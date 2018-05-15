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يوم الثلاثاء 15 ماي 2018
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حالة الطقس ليوم الإربعاء 16 ماي 2018
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الأولى
حالة الطقس ليوم الإربعاء 16 ماي 2018
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

طقس أحيانا كثيف السحب مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالمناطق الغربيّة وتشمل تدريجيّا ومحليّا الجهات الشرقيّة.
الريح شمالية شرقية قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل الشرقية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية المناطق.
البحر متموّج بالشمال وشديد الاضطراب فمضطرب ببقية السواحل.
تتراوح الحرارة القصوى بين 21 و 26 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وبين 26 و 31 درجة ببقية المناطق كما تصل إلى 38 درجة بأقصى الجنوب.

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حالة الطقس ليوم الإربعاء 16 ماي 2018
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

طقس أحيانا كثيف السحب مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالمناطق الغربيّة وتشمل تدريجيّا ومحليّا الجهات الشرقيّة.
الريح شمالية شرقية قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل الشرقية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية المناطق.
البحر متموّج بالشمال وشديد الاضطراب فمضطرب ببقية السواحل.
تتراوح الحرارة القصوى بين 21 و 26 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وبين 26 و 31 درجة ببقية المناطق كما تصل إلى 38 درجة بأقصى الجنوب.

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الاتحاد السعودي يوقف حكما مدى الحياة
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الملعب القابسي ينتدب الحارس علي القلعي
15 ماي 2018 السّاعة 23:05
نجحت هيئة الملعب القابسي في إبرام أولي الصفقات الموسم القادم حيث تم الاتفاق رسميا مع الحارس علي القلعي الذي...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
خطوة أخرى على طريق «إسرائيل الكبرى»؟
واجه الفلسطينيون أمس خطوة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة بجرأة لا نظير لها... وقد هبّوا بمئات الآلاف في إطار مسيرات العودة وبصدور عارية لمواجهة آلة البطش والغطرسة...
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