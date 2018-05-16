عواصف عاتية تضرب أمريكا وتعطل الحركة في عدة ولايات

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ضربت عواصف عاتية محملة برياح شديدة وأمطار غزيرة وبرد مناطق في شمال شرق الولايات المتحدة امس الثلاثاء، مما عطل حركة النقل وسبب انقطاعا للكهرباء على نطاق واسع في منطقة يقطنها عشرات الملايين من الناس.
وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرا من عواصف رعدية شديدة في المنطقة من ولاية ماريلاند وحتى نيوهامبشير. حسب رويترز.
وقالت إن هناك ما يقرب من 50 بلاغا عن تساقط البرد في ولايات من بينها أوهايو وبنسلفانيا ونيويورك وكونيتيكت.
وقالت الهيئة إنه تم رصد إعصار في سوليفان في شمال نيويورك لكن لم ترد تقارير عن وقوع أضرار.
ووضعت مناطق في كونيتيكت تحت تحذير من حدوث إعصار ليل الثلاثاء.
وقال موقع باور أوتيج الذي يتتبع خدمة الكهرباء إن ما يقرب من600 ألف مشترك في ولايات نيويورك ونيوجيرزي وكونيتيكت وبنسلفانيا وفرجينيا، كانوا بدون كهرباء حتى قرب مساء الثلاثاء.
وقالت محطة القطارات المركزية في نيويورك من خلال حسابها على تويتر إنه جرى وقف خطوط للقطارات بسبب العواصف.
وأفاد موقع فلايت أوير دوت كوم الذي يتابع خدمات الطيران أن مايقرب من 400 رحلة جوية في مطارات تخدم منطقة نيويورك ألغيت بحلول الساعة السادسة بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2200 بتوقيت غرينتش).
ضربت عواصف عاتية محملة برياح شديدة وأمطار غزيرة وبرد مناطق في شمال شرق الولايات المتحدة امس الثلاثاء، مما عطل حركة النقل وسبب انقطاعا للكهرباء على نطاق واسع في منطقة يقطنها عشرات الملايين من الناس.
وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرا من عواصف رعدية شديدة في المنطقة من ولاية ماريلاند وحتى نيوهامبشير. حسب رويترز.
وقالت إن هناك ما يقرب من 50 بلاغا عن تساقط البرد في ولايات من بينها أوهايو وبنسلفانيا ونيويورك وكونيتيكت.
وقالت الهيئة إنه تم رصد إعصار في سوليفان في شمال نيويورك لكن لم ترد تقارير عن وقوع أضرار.
ووضعت مناطق في كونيتيكت تحت تحذير من حدوث إعصار ليل الثلاثاء.
وقال موقع باور أوتيج الذي يتتبع خدمة الكهرباء إن ما يقرب من600 ألف مشترك في ولايات نيويورك ونيوجيرزي وكونيتيكت وبنسلفانيا وفرجينيا، كانوا بدون كهرباء حتى قرب مساء الثلاثاء.
وقالت محطة القطارات المركزية في نيويورك من خلال حسابها على تويتر إنه جرى وقف خطوط للقطارات بسبب العواصف.
وأفاد موقع فلايت أوير دوت كوم الذي يتابع خدمات الطيران أن مايقرب من 400 رحلة جوية في مطارات تخدم منطقة نيويورك ألغيت بحلول الساعة السادسة بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2200 بتوقيت غرينتش).
-
07:48132 مليون دينار لتامين تزويد ولاية تطاوين بمياه الشرب في صائفة 2018
16 ماي 2018
-
07:32عواصف عاتية تضرب أمريكا وتعطل الحركة في عدة ولايات
16 ماي 2018
-
07:25حمدي النقاز: كأس مصر ليس الأخير في مسيرتي مع الزمالك
16 ماي 2018
-
-
06:35إيقاف مأذون سعودي روّج لمهنته عبر مقطع مصور
16 ماي 2018
-
06:13الجيش الليبي يستعيد 3 مواقع في درنة
16 ماي 2018
-
00:31انيس البدري: نثق في امكانياتنا رغم صعوبة المهة في كاس العالم .. فيديو
16 ماي 2018
-
00:24خليل شمام سنواصل العمل وشرف لي اقحامي في القائمة الموسعة للمنتخب.. فيديو
16 ماي 2018
-
00:21يوسف البلايلي يؤكد انه مكشخ الموسم المقبل رغم العروض... فيديو
16 ماي 2018
-
00:16ماهر بالصغيّر: نجحنا في تجاوز منافس صعب المراس
16 ماي 2018
-
23:37مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لبحث التصعيد ضد الفلسطينيين في قطاع غزة
15 ماي 2018
-
23:30كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة: "مياه الشرب حق موش مزية"
15 ماي 2018
-
23:25حمام سوسة: الاطاحة ببائع خمر خلسة محل 13 منشور تفتيش
15 ماي 2018
-
23:20الاتحاد السعودي يوقف حكما مدى الحياة
15 ماي 2018
-
23:05الملعب القابسي ينتدب الحارس علي القلعي
15 ماي 2018
-
22:36سوسة: الإطاحة بعصابة ترويج المخدرات يقودها اجنبي
15 ماي 2018
-
22:21رابطة ابطال افريقيا: الترجي ينتصر وينفرد بالصدارة
15 ماي 2018
-
21:46كمال العيادي: احترام أكبر لقواعد التصرّف العمومي السليم في القطاع البنكي
15 ماي 2018
-
21:28قوات حفتر في ليبيا تتقدم باتجاه مدينة درنة الخاضعة للمعارضة
15 ماي 2018
-