إحباط عملية تهريب

تمكن أعوان الأمن التابعين لمنطقة الحرس الديواني بنابل من إحباط عملية تهريب لكمية هامة من السجائر والمعسل وحجز شاحنة تقدر قيمة البضاعة التي كانت تحملها بحوالي 175 ألف دينار وذلك على إثر نصب كمين لها على مستوى الطريق السيارة في اتجاه تونس العاصمة.