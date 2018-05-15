حالة الطقس ليوم الإربعاء 16 ماي 2018

طقس أحيانا كثيف السحب مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالمناطق الغربيّة وتشمل تدريجيّا ومحليّا الجهات الشرقيّة.

الريح شمالية شرقية قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل الشرقية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية المناطق.

البحر متموّج بالشمال وشديد الاضطراب فمضطرب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 21 و 26 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وبين 26 و 31 درجة ببقية المناطق كما تصل إلى 38 درجة بأقصى الجنوب.