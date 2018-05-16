الباجي يستقبل الأمين العام للمنظمة العالمية للحركة الكشفية

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي أمس الثلاثاء بقصر قرطاج أحمد الهنداوي الأمين العام للمنظمة العالمية للحركة الكشفية والدكتور عاطف عبد المجيد الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية مدير الإقليم العربي للمُنظمة الكشفية العالمية اللذين يؤديان زيارة عمل إلى تونس على رأس وفد رفيع المستوى يتكون من 80 من القيادات الكشفية العالمية وذلك للإشراف على دورة تدريبية بتونس من 09 إلى 15 ماي الجاري.