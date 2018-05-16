الباجي يستقبل الأمين العام للمنظمة العالمية للحركة الكشفية

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استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي أمس الثلاثاء بقصر قرطاج أحمد الهنداوي الأمين العام للمنظمة العالمية للحركة الكشفية والدكتور عاطف عبد المجيد الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية مدير الإقليم العربي للمُنظمة الكشفية العالمية اللذين يؤديان زيارة عمل إلى تونس على رأس وفد رفيع المستوى يتكون من 80 من القيادات الكشفية العالمية وذلك للإشراف على دورة تدريبية بتونس من 09 إلى 15 ماي الجاري.
استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي أمس الثلاثاء بقصر قرطاج أحمد الهنداوي الأمين العام للمنظمة العالمية للحركة الكشفية والدكتور عاطف عبد المجيد الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية مدير الإقليم العربي للمُنظمة الكشفية العالمية اللذين يؤديان زيارة عمل إلى تونس على رأس وفد رفيع المستوى يتكون من 80 من القيادات الكشفية العالمية وذلك للإشراف على دورة تدريبية بتونس من 09 إلى 15 ماي الجاري.
-
-
20:49بعد خلاف دام 3 سنوات: سيتكوم "فاميليا " على الوطنية الاولى
16 ماي 2018
-
20:33كرة قدم: النتائج والترتيب للجولة 2 من مجموعة التدارك للمحترفة 2
16 ماي 2018
-
20:18بوحجلة: 6 ايقافات من أجل السرقة و العنف و البراكاجات
16 ماي 2018
-
19:58بالفيديو: تفتيش السفير الإسرائيلي عند مغادرته تركيا
16 ماي 2018
-
-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
19:16رئيس برشلونة يوجه رسالة مبطنة لريال مدريد
16 ماي 2018
-
18:5638 الف تونسي تمكنوا من الوصول الى السواحل الايطالية الى حدود اكتوبر 2017
16 ماي 2018
-
-
18:28أول وفاة ناتجة عن انفجار السيجارة إلكترونية!
16 ماي 2018
-
18:17ثلاث جلسات عامة بالبرلمان الأسبوع لمناقشة مشاريع قوانين اقتصادية
16 ماي 2018
-
18:01ارهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
16 ماي 2018
-
-
17:25تقلّص عجز الميزانية الى 41.7% موفى مارس
16 ماي 2018
-
16:58الاتحاد الفرنسي يبدأ التفاوض مع زيدان
16 ماي 2018
-
-
16:16شقيقة بوفون تطالبه بعدم الاعتزال
16 ماي 2018
-
15:58الترجي يخسر لاعبه أمام كمبالا
16 ماي 2018
-
15:40بوشبكة: القبض على شخصين بصدد تصوير المسالك الجبلبة والبوابة الحدودية
16 ماي 2018