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يوم الثلاثاء 15 ماي 2018
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رابطة ابطال افريقيا: الترجي ينتصر وينفرد بالصدارة
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الأولى
رابطة ابطال افريقيا: الترجي ينتصر وينفرد بالصدارة
15 ماي 2018 | 22:21

الشروق اون لاين- فيصل عويني

انهى الترجي الرياضي التونسي منذ قليل لقاءه في اطار الجولة الثانية من لقاءات المجموعة الاولى لتصفيات رابطة ابطال افريقيا بالفوز على نظيره البوتسواني تاون شيب برباعية مقابل هدف وحيد وسجل اهداف اللقاء يوسف البلايلي دق 26 وانيس البدري دق 46 و90+1 وبلال الماجري دق 79 فيما سجّل الهدف الوحيد للفريق البوتسواني مهاجمه بووي في الدقيقة 41 

لينفرد بذلك ممثل كرة القدم التونسية في المسابقة بصدارة مجموعته برصيد 4 نقاط متقدما على كامبالا سيتي الانغولي وتاو شيب البوتسواني بـ 3 نقاط والاهلي المصري برصيد نقطة وحيدة.

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الأولى
رابطة ابطال افريقيا: الترجي ينتصر وينفرد بالصدارة
15 ماي 2018 | 22:21

الشروق اون لاين- فيصل عويني

انهى الترجي الرياضي التونسي منذ قليل لقاءه في اطار الجولة الثانية من لقاءات المجموعة الاولى لتصفيات رابطة ابطال افريقيا بالفوز على نظيره البوتسواني تاون شيب برباعية مقابل هدف وحيد وسجل اهداف اللقاء يوسف البلايلي دق 26 وانيس البدري دق 46 و90+1 وبلال الماجري دق 79 فيما سجّل الهدف الوحيد للفريق البوتسواني مهاجمه بووي في الدقيقة 41 

لينفرد بذلك ممثل كرة القدم التونسية في المسابقة بصدارة مجموعته برصيد 4 نقاط متقدما على كامبالا سيتي الانغولي وتاو شيب البوتسواني بـ 3 نقاط والاهلي المصري برصيد نقطة وحيدة.

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الاتحاد السعودي يوقف حكما مدى الحياة
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الملعب القابسي ينتدب الحارس علي القلعي
15 ماي 2018 السّاعة 23:05
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عبد الحميد الرياحي
خطوة أخرى على طريق «إسرائيل الكبرى»؟
واجه الفلسطينيون أمس خطوة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة بجرأة لا نظير لها... وقد هبّوا بمئات الآلاف في إطار مسيرات العودة وبصدور عارية لمواجهة آلة البطش والغطرسة...
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