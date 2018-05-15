حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

مكتب بنزرت- الشروق اون لاين – ايمان عبد الستار:

نفد اعوان منطقة الامن وطني بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت حملة امنية واسعة النطاق للتصدي لمظاهر الانتصاب الفوضوي شملت كل من شوارع طيب المهيري ومحمد علي بمدينة ماطر فضلا عن شوارع الهادي شاكر وفرحات حشاد وطاهر صفر وسط مدينة منزل بورقيبة حيث تمت ازالة 86 نقطة انتصاب فوضوية وحجز كمية من المواد.

كما علمت الشروق اون لاين ان ذات الوحدات الامنية تولت في اتجاه اخر القاء القبض على 22 مفتشا عنه مع تحرير 35 محضرا و56 مخالفة مرورية.