فان استوجب الامر ادخال التغييرات اللازمة يقع التوافق على التغيير وان لم يكن هناك اي موجب في الوقت الحالي يمكن المحافظة على المنظومة الحالية الى حين انتخابات 2019 وما سيترتب عنها من تغييرات طبيعية.

مؤشرات نجاح

برغم الانتقادات فإنّ الحكومة تقول انها لم تفشل من ذلك مثلا الحديث عن انتعاشة هامة تحققت مؤخرا في القطاع السياحي مع انتعاشة اخرى منتظرة في الموسم الصيفي حيث ارتفعت العائدات السياحية إلى غاية شهر أفريل 2018 بـ30.8 % . كما تم الاعلان امس عن تحقيق نسبة نمو بـ2 فاصل 5 بالمائة للثلاثي الاول. واعلن وزير التنمية والاستثمار زياد العذاري امس ايضا عن ارتفاع في نسبة الصادرات بـ32.8% وخاصة صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية التي سجّلت ارتفاعا بـ26.6%.
ويتحدث ملاحظون ايضا عن موسم فلاحي جيد وعن حركية في بعض الاستثمارات الخاصة الى جانب تقدم بعض المشاريع التنموية العمومية.

فاضل الطياشي
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أصابع اتّهام وإدانة موجّهة اليها:لماذا فشلت حكومة الشاهد؟
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بين إصرار بعض الاطراف الفاعلة في المشهد السياسي...
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السياسي
أصابع اتّهام وإدانة موجّهة اليها:لماذا فشلت حكومة الشاهد؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

بين إصرار بعض الاطراف الفاعلة في المشهد السياسي على فشل حكومة الشاهد وضرورة تغييرها، وتاكيد اطراف اخرى انها ناجحة ولو نسبيا ولا مجال لتغييرها الآن، اختلفت المواقف والآراء في الآونة الأخيرة.

تونس «الشروق»:
بمناسبة كل اجتماع للاطراف الموقعة على وثيقة قرطاج برئيس الجمهورية، تذهب بعض التوقعات الى القول انه سيقع الاعلان عن تحوير وزاري او تغيير رئيس الحكومة. غير ان ذلك لم يجصل الى حدود الاجتماع الأخير أول امس والذي بعث فيه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي برسائل فيها دعوة ضمنية الى «التأني» وإلى اعطاء الاولوية لمضمون عمل الحكومة في الفترة القادمة ثم الحديث في ما بعد عن شكلها.
بالتوازي مع ذلك ذهبت الحكومة طوال الآسابيع الاخيرة الى محاولة ابراز بعض مؤشرات النجاح لا سيما على الصعيد الاقتصادي. إذن لماذا تواجه الحكومة الحالية تهمة الفشل ؟ وهل انها قصرت فعلا في ادائها ام ان المشكل في المنوال التنموي وفي بعض الخيارات العامة وايضا في التراكمات السابقة ام توجد اسباب اخرى ؟
فساد
من ابرز الملفات التي قد تكون حركت اصابع اتهام حكومة الشاهد بالفشل هو ملف محاربة الفساد الذي بدا فيه اداء الحكومة في راي البعض متذبذبا ولم يستهدف كل الفاسدين ولم يتطرق الى كل اشكال الفساد ولم تجن منه الدولة فوائد مالية كبرى ( وهي احدى غايات هذه الحرب) وتسبب في شيء من التعطيل للحركية الاقتصادية.
ومن الاسباب الاخرى التي عجلت باتهام الحكومة بالفشل وبالمطالبة بتغييرها هو الملف الاجتماعي . فالخلافات تعددت في الاشهر الاخيرة بين الحكومة واتحاد الشغل حول تنفيذ اتفاقيات سابقة تهم الزيادات في الاجور وتسوية المشاكل المهنية للشغالين وانتداب العاطلين وسبب تمسك الاتحاد بذلك هو اعتبار اعباء المعيشة مرتفعة ولم تعد تغطيها المداخيل في ظل الارتفاع المهول للاسعار.
خلال اجتماعات قرطاج الماضية اكدت اغلب الاطراف ان الحكومة فشلت في ملف التنمية في الجهات ولم تحقق المطلوب منها وهو ما يفسر ظهور حالات احتقان اجتماعي من حين لآخر في بعض الجهات بسبب ارتفاع البطالة وغلاء المعيشة والنقص في التشجيع على المبادرة لبعث استثمارات خاصة .
تواجه الحكومة ايضا تهمة الفشل في تعبئة الموارد المالية المتاحة لفائدة خزينة الدولة والتعويل على الرفع من الاداءات وعلى الاقتطاع من الاجور ومن ارباح الشركات والاكثار من التداين الخارجي والتفكير في بيع المؤسسات العمومية وتجاهل التهرب الضريبي والتهريب والفساد وديون الدولة لدى الغير وعدم نجاحها في ارساء سياسة تقشف حقيقي في نفقات التسيير. وكل ذلك يبدو فشلا في نظر عديد الاطراف لا سيما اتحاد الشغل.
ضعف اقتصادي
رغم الارقام التي اعلنتها الحكومة امس حول المؤشرات الاقتصادية الا انها لا تزال تواجه تهمة الضعف في التعاطي مع الملف الاقتصادي بالنظر الى تواصل تذبذب قطاع الفسفاط وضعف الاستثمار الاجنبي والداخلي وهو ما زاد في ارتفاع البطالة وتواصل انهيار الدينار وارتفاع حجم الواردات وعدم تغطيتها بالصادرات . كل ذلك الى جانب ضعف مشاريع تنمية البنية التحتية وعدم وجود نمو سياحي حقيقي يقطع مع المنوال التقليدي السائد ويؤسس لسياحة اكثر نجاعة مع تواصل ارتفاع البطالة وغلاء الاسعار..
غير ان الحكومة ترد على هذه الاتهامات بالقول ان السبب في كل ذلك هو تراكمات سلبية منذ عهد الحكومات السابقة الموالية للثورة الى جانب تآكل المنوال الاقتصادي والتنموي عموما وهو ما يتطلب المزيد من الوقت لاعادة بنائه على اسس صحيحة.
موضوعية
بين هذه الاتهامات بالفشل الموجهة للحكومة وتمسك بعض الاطراف الفاعلة بضرورة تغييرها، وبين تمسك يوسف الشاهد وفريقه الحكومي بان الاوضاع تحسنت تتواصل التساؤلات لدى التونسيين عن حقيقة الوضع في البلاد ان كان سيشهد تحسنا في الفترة القادمة ام سيتفاقم نحو الاسوأ.
ويبقى الحل الامثل في نظر أغلب المتابعين والمختصين هو ضرورة تقييم فعلي وحقيقي للوضع يقوم على اسس موضوعية وبعيدا عن المصالح الضيقة وعن تصفية الحسابات بين الاطراف الفاعلة وياخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية. فان استوجب الامر ادخال التغييرات اللازمة يقع التوافق على التغيير وان لم يكن هناك اي موجب في الوقت الحالي يمكن المحافظة على المنظومة الحالية الى حين انتخابات 2019 وما سيترتب عنها من تغييرات طبيعية.

مؤشرات نجاح

برغم الانتقادات فإنّ الحكومة تقول انها لم تفشل من ذلك مثلا الحديث عن انتعاشة هامة تحققت مؤخرا في القطاع السياحي مع انتعاشة اخرى منتظرة في الموسم الصيفي حيث ارتفعت العائدات السياحية إلى غاية شهر أفريل 2018 بـ30.8 % . كما تم الاعلان امس عن تحقيق نسبة نمو بـ2 فاصل 5 بالمائة للثلاثي الاول. واعلن وزير التنمية والاستثمار زياد العذاري امس ايضا عن ارتفاع في نسبة الصادرات بـ32.8% وخاصة صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية التي سجّلت ارتفاعا بـ26.6%.
ويتحدث ملاحظون ايضا عن موسم فلاحي جيد وعن حركية في بعض الاستثمارات الخاصة الى جانب تقدم بعض المشاريع التنموية العمومية.

فاضل الطياشي
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