إيقاف مأذون سعودي روّج لمهنته عبر مقطع مصور

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أوقفت السلطات السعودية مأذونا شرعيا روّج لنفسه ومهنته عبر مقطع فيديو، الأمر الذي تجرمه القوانين السعودية ذات الصلة.
وذكرت صحيفة "سبق" السعودية أن وزير العدل وليد الصمعاني وجه الثلاثاء بإيقاف المأذون بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، يرّوج لنفسه ولعمله في الخطابة "بطريقة غير مقبولة"، الأمر الذي اعتبرته السلطات تجاوزا للأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
ولفتت الصحيفة إلى أن الإيقاف تم وفقا للمادة الـ24 من لائحة مأذوني عقود النكاح، مؤكدة أن السلطات ستتخذ الإجراءات اللازمة حيال أي مأذون مخالف يحاول الدعاية لنفسه، أو يقوم بتحديد مبالغ مالية لقاء عقد النكاح.
أوقفت السلطات السعودية مأذونا شرعيا روّج لنفسه ومهنته عبر مقطع فيديو، الأمر الذي تجرمه القوانين السعودية ذات الصلة.
وذكرت صحيفة "سبق" السعودية أن وزير العدل وليد الصمعاني وجه الثلاثاء بإيقاف المأذون بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، يرّوج لنفسه ولعمله في الخطابة "بطريقة غير مقبولة"، الأمر الذي اعتبرته السلطات تجاوزا للأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
ولفتت الصحيفة إلى أن الإيقاف تم وفقا للمادة الـ24 من لائحة مأذوني عقود النكاح، مؤكدة أن السلطات ستتخذ الإجراءات اللازمة حيال أي مأذون مخالف يحاول الدعاية لنفسه، أو يقوم بتحديد مبالغ مالية لقاء عقد النكاح.
-
07:48132 مليون دينار لتامين تزويد ولاية تطاوين بمياه الشرب في صائفة 2018
16 ماي 2018
-
07:32عواصف عاتية تضرب أمريكا وتعطل الحركة في عدة ولايات
16 ماي 2018
-
07:25حمدي النقاز: كأس مصر ليس الأخير في مسيرتي مع الزمالك
16 ماي 2018
-
-
06:35إيقاف مأذون سعودي روّج لمهنته عبر مقطع مصور
16 ماي 2018
-
06:13الجيش الليبي يستعيد 3 مواقع في درنة
16 ماي 2018
-
00:31انيس البدري: نثق في امكانياتنا رغم صعوبة المهة في كاس العالم .. فيديو
16 ماي 2018
-
00:24خليل شمام سنواصل العمل وشرف لي اقحامي في القائمة الموسعة للمنتخب.. فيديو
16 ماي 2018
-
00:21يوسف البلايلي يؤكد انه مكشخ الموسم المقبل رغم العروض... فيديو
16 ماي 2018
-
00:16ماهر بالصغيّر: نجحنا في تجاوز منافس صعب المراس
16 ماي 2018
-
23:37مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لبحث التصعيد ضد الفلسطينيين في قطاع غزة
15 ماي 2018
-
23:30كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة: "مياه الشرب حق موش مزية"
15 ماي 2018
-
23:25حمام سوسة: الاطاحة ببائع خمر خلسة محل 13 منشور تفتيش
15 ماي 2018
-
23:20الاتحاد السعودي يوقف حكما مدى الحياة
15 ماي 2018
-
23:05الملعب القابسي ينتدب الحارس علي القلعي
15 ماي 2018
-
22:36سوسة: الإطاحة بعصابة ترويج المخدرات يقودها اجنبي
15 ماي 2018
-
22:21رابطة ابطال افريقيا: الترجي ينتصر وينفرد بالصدارة
15 ماي 2018
-
21:46كمال العيادي: احترام أكبر لقواعد التصرّف العمومي السليم في القطاع البنكي
15 ماي 2018
-
21:28قوات حفتر في ليبيا تتقدم باتجاه مدينة درنة الخاضعة للمعارضة
15 ماي 2018
-