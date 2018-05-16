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يوم الأربعاء 16 ماي 2018
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الجيش الليبي يستعيد 3 مواقع في درنة
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الأولى
الجيش الليبي يستعيد 3 مواقع في درنة
16 ماي 2018 | 06:13

 أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري استعادة الجيش ثلاثة مواقع "حصينة" بالقرب من مدينة درنة.

وقال المسماري في بيان نشره على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك مساء الثلاثاء، إن قوات من الجيش نفذت مهمة قتالية خطط لها مسبقا، وأدت إلى السيطرة على مواقع "حصينة" في محور الظهر الحمر ومحور الحيلة ومحور مرتوبة بالقرب من مدينة درنة.

كما نبه المسماري كافة وسائل الإعلام إلى عدم التعاطي مع أي بيانات أو أخبار غير صادرة عن غرفة "عمليات الكرامة"، والناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.

المصدر: الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الجيش الليبي
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الأولى
الجيش الليبي يستعيد 3 مواقع في درنة
16 ماي 2018 | 06:13

 أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري استعادة الجيش ثلاثة مواقع "حصينة" بالقرب من مدينة درنة.

وقال المسماري في بيان نشره على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك مساء الثلاثاء، إن قوات من الجيش نفذت مهمة قتالية خطط لها مسبقا، وأدت إلى السيطرة على مواقع "حصينة" في محور الظهر الحمر ومحور الحيلة ومحور مرتوبة بالقرب من مدينة درنة.

كما نبه المسماري كافة وسائل الإعلام إلى عدم التعاطي مع أي بيانات أو أخبار غير صادرة عن غرفة "عمليات الكرامة"، والناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.

المصدر: الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الجيش الليبي
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حمدي النقاز: كأس مصر ليس الأخير في مسيرتي مع الزمالك
16 ماي 2018 السّاعة 07:25
أعرب حمدي النقاز ظهير إيسر فريق الزمالك، عن سعادته البالغة بفوز الفريق ببطولة كأس مصر بعد التغلب علي فريق...
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إيقاف مأذون سعودي روّج لمهنته عبر مقطع مصور
16 ماي 2018 السّاعة 06:35
أوقفت السلطات السعودية مأذونا شرعيا روّج لنفسه ومهنته عبر مقطع فيديو، الأمر الذي تجرمه القوانين السعودية...
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عبد الحميد الرياحي
خطوة أخرى على طريق «إسرائيل الكبرى»؟
واجه الفلسطينيون أمس خطوة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة بجرأة لا نظير لها... وقد هبّوا بمئات الآلاف في إطار مسيرات العودة وبصدور عارية لمواجهة آلة البطش والغطرسة...
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