سوسة: الإطاحة بعصابة ترويج المخدرات يقودها اجنبي

الشروق اون لاين- مكرم السعيدي

نحجت فرقة الشرطة العدلية بحمام سوسة بالتنسيق مع وحدات الأمن بأكودة من الإطاحة بعصابة تتكون من ثلاثة أنفار (أجنبي وتونسيان) تتراوح أعمارهم بين 25و35 سنة وحجز كمية كبيرة من المخدرات المختلفة الأنواع قدرت بحوالي 450 قطعة بقيمة مالية تقدر بحوالي 60 الف دينار وتعتبر هذه الأنواع من المادة المخدرة مفقودة في تونس بحكم سعرها المرتفع كما تم كذالك حجز هواتف جوالة لدى المظنون فيهم وبمراجعة النيابة العموميّة أذنت بدورها بالاحتفاظ بهم رهن الإيقاف حتى يتم عرضهم في الأيام القادمة على احد الدوائر القضائية من أجل ما نسب إليهم.