بعد حسم الاولويات:التغيير الحكومي...شامل أم جزئي؟

وفقا لجدول الأعمال المتفق عليه من قبل الموقعين على وثيقة قرطاج سيكون الملف السياسي المتعلق بالتحوير الحكومي محل نقاش الأطراف ذاتها نهاية الأسبوع الحالي أوبداية الأسبوع القادم على أقصى تقدير. فهل من المنتظر تغيير الحكومة برمّتها أم هو تحوير وزاري جزئي؟

تونس - الشروق:

وبعد إحراز التوافق بشأن النقاط الخلافية وبيان الإجراءات التفصيلية في مشروع وثيقة قرطاج 2 سيكون الملف السياسي محور نقاش الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج في اجتماع نهاية الأسبوع الحالي أو في الاجتماع الذي يليه مطلع الأسبوع القادم، وبالشروع في مناقشة هذا الملف سيتبين الخيط الأبيض من الأسود بخصوص دعوات تغيير الحكومة جزئيا أوكليا.

الحاجة الى الاستقرار

ومن الناحية المنطقية يبدو التغيير الجذري للحكومة ورئيسها يوسف الشاهد نوعا من المخاطرة والقفز في المجهول وذلك قياسا بحاجة البلاد الى الاستقرار السياسي من ناحية وعامل الوقت الذي لم يبق منه الكثير عن موعد الاستحقاقات الوطنية. وفي هذا السياق يرى النائب وليد جلاد من الكتلة الوطنية في تصريحه لـ"الشروق" أن الأزمة الواقعة في تونس في حاجة الى الاستقرار السياسي خاصة بعد تحقيق تحسن نسبي في المؤشرات الاقتصادية خلال الثلاثية الأولى.

وشدد جلاد على أن التحويرات المتتابعة في الحكومة كانت من أهم أسباب الفشل في الملفين الاقتصادي والاجتماعي مضيفا أنه من غير المنطقي أن تعلق الأحزاب في كل مرة فشلها على شماعة الحكومة وتطالب بتغييرها المستمر والحال أن أولى الأولويات الراهنة تكمن في إعلاء المصلحة الوطنية والتركيز كليا على الإنقاذ الاقتصادي ودفع الاستثمار والقيام بتحويرات جزئية في مكامن الخلل.

الحسم بالتوافق

في المقابل يشدد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري في تصريحه لـ"الشروق" على أن حركة النهضة أميل الى المحافظة على الاستقرار السياسي ومراعاة مصلحة البلاد غير أن قراءتها لمجريات الوضع ليست المحدد الوحيد في المشهد بما يقتضي التوافق حول الخيارات المطروحة سواء أكانت تحويرا جزئيا أم كليا. وقال الخميري إن الغاية المأمولة من مخرجات وثيقة قرطاج 2 ليست التغيير من أجل التغيير فحسب بل تحسين أوضاع الناس في ما تبقى من أشهر فاصلة قبل موعد الاستحقاقات الوطنية لسنة 2019 مضيفا أن النهضة أميل الى خيار الإبقاء على الحكومة وإجراء تعديلات جزئية في تركيبتها لكنها أيضا مع التوافق غير المبني على حالة مسبقة والذي يخلص الى خيارات تشاركية .

عامل الوقت لا يسمح

ومن جهته قال النائب محمد سعيدان من حزب نداء تونس في تصريحه لـ"الشروق" إن حزبه لم يعقد بعد اجتماعا بخصوص مناقشة أشكال التحوير المقترحة غير أن الموقف البارز الذي نقله هو أنه من غير المعقول الإقدام على خطوة التغيير الجذري للحكومة حيث أن الوقت المتبقي على انتخابات 2019 لا يتحمل أساسا إجراءات سحب الثقة ومشاورات تشكيل حكومة جديدة ومنحها الثقة من جديد مضيفا أن موقفه منسجم مع موقف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الذي عبر عنه لدى افتتاحه أول أمس اجتماع الموقعین على وثیقة قرطاج بالتأكيد على ضرورة الاتفاق على السیاسة التي یجب تطبیقها ومن ثمة النظر في الفريق الحكومي المؤهل الى تطبيقها.

ولاحظ سعيدان ضرورة تغيير البرامج وملاءمتها مع الواقع الحالي فيما تبقى مسألة التحوير الوزاري في رأيه جزئية ملمحا الى إمكانية أن تطال وزراء مستقلين غير ممثلين حزبيا في حكومة الوحدة الوطنية.

وفضلا على المخاطرة السياسية في إجراء تحوير جوهري في الحكومة يرى بعض المتابعين في الإقدام عليها اعترافا ضمنيا بفشل مسار اتفاق قرطاج. وهوما سيدفع برأيهم الى التوافق حول البرامج والاقتصار على تعديل وزاري جزئي قد يطال هيكلة الحكومة وعددا من وزرائها الذين ساهموا في الفشل دون المرور الى التقويض وإعادة البناء.

التحويــرات الوزاريـــة والحكوميــة الكبــــرى بعــــــد الثــــــــورة

17 جانفي2011: إعلان تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة محمد الغنوشي يحتفظ فيها وزراء آخر حكومة في عهد بن علي بأهم المناصب.

27 جانفي2011:الاعلان عن تركيبة جديدة لحكومة الوحدة الوطنية2 برئاسة الغنوشي.

7 مارس2011: بعد استقالة محمد الغنوشي الباجي قائد السبسي يعلن عن حكومة جديدة.

22 ديسمبر 2011: بعد إجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي تشكيل حكومة برئاسة حمادى الجبالي إثر فوز حزب حركة النهضة في انتخابات 23 أكتوبر 2011 .

8 مارس 2013: اثر استقالة حمادي الجبالي في فيفري 2013 علي العريض يقدم تركيبة حكومته.

26 جانفي 2014: مشاورات الحوار الوطني بين الرباعي الراعي للحوار تفضي الى اختيار مهدي جمعة رئيسا لحكومة كفاءات وطنية غير متحزبة.

2 فيفرى 2015:اثر الانتخابات التشريعية والرئاسية تكليف الحبيب الصيد برئاسة الحكومة حيث أعلن في هذا اليوم تركيبة الحكومة الجديدة.

6 جانفي 2016: الحبيب الصيد يجري تحويرا على تركيبة الحكومة مع حذف خطة كاتب دولة.

20 أوت 2016 : مشاورات وثيقة قرطاج لتشكيل حكومة تفضي الى تكليف يوسف الشاهد برئاسة الحكومة حيث أعلن تركيبتها الجديدة في هذا التاريخ.

06 سبتمبر 2017: يوسف الشاهد يعلن عن تحوير وزاري يشمل 13 وزارة ويتضمن خطة 7 كتاب دولة. وذلك بعد مشاورات مع رؤساء الأحزاب السياسية التي وقعت على وثيقة قرطاج.

أشرف الرياحي