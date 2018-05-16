حمدي النقاز: كأس مصر ليس الأخير في مسيرتي مع الزمالك

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

أعرب حمدي النقاز ظهير إيسر فريق الزمالك، عن سعادته البالغة بفوز الفريق ببطولة كأس مصر بعد التغلب علي فريق سموحة بركلات الترجيح.

وإشار النقاز، خلال تصريحاته، ببرنامج "كورة كل يوم "، والذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاته عبر قناة مصر "الأولي"، إن التتويج ببطولة كأس مصر ليس الأخير في مسيرتي مع الزمالك.

وأهدي النقاز خلال تصريحاته، الفوز لجماهير الزمالك التي ساندت لاعبي الفريق طيلة المباراة قائلاً" ليس مندهش من مساندة جمهور الزمالك لفريقه لأن هذه طبيعته".