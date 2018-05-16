إيقاف مأذون سعودي روّج لمهنته عبر مقطع مصور

أوقفت السلطات السعودية مأذونا شرعيا روّج لنفسه ومهنته عبر مقطع فيديو، الأمر الذي تجرمه القوانين السعودية ذات الصلة.

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية أن وزير العدل وليد الصمعاني وجه الثلاثاء بإيقاف المأذون بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، يرّوج لنفسه ولعمله في الخطابة "بطريقة غير مقبولة"، الأمر الذي اعتبرته السلطات تجاوزا للأنظمة والتعليمات ذات الصلة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الإيقاف تم وفقا للمادة الـ24 من لائحة مأذوني عقود النكاح، مؤكدة أن السلطات ستتخذ الإجراءات اللازمة حيال أي مأذون مخالف يحاول الدعاية لنفسه، أو يقوم بتحديد مبالغ مالية لقاء عقد النكاح.

المصدر: "سبق"