الجيش الليبي يستعيد 3 مواقع في درنة

أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري استعادة الجيش ثلاثة مواقع "حصينة" بالقرب من مدينة درنة.

وقال المسماري في بيان نشره على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك مساء الثلاثاء، إن قوات من الجيش نفذت مهمة قتالية خطط لها مسبقا، وأدت إلى السيطرة على مواقع "حصينة" في محور الظهر الحمر ومحور الحيلة ومحور مرتوبة بالقرب من مدينة درنة.

كما نبه المسماري كافة وسائل الإعلام إلى عدم التعاطي مع أي بيانات أو أخبار غير صادرة عن غرفة "عمليات الكرامة"، والناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.

المصدر: الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الجيش الليبي