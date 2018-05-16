العثور على 4 قنابل

أكّد معتمد سليانة الجنوبية، عماد الفجراوي أمس أنه تم العثور صباح اليوم على 4 قنابل، تعود لفترة الحرب العالمية الثانية بمسكنه الوظيفي. وأضاف أن أحد العمّال الذي كان بصدد القيام بأشغال ترميم للمنزل المذكور عثر عليها، مشيرا إلى أنه قد تم إيقاف الأشغال في انتظار تدخل الهياكل المختصة.