استنكار ومطالبة

استنكر مركز تونس لحرية الصحافة تعمّد قوات الاحتلال الصهيوني استهداف الصحفيين في الأراضي الفلسطينية من أجل طمس جرائمها التي ترتكبها في حق الشعب الفلسطيني مطالبا المجامع الصحفية الدولية بالضغط من أجل الدفع نحو محاكمة دولية لمرتكبي الجرائم الصهيونية ضد الصحفيين.