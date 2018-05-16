عرض مشروع الامر الحكومي المتعلق بالنصوص التطبيقية لقانون المؤسسات الناشئة الجديد على رئاسة الحكومة

كشف وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي، انور معروف امس الثلاثاء، انه تم عرض مشروع الامر الحكومي المتعلق بالنصوص التطبيقية « لقانون المؤسسات الناشئة » الجديد، على رئاسة الحكومة.

واشار خلال ندوة حول » تطوير المؤسسات الناشئة : اي مسؤولية للقطاع البنكي » الى ان الوزارة بصدد هيكلة صندوق الصناديق الخاصّ بتمويل ومرافقة المؤسّسات الناشئة في تونس، والذي سيمكن بدوره من وضع صناديق استثمار لتغطية كل سلاسل القيمة لهذه المؤسسات الناشئة (تمويل ومرافقة..) للتشجيع على تحقيق أفكارهم ومساعدتهم في تنفيذ المشاريع.

ولاحظ معروف ان المصادقة على قانون المؤسسات الناشئة الجديد ساهم في مزيد اشعاع تونس في القارة الافريقية.

وذكر بانخراط تونس، منذ ماي 2017، في تحالف « سمارت افريكا » (افريقيا الذكية)، الذي يضم حاليا 17 دولة ومنظمات دولية وشركاء خواص، وذلك على هامش الدورة الثالثة لمؤتمر « ترانسفورم افريكا 2017″، الذي انعقد من 10 الى 12 ماي 2017 بكيغالي برواندا. و »ستسهر تونس بذلك على انجاز مشروع النهوض بتنمية المؤسسات الناشئة في افريقيا ».

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