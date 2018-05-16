بين النهضة والنداء:رئاسة المجالس البلدية امتحان للتوافق

تونس ـ الشروق:

بين النهضة والنداء موقفان متباينان من التوافق فالأولى تتمسك به والثاني يريد إنهاءه. قد يكون الموقفان المعلنان حقيقيين وقد يدخلان في إطار المناورة والمساومة ومع هذا يبدوالتوافق بين الحزبين ممكنا إذا نجح في امتحان المجالس البلدية وخاصة منها بلدية تونس.

لا يجد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بديلا للتوافق لأن «القانون الانتخابي لا يسمح إلّا نادرا بأن يتحصل أي حزب على الأغلبية المطلقة في دائرة انتخابية» على حد ما نقلته عنه «شمس آف آم» مؤخرا في توزر، والأهم أن «الانتخابات البلدية هي انتصار لسياسة التوافق التي أوصلت البلاد إلى محطة الأمان…» وفق تعبيره.

لهذا فإن «التوافق سيستمر في المجالس البلدية» حسب قوله، وهذا ما أكده القيادي النهضوي نوفل الجمالي بالإشارة إلى أن «نتائج الانتخابات البلدية لن تغير شيئا في نهج التوافق…»، وأن «مشهد التوافق الذي فرضه حزب النهضة ونداء تونس هوالخيار الأمثل لضمان استقرار البلاد…».

هذه الرغبة يعارضها الندائيون بدءا بالمدير التنفيذي حافظ قايد السبسي الذي أكد أن النداء «لن يتحالف مع حركة النهضة في المجالس البلدية…» وصولا إلى القيادي الندائي وسام السعيدي الذي صرح قبل أيام بأن حزبه «لن يتحالف مع حركة النهضة في بلدية تونس».

لكل طرف فائدته

المنفعة هي التي تعزز التوافق أو تنهيه فلو كان ضرر النهضة منه أكبر من نفعه لما تمسكت به. على العكس يبدوالنداء متضررا من التوافق لكن جل قيادييه لا ينادون اليوم بإنهائه بل بتعويض شريكهم فيه عبر استبدال النهضة بما أسماه قايد السبسي الإبن بـ»الطيف الديمقراطي» أي القائمات المستقلة والأحزاب القريبة من حزبه من حيث الثوابت والأفكار على حد توضيحه.

مع هذا يبدو تعميم التوافق بين النداء والنهضة على المجالس البلدية ممكنا إذا توفرت الفائدة للنداء بقدر توفرها للنهضة.

وإذا كانت فائدة النهضة واضحة في الاحتماء بأقوى الأحزاب المدنية وعدم خسارة الأغلبية أمام التحالفات، فإن فائدة النداء تكمن في تعويض الخيبة النسبية المتأتية من الانتخابات البلدية بفوز على مستوى حصته من المجالس البلدية وخاصة على مستوى رئاستها.

في الأنظمة الانتخابية التي تقوم على التحالفات يمكن لمن ربح الانتخابات أن يخرج خاسرا في النهاية ويمكن لمن حل ثانيا أو ثالثا أن يغنم أكثر من الأول وهذا ما يعيه النهضويون والندائيون معا:

امتحان

ستخرج النهضة خاسرا رغم مركزها الأول (على مستوى الأحزاب) لوتحالف النداء مع «الطيف الديمقراطي» ووفر معه الأغلبية المطلقة على حسابها، ويمكن للنداء أن ينال حصة مرضية من المجالس ورئاسات المجالس لووجد عرضا جيدا من حركة النهضة.

هوامتحان يبحث فيه كل طرف عن مصلحته وما تتطلبه هذه المصلحة من تنازلات فتحاول النهضة إرضاء شريكها الحالي مقابل الإبقاء على توافقهما ويحاول النداء تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب مقابل تحمل ضرر توافقه مع النهضة.

في هذا الامتحان سيكون الموضوع الأساسي رئاسة المجالس البلدية وستكون بلدية تونس المحك الرئيس للتوافق باعتبار وزنها الحضاري والتاريخي فهل تكون قربان النهضة الأول لتعميم التوافق مع النداء على الحكم المحلي؟.

بلغة المنطق لن تجد النهضة حلا أفضل، ولن يجد النداء غنيمة أروع، ولن يجد أحدهما بديلا أحسن إلا إذا فشلت المفاوضات بينهما.

تاريخ بلدية تونس

تأسست بلدية سنة 1789 في فترة حكم حمودة باشا الحسيني ورغم تغيير اسمها سنة 1859 من «مشيخة تونس» إلى بلدية تونس فقد حافظ رئيسها على لقب «شيخ المدينة».

وقد ظل شيخ المدينة خاضعا للتعيين إذ يختاره الباي من بين أعيان المدينة دون انتخاب فكان لـ»حميدة الغماد» شرف رئاسة أول مشيخة من 1789 إلى 1821 فيما كان العربي زروق آخر شيخ للمدينة في فترة ما قبل الحماية (دامت مشيخته من 1869 إلى 1881).

وخلال فترة الحماية تداول على المشيخة 14 شيخا أولهم حسونة دالي (1881 - 1882) وآخرهم الشاذلي حيدر (1943 - 1956).

واستهل أحمد الزاوش فترة الإستقلال بمشيخة امتدت من 1956 إلى 1957 فيما عهدت لسيف الله الأصرم رئاسة النيابة الخصوصية لبلدية تونس منذ 2011.

عادل العوني