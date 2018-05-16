ارتفاع النمو الاقتصادي

أفاد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري أن نسبة النمو، التّي حققتها تونس خلال الثلاثية الأولى من 2018، أي 2،5 بالمائة هي نسبة لم تتمكن من تحقيقها منذ الثلاثي الثاني من سنة 2014.