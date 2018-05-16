حمدي النقاز: كأس مصر ليس الأخير في مسيرتي مع الزمالك

-
07:48132 مليون دينار لتامين تزويد ولاية تطاوين بمياه الشرب في صائفة 2018
16 ماي 2018
-
07:32عواصف عاتية تضرب أمريكا وتعطل الحركة في عدة ولايات
16 ماي 2018
-
07:25حمدي النقاز: كأس مصر ليس الأخير في مسيرتي مع الزمالك
16 ماي 2018
-
-
06:35إيقاف مأذون سعودي روّج لمهنته عبر مقطع مصور
16 ماي 2018
-
06:13الجيش الليبي يستعيد 3 مواقع في درنة
16 ماي 2018
-
00:31انيس البدري: نثق في امكانياتنا رغم صعوبة المهة في كاس العالم .. فيديو
16 ماي 2018
-
00:24خليل شمام سنواصل العمل وشرف لي اقحامي في القائمة الموسعة للمنتخب.. فيديو
16 ماي 2018
-
00:21يوسف البلايلي يؤكد انه مكشخ الموسم المقبل رغم العروض... فيديو
16 ماي 2018
-
00:16ماهر بالصغيّر: نجحنا في تجاوز منافس صعب المراس
16 ماي 2018
-
23:37مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لبحث التصعيد ضد الفلسطينيين في قطاع غزة
15 ماي 2018
-
23:30كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة: "مياه الشرب حق موش مزية"
15 ماي 2018
-
23:25حمام سوسة: الاطاحة ببائع خمر خلسة محل 13 منشور تفتيش
15 ماي 2018
-
23:20الاتحاد السعودي يوقف حكما مدى الحياة
15 ماي 2018
-
23:05الملعب القابسي ينتدب الحارس علي القلعي
15 ماي 2018
-
22:36سوسة: الإطاحة بعصابة ترويج المخدرات يقودها اجنبي
15 ماي 2018
-
22:21رابطة ابطال افريقيا: الترجي ينتصر وينفرد بالصدارة
15 ماي 2018
-
21:46كمال العيادي: احترام أكبر لقواعد التصرّف العمومي السليم في القطاع البنكي
15 ماي 2018
-
21:28قوات حفتر في ليبيا تتقدم باتجاه مدينة درنة الخاضعة للمعارضة
15 ماي 2018
-
أعرب حمدي النقاز ظهير إيسر فريق الزمالك، عن سعادته البالغة بفوز الفريق ببطولة كأس مصر بعد التغلب علي فريق سموحة بركلات الترجيح.
وإشار النقاز، خلال تصريحاته، ببرنامج "كورة كل يوم "، والذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاته عبر قناة مصر "الأولي"، إن التتويج ببطولة كأس مصر ليس الأخير في مسيرتي مع الزمالك.
وأهدي النقاز خلال تصريحاته، الفوز لجماهير الزمالك التي ساندت لاعبي الفريق طيلة المباراة قائلاً" ليس مندهش من مساندة جمهور الزمالك لفريقه لأن هذه طبيعته".
أعرب حمدي النقاز ظهير إيسر فريق الزمالك، عن سعادته البالغة بفوز الفريق ببطولة كأس مصر بعد التغلب علي فريق سموحة بركلات الترجيح.
وإشار النقاز، خلال تصريحاته، ببرنامج "كورة كل يوم "، والذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاته عبر قناة مصر "الأولي"، إن التتويج ببطولة كأس مصر ليس الأخير في مسيرتي مع الزمالك.
وأهدي النقاز خلال تصريحاته، الفوز لجماهير الزمالك التي ساندت لاعبي الفريق طيلة المباراة قائلاً" ليس مندهش من مساندة جمهور الزمالك لفريقه لأن هذه طبيعته".
-
07:48132 مليون دينار لتامين تزويد ولاية تطاوين بمياه الشرب في صائفة 2018
16 ماي 2018
-
07:32عواصف عاتية تضرب أمريكا وتعطل الحركة في عدة ولايات
16 ماي 2018
-
07:25حمدي النقاز: كأس مصر ليس الأخير في مسيرتي مع الزمالك
16 ماي 2018
-
-
06:35إيقاف مأذون سعودي روّج لمهنته عبر مقطع مصور
16 ماي 2018
-
06:13الجيش الليبي يستعيد 3 مواقع في درنة
16 ماي 2018
-
00:31انيس البدري: نثق في امكانياتنا رغم صعوبة المهة في كاس العالم .. فيديو
16 ماي 2018
-
00:24خليل شمام سنواصل العمل وشرف لي اقحامي في القائمة الموسعة للمنتخب.. فيديو
16 ماي 2018
-
00:21يوسف البلايلي يؤكد انه مكشخ الموسم المقبل رغم العروض... فيديو
16 ماي 2018
-
00:16ماهر بالصغيّر: نجحنا في تجاوز منافس صعب المراس
16 ماي 2018
-
23:37مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لبحث التصعيد ضد الفلسطينيين في قطاع غزة
15 ماي 2018
-
23:30كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة: "مياه الشرب حق موش مزية"
15 ماي 2018
-
23:25حمام سوسة: الاطاحة ببائع خمر خلسة محل 13 منشور تفتيش
15 ماي 2018
-
23:20الاتحاد السعودي يوقف حكما مدى الحياة
15 ماي 2018
-
23:05الملعب القابسي ينتدب الحارس علي القلعي
15 ماي 2018
-
22:36سوسة: الإطاحة بعصابة ترويج المخدرات يقودها اجنبي
15 ماي 2018
-
22:21رابطة ابطال افريقيا: الترجي ينتصر وينفرد بالصدارة
15 ماي 2018
-
21:46كمال العيادي: احترام أكبر لقواعد التصرّف العمومي السليم في القطاع البنكي
15 ماي 2018
-
21:28قوات حفتر في ليبيا تتقدم باتجاه مدينة درنة الخاضعة للمعارضة
15 ماي 2018
-