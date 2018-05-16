وفرة في الخضر

بيّن وزير الفلاحة سمير الطيب أمس أن شهر رمضان المبارك يتزامن مع فترة تقاطع المواسم من زراعات محمية وحقلية. وأشار إلى أن هناك إنتاج هام من الخضروات بكميات وبأسعار عادية حيث سيتم تزويد السوق بالكميات التالية البطاطا 7000طن والطماطم حوالي 70ألف طن والفلفل 34ألف طن والفقوس 10 آلاف طن.