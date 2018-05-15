رابطة ابطال افريقيا: الترجي ينتصر وينفرد بالصدارة

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لينفرد بذلك ممثل كرة القدم التونسية في المسابقة بصدارة مجموعته برصيد 4 نقاط متقدما على كامبالا سيتي الانغولي وتاو شيب البوتسواني بـ 3 نقاط والاهلي المصري برصيد نقطة وحيدة.

انهى الترجي الرياضي التونسي منذ قليل لقاءه في اطار الجولة الثانية من لقاءات المجموعة الاولى لتصفيات رابطة ابطال افريقيا بالفوز على نظيره البوتسواني تاون شيب برباعية مقابل هدف وحيد وسجل اهداف اللقاء يوسف البلايلي دق 26 وانيس البدري دق 46 و90+1 وبلال الماجري دق 79 فيما سجّل الهدف الوحيد للفريق البوتسواني مهاجمه بووي في الدقيقة 41

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