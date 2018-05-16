افتتاح المتحف الأثري بحيدرة

تم صباح أمس، افتتاح المتحف الأثري بحيدرة تحت إشراف وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين، بعد 11 سنة من التعطيل. وأكّد وزير الشؤون الثقافية وجود رهان كبير على الاستثمار في الثقافة وتثمين المتاحف والمعالم والمواقع خاصة أن جهة القصرين غنية بالمواقع الأثرية.