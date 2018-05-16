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يوم الأربعاء 16 ماي 2018
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إنها نكبة إسرائيل في ذكراها السبعين... ما حدث ويحدث الآن في فلسطين، يؤكد مرّة أخرى أن الاحتلال الى زوال وأن حرب الإرادات انتصرت فيها إرادة الشعب الفلسطيني.
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الأخبار السياسية
في60 ثانية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

تكليف لجنة
كشف رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي نور الدين السالمي، أمس أن رؤساء الجامعات سيكلفون لجنة مكونة من مجموعة من الأساتذة الجامعيين، بتقديم مواضيع الامتحانات غير المجراة عوضا عن الأساتذة المضربين، مشددا على أنه لا مجال لإقرار سنة بيضاء (وات).

غدا الخميس أول أيام رمضان
أعلن مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ مساء امس عن تعذر رؤية هلال رمضان في كامل تراب الجمهورية وبالتالي يكون اليوم الاربعاء المتمم لـ 30 من شهر شعبان 1439 هجريا وغدا الخميس الفاتح من شهر رمضان المعظم 1439 هجريا الموافق ليوم 17 ماي 2018 ميلاديا.

ارتفاع نسق توافد الليبيين
يشهد المعبر الحدودي براس جدير هذه الايام ارتفاعا كبيرا في وتيرة حركة العبور بين تونس وليبيا خاصة من الجانب الليبي (عبر عدد كبير من العائلات) بمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

عقوبات جديدة على إيران
فرضت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء عقوبات على رئيس البنك المركزي الإيراني وثلاثة أفراد آخرين، ومصرف مقره العراق، في إطار إجراءات تستهدف «أنصار الإرهاب العالمي».

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الأخبار السياسية
في60 ثانية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

تكليف لجنة
كشف رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي نور الدين السالمي، أمس أن رؤساء الجامعات سيكلفون لجنة مكونة من مجموعة من الأساتذة الجامعيين، بتقديم مواضيع الامتحانات غير المجراة عوضا عن الأساتذة المضربين، مشددا على أنه لا مجال لإقرار سنة بيضاء (وات).

غدا الخميس أول أيام رمضان
أعلن مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ مساء امس عن تعذر رؤية هلال رمضان في كامل تراب الجمهورية وبالتالي يكون اليوم الاربعاء المتمم لـ 30 من شهر شعبان 1439 هجريا وغدا الخميس الفاتح من شهر رمضان المعظم 1439 هجريا الموافق ليوم 17 ماي 2018 ميلاديا.

ارتفاع نسق توافد الليبيين
يشهد المعبر الحدودي براس جدير هذه الايام ارتفاعا كبيرا في وتيرة حركة العبور بين تونس وليبيا خاصة من الجانب الليبي (عبر عدد كبير من العائلات) بمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

عقوبات جديدة على إيران
فرضت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء عقوبات على رئيس البنك المركزي الإيراني وثلاثة أفراد آخرين، ومصرف مقره العراق، في إطار إجراءات تستهدف «أنصار الإرهاب العالمي».

تقرؤون أيضا
انطلاق توزيع مساعدات
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
أعطى رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمس من مقر الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بالعاصمة إشارة انطلاق توزيع...
المزيد >>
إحباط عملية تهريب
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكن أعوان الأمن التابعين لمنطقة الحرس الديواني بنابل من إحباط عملية تهريب لكمية هامة من السجائر والمعسل...
المزيد >>
ارتفاع النمو الاقتصادي
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
أفاد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري أن نسبة النمو، التّي حققتها تونس خلال الثلاثية...
المزيد >>
فتح مناظرة
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
أفاد مدير النهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية محمد بن يوشع أمس الثلاثاء ،أن وزارة الشؤون الاجتماعية...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
بعد سبعين عاما: النكبة لإسرائيل... والانتصار لفلسطين
إنها نكبة إسرائيل في ذكراها السبعين... ما حدث ويحدث الآن في فلسطين، يؤكد مرّة أخرى أن الاحتلال الى زوال وأن حرب الإرادات انتصرت فيها إرادة الشعب الفلسطيني.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
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