فتح مناظرة

أفاد مدير النهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية محمد بن يوشع أمس الثلاثاء ،أن وزارة الشؤون الاجتماعية ستفتح بعد شهر رمضان مناظرة وطنية لانتداب عدد يتراوح بين 80 و 100 من الأشخاص ذوي الإعاقة.