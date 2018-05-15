سوسة: الإطاحة بعصابة ترويج المخدرات يقودها اجنبي

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الشروق اون لاين- مكرم السعيدي
نحجت فرقة الشرطة العدلية بحمام سوسة بالتنسيق مع وحدات الأمن بأكودة من الإطاحة بعصابة تتكون من ثلاثة أنفار (أجنبي وتونسيان) تتراوح أعمارهم بين 25و35 سنة وحجز كمية كبيرة من المخدرات المختلفة الأنواع قدرت بحوالي 450 قطعة بقيمة مالية تقدر بحوالي 60 الف دينار وتعتبر هذه الأنواع من المادة المخدرة مفقودة في تونس بحكم سعرها المرتفع كما تم كذالك حجز هواتف جوالة لدى المظنون فيهم وبمراجعة النيابة العموميّة أذنت بدورها بالاحتفاظ بهم رهن الإيقاف حتى يتم عرضهم في الأيام القادمة على احد الدوائر القضائية من أجل ما نسب إليهم.
الشروق اون لاين- مكرم السعيدي
نحجت فرقة الشرطة العدلية بحمام سوسة بالتنسيق مع وحدات الأمن بأكودة من الإطاحة بعصابة تتكون من ثلاثة أنفار (أجنبي وتونسيان) تتراوح أعمارهم بين 25و35 سنة وحجز كمية كبيرة من المخدرات المختلفة الأنواع قدرت بحوالي 450 قطعة بقيمة مالية تقدر بحوالي 60 الف دينار وتعتبر هذه الأنواع من المادة المخدرة مفقودة في تونس بحكم سعرها المرتفع كما تم كذالك حجز هواتف جوالة لدى المظنون فيهم وبمراجعة النيابة العموميّة أذنت بدورها بالاحتفاظ بهم رهن الإيقاف حتى يتم عرضهم في الأيام القادمة على احد الدوائر القضائية من أجل ما نسب إليهم.
-
23:30كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة: "مياه الشرب حق موش مزية"
15 ماي 2018
-
23:25حمام سوسة: الاطاحة ببائع خمر خلسة محل 13 منشور تفتيش
15 ماي 2018
-
23:20الاتحاد السعودي يوقف حكما مدى الحياة
15 ماي 2018
-
23:05الملعب القابسي ينتدب الحارس علي القلعي
15 ماي 2018
-
22:36سوسة: الإطاحة بعصابة ترويج المخدرات يقودها اجنبي
15 ماي 2018
-
22:21رابطة ابطال افريقيا: الترجي ينتصر وينفرد بالصدارة
15 ماي 2018
-
21:46كمال العيادي: احترام أكبر لقواعد التصرّف العمومي السليم في القطاع البنكي
15 ماي 2018
-
21:28قوات حفتر في ليبيا تتقدم باتجاه مدينة درنة الخاضعة للمعارضة
15 ماي 2018
-
-
20:41حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018
-
20:34رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية
15 ماي 2018
-
20:16الخميس أول أيام رمضان في تونس
15 ماي 2018
-
-
19:57حملة نظافة بمدينة جلمة لإزالة مخلفات احداث الامس
15 ماي 2018
-
19:44الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس
15 ماي 2018
-
19:30حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
15 ماي 2018
-
19:08إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
15 ماي 2018
-
19:03لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
15 ماي 2018
-
18:53المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
15 ماي 2018
-