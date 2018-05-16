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انطلاق توزيع مساعدات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018
أعطى رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمس من مقر الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بالعاصمة إشارة انطلاق توزيع المساعدات الخاصة بشهر رمضان المعظم والتي من المنتظر أن ينتفع بها أكثر من 31000 عائلة في كامل ولايات الجمهورية.
انطلاق توزيع مساعدات
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
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انطلاق توزيع مساعدات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 16 ماي 2018
أعطى رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمس من مقر الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بالعاصمة إشارة انطلاق توزيع المساعدات الخاصة بشهر رمضان المعظم والتي من المنتظر أن ينتفع بها أكثر من 31000 عائلة في كامل ولايات الجمهورية.
انطلاق توزيع مساعدات
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
أعطى رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمس من مقر الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بالعاصمة إشارة انطلاق توزيع...المزيد >>
إحباط عملية تهريب
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكن أعوان الأمن التابعين لمنطقة الحرس الديواني بنابل من إحباط عملية تهريب لكمية هامة من السجائر والمعسل...المزيد >>
ارتفاع النمو الاقتصادي
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
أفاد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري أن نسبة النمو، التّي حققتها تونس خلال الثلاثية...المزيد >>
فتح مناظرة
16 ماي 2018 السّاعة 21:00
أفاد مدير النهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية محمد بن يوشع أمس الثلاثاء ،أن وزارة الشؤون الاجتماعية...المزيد >>
-
-
20:49بعد خلاف دام 3 سنوات: سيتكوم "فاميليا " على الوطنية الاولى
16 ماي 2018
-
20:33كرة قدم: النتائج والترتيب للجولة 2 من مجموعة التدارك للمحترفة 2
16 ماي 2018
-
20:18بوحجلة: 6 ايقافات من أجل السرقة و العنف و البراكاجات
16 ماي 2018
-
19:58بالفيديو: تفتيش السفير الإسرائيلي عند مغادرته تركيا
16 ماي 2018
-
-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
19:16رئيس برشلونة يوجه رسالة مبطنة لريال مدريد
16 ماي 2018
-
18:5638 الف تونسي تمكنوا من الوصول الى السواحل الايطالية الى حدود اكتوبر 2017
16 ماي 2018
-
-
18:28أول وفاة ناتجة عن انفجار السيجارة إلكترونية!
16 ماي 2018
-
18:17ثلاث جلسات عامة بالبرلمان الأسبوع لمناقشة مشاريع قوانين اقتصادية
16 ماي 2018
-
18:01ارهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
16 ماي 2018
-
-
17:25تقلّص عجز الميزانية الى 41.7% موفى مارس
16 ماي 2018
-
16:58الاتحاد الفرنسي يبدأ التفاوض مع زيدان
16 ماي 2018
-
-
16:16شقيقة بوفون تطالبه بعدم الاعتزال
16 ماي 2018
-
15:58الترجي يخسر لاعبه أمام كمبالا
16 ماي 2018
-
15:40بوشبكة: القبض على شخصين بصدد تصوير المسالك الجبلبة والبوابة الحدودية
16 ماي 2018
فاطمة بن عبد اللّه الكرّايبعد سبعين عاما: النكبة لإسرائيل... والانتصار لفلسطين
إنها نكبة إسرائيل في ذكراها السبعين... ما حدث ويحدث الآن في فلسطين، يؤكد مرّة أخرى أن الاحتلال الى زوال وأن حرب الإرادات انتصرت فيها إرادة الشعب الفلسطيني.المزيد >>
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