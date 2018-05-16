على خلفية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وسقوط عديد الشهداء والجرحى:البرلمان يدين القرار الأمريكي ويصدر لائحة استنكار للجريمة الصهيونية

تونس –الشروق –

خصّص مجلس نواب الشعب أمس الجزء الأول من جلسته العامة لمناقشة المستجدات الأخيرة على الأراضي الفلسطينية في علاقة بنقل مقر السفارة الأمريكية الى القدس وسقوط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين. حيث أكّد رئيس البرلمان محمد الناصر إدانته المطلقة للقرار الأمريكي القاضي بنقل السفارة الأمريكية الى القدس الشريف. وأشار الناصر الى أن تطبيق هذا القرار يتزامن مع مرور سبعين سنة على « النكبة « . كما أكّد الناصر أنه تم الاتفاق على مراسلة كلّ البرلمانات الصديقة على غرار البرلمان الأوروبي واتحاد البرلمان الدوليّ قصد التعبير عن إدانة ما يحدث على الأراضي الفلسطينية والمطالبة بالإيقاف الفوريّ لجريمة الحرب التي ترتكب ضدّ الشعب الفلسطينيّ الشقيق. وأضاف الناصر أنه تم الاتفاق على إصدار لائحة وبيان باسم مجلس نواب الشعب لاستنكار هذه الجريمة الدوليّة.

‏تجريم التطبيع

أما رئيس كتلة الجبهة الشعبية أحمد الصديق فتحدث عن تعطيل مقترح قانون تجريم التطبيع مع الصهيونية الذي قدمته الجبهة الشعبية للبرلمان. ولم تتم المصادقة علية. واعتبر أن البيانات مطلوبة. ولكن لابدّ من تجريم التطبيع مع الكيان الغاصب لأرض فلسطين . أما نائب حركة الشعب رضا الدلاعي فقال إن المطلوب اليوم من البرلمان التونسيّ أن لا يكتفي بالبيانات. ولا بد أن يتحرّك وأن يوسّع من دائرة الاتصال مع البرلمانات الصديقة. كما طالب الدلاعي بضرورة النظر في قانون تجريم التطبيع معتبرا أنه يعدّ شكلا من أشكال المقاومة.

‏في حين تساءل رئيس الكتلة الوطنية مصطفى بن أحمد أين وزارة الخارجية التونسية ؟ وماهو الموقف الرسميّ للجمهورية التونسية ؟ وأين مجلس الأمن، وأين الجامعة العربية ؟ وأين الدول العربيّة ؟ واعتبر أن أضعف الإيمان أن يتمّ استدعاء السفراء الأمريكيين في البلدان العربية. وأكد بن أحمد أن صمت الدول العربية تجاه جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني أمر مقلق .

‏الدبلوماسية البرلمانية

أما نائب كتلة الاتحاد الوطني الحر طارق الفتيتي فشدد على ضرورة إيجاد حلول عمليّة عبر تكريس الدبلوماسية البرلمانية في نصرة القضية الفلسطينية. وأضاف «أسجّل بكلّ ألم تخاذل الحكومات العربيّة والهوّة بينها وبين شعوبها « . في حين طالبت نائبة حركة النهضة منية ابراهيم بضرورة تضمن اللائحة التي ستصدر عن المجلس قرار إحداث لجنة فلسطين والقدس وان ينظّم النظام الداخلي أعمال هذه اللجنة، وتساءلت منية ابراهيم أيهم أكثر مرارة، نقل السفارة الأمريكية الى القدس أم الصمت المخزي للدول العربية؟

رسائل الشهداء

نائب كتلة الحرة حسونة الناصفي أشار الى أن بعض الدول تدرّ ملايين الدولارات على أمريكا لتدعم هذه الأخيرة جيش الاحتلال بالأسلحة التي يقتل بها الفلسطينيون. وأضاف «لن تجدي البيانات ولا خطابات التنديد أمام غياب العدالة الدوليّة « . في حين قال رئيس كتلة حركة نداء تونس سفيان طوبال إن الشهداء الذين ضحّوا بدمائهم دفاعا عن حقوقهم في تقرير مصيرهم يرسلون أبلغ رسالة إلى العالم . أما رئيس كتلة حركة النهضة نورالدين البحيري فقال: «الحقوق تفتكّ ولا تهدى خاصة عندما يتعلق الأمر بكيان صهيوني غاصب يرتكب جرائم حرب دون ردع من أيّ طرف».

سرحان الشيخاوي