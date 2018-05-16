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يوم الأربعاء 16 ماي 2018
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النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو) النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو)
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
بعد سبعين عاما: النكبة لإسرائيل... والانتصار لفلسطين
إنها نكبة إسرائيل في ذكراها السبعين... ما حدث ويحدث الآن في فلسطين، يؤكد مرّة أخرى أن الاحتلال الى زوال وأن حرب الإرادات انتصرت فيها إرادة الشعب الفلسطيني.
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الأخبار السياسية
استنكار ومطالبة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

استنكر مركز تونس لحرية الصحافة تعمّد قوات الاحتلال الصهيوني استهداف الصحفيين في الأراضي الفلسطينية من أجل طمس جرائمها التي ترتكبها في حق الشعب الفلسطيني مطالبا المجامع الصحفية الدولية بالضغط من أجل الدفع نحو محاكمة دولية لمرتكبي الجرائم الصهيونية ضد الصحفيين.

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الأخبار السياسية
استنكار ومطالبة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018

استنكر مركز تونس لحرية الصحافة تعمّد قوات الاحتلال الصهيوني استهداف الصحفيين في الأراضي الفلسطينية من أجل طمس جرائمها التي ترتكبها في حق الشعب الفلسطيني مطالبا المجامع الصحفية الدولية بالضغط من أجل الدفع نحو محاكمة دولية لمرتكبي الجرائم الصهيونية ضد الصحفيين.

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انطلاق توزيع مساعدات
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
أعطى رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمس من مقر الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بالعاصمة إشارة انطلاق توزيع...
المزيد >>
إحباط عملية تهريب
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكن أعوان الأمن التابعين لمنطقة الحرس الديواني بنابل من إحباط عملية تهريب لكمية هامة من السجائر والمعسل...
المزيد >>
ارتفاع النمو الاقتصادي
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
أفاد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري أن نسبة النمو، التّي حققتها تونس خلال الثلاثية...
المزيد >>
فتح مناظرة
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
أفاد مدير النهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية محمد بن يوشع أمس الثلاثاء ،أن وزارة الشؤون الاجتماعية...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
بعد سبعين عاما: النكبة لإسرائيل... والانتصار لفلسطين
إنها نكبة إسرائيل في ذكراها السبعين... ما حدث ويحدث الآن في فلسطين، يؤكد مرّة أخرى أن الاحتلال الى زوال وأن حرب الإرادات انتصرت فيها إرادة الشعب الفلسطيني.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
العاهل السعودي: كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان محاولة طعن نقيب في الشرطة أمام المعبد اليهودي بشارع... سليانة: العثور على 4 قنابل بمنزل معتمد جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 15 ماي 2018 (إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية إيقاف السعودي المرداسي أحد حكام مونديال روسيا 2018 مدى... جريدة الشروق ليوم الاربعاء 16 ماي 2018
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