في60 ثانية

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تكليف لجنة
كشف رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي نور الدين السالمي، أمس أن رؤساء الجامعات سيكلفون لجنة مكونة من مجموعة من الأساتذة الجامعيين، بتقديم مواضيع الامتحانات غير المجراة عوضا عن الأساتذة المضربين، مشددا على أنه لا مجال لإقرار سنة بيضاء (وات).
غدا الخميس أول أيام رمضان
أعلن مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ مساء امس عن تعذر رؤية هلال رمضان في كامل تراب الجمهورية وبالتالي يكون اليوم الاربعاء المتمم لـ 30 من شهر شعبان 1439 هجريا وغدا الخميس الفاتح من شهر رمضان المعظم 1439 هجريا الموافق ليوم 17 ماي 2018 ميلاديا.
ارتفاع نسق توافد الليبيين
يشهد المعبر الحدودي براس جدير هذه الايام ارتفاعا كبيرا في وتيرة حركة العبور بين تونس وليبيا خاصة من الجانب الليبي (عبر عدد كبير من العائلات) بمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.
عقوبات جديدة على إيران
فرضت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء عقوبات على رئيس البنك المركزي الإيراني وثلاثة أفراد آخرين، ومصرف مقره العراق، في إطار إجراءات تستهدف «أنصار الإرهاب العالمي».
تكليف لجنة
كشف رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي نور الدين السالمي، أمس أن رؤساء الجامعات سيكلفون لجنة مكونة من مجموعة من الأساتذة الجامعيين، بتقديم مواضيع الامتحانات غير المجراة عوضا عن الأساتذة المضربين، مشددا على أنه لا مجال لإقرار سنة بيضاء (وات).
غدا الخميس أول أيام رمضان
أعلن مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ مساء امس عن تعذر رؤية هلال رمضان في كامل تراب الجمهورية وبالتالي يكون اليوم الاربعاء المتمم لـ 30 من شهر شعبان 1439 هجريا وغدا الخميس الفاتح من شهر رمضان المعظم 1439 هجريا الموافق ليوم 17 ماي 2018 ميلاديا.
ارتفاع نسق توافد الليبيين
يشهد المعبر الحدودي براس جدير هذه الايام ارتفاعا كبيرا في وتيرة حركة العبور بين تونس وليبيا خاصة من الجانب الليبي (عبر عدد كبير من العائلات) بمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.
عقوبات جديدة على إيران
فرضت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء عقوبات على رئيس البنك المركزي الإيراني وثلاثة أفراد آخرين، ومصرف مقره العراق، في إطار إجراءات تستهدف «أنصار الإرهاب العالمي».
-
-
20:49بعد خلاف دام 3 سنوات: سيتكوم "فاميليا " على الوطنية الاولى
16 ماي 2018
-
20:33كرة قدم: النتائج والترتيب للجولة 2 من مجموعة التدارك للمحترفة 2
16 ماي 2018
-
20:18بوحجلة: 6 ايقافات من أجل السرقة و العنف و البراكاجات
16 ماي 2018
-
19:58بالفيديو: تفتيش السفير الإسرائيلي عند مغادرته تركيا
16 ماي 2018
-
-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
19:16رئيس برشلونة يوجه رسالة مبطنة لريال مدريد
16 ماي 2018
-
18:5638 الف تونسي تمكنوا من الوصول الى السواحل الايطالية الى حدود اكتوبر 2017
16 ماي 2018
-
-
18:28أول وفاة ناتجة عن انفجار السيجارة إلكترونية!
16 ماي 2018
-
18:17ثلاث جلسات عامة بالبرلمان الأسبوع لمناقشة مشاريع قوانين اقتصادية
16 ماي 2018
-
18:01ارهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
16 ماي 2018
-
-
17:25تقلّص عجز الميزانية الى 41.7% موفى مارس
16 ماي 2018
-
16:58الاتحاد الفرنسي يبدأ التفاوض مع زيدان
16 ماي 2018
-
-
16:16شقيقة بوفون تطالبه بعدم الاعتزال
16 ماي 2018
-
15:58الترجي يخسر لاعبه أمام كمبالا
16 ماي 2018
-
15:40بوشبكة: القبض على شخصين بصدد تصوير المسالك الجبلبة والبوابة الحدودية
16 ماي 2018