في60 ثانية

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تكليف لجنة

كشف رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي نور الدين السالمي، أمس أن رؤساء الجامعات سيكلفون لجنة مكونة من مجموعة من الأساتذة الجامعيين، بتقديم مواضيع الامتحانات غير المجراة عوضا عن الأساتذة المضربين، مشددا على أنه لا مجال لإقرار سنة بيضاء (وات).

غدا الخميس أول أيام رمضان

أعلن مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ مساء امس عن تعذر رؤية هلال رمضان في كامل تراب الجمهورية وبالتالي يكون اليوم الاربعاء المتمم لـ 30 من شهر شعبان 1439 هجريا وغدا الخميس الفاتح من شهر رمضان المعظم 1439 هجريا الموافق ليوم 17 ماي 2018 ميلاديا.

ارتفاع نسق توافد الليبيين

يشهد المعبر الحدودي براس جدير هذه الايام ارتفاعا كبيرا في وتيرة حركة العبور بين تونس وليبيا خاصة من الجانب الليبي (عبر عدد كبير من العائلات) بمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

عقوبات جديدة على إيران

فرضت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء عقوبات على رئيس البنك المركزي الإيراني وثلاثة أفراد آخرين، ومصرف مقره العراق، في إطار إجراءات تستهدف «أنصار الإرهاب العالمي».