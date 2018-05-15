حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة

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مكتب بنزرت- الشروق اون لاين – ايمان عبد الستار:
نفد اعوان منطقة الامن وطني بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت حملة امنية واسعة النطاق للتصدي لمظاهر الانتصاب الفوضوي شملت كل من شوارع طيب المهيري ومحمد علي بمدينة ماطر فضلا عن شوارع الهادي شاكر وفرحات حشاد وطاهر صفر وسط مدينة منزل بورقيبة حيث تمت ازالة 86 نقطة انتصاب فوضوية وحجز كمية من المواد.
كما علمت الشروق اون لاين ان ذات الوحدات الامنية تولت في اتجاه اخر القاء القبض على 22 مفتشا عنه مع تحرير 35 محضرا و56 مخالفة مرورية.
مكتب بنزرت- الشروق اون لاين – ايمان عبد الستار:
نفد اعوان منطقة الامن وطني بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت حملة امنية واسعة النطاق للتصدي لمظاهر الانتصاب الفوضوي شملت كل من شوارع طيب المهيري ومحمد علي بمدينة ماطر فضلا عن شوارع الهادي شاكر وفرحات حشاد وطاهر صفر وسط مدينة منزل بورقيبة حيث تمت ازالة 86 نقطة انتصاب فوضوية وحجز كمية من المواد.
كما علمت الشروق اون لاين ان ذات الوحدات الامنية تولت في اتجاه اخر القاء القبض على 22 مفتشا عنه مع تحرير 35 محضرا و56 مخالفة مرورية.
-
23:30كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة: "مياه الشرب حق موش مزية"
15 ماي 2018
-
23:25حمام سوسة: الاطاحة ببائع خمر خلسة محل 13 منشور تفتيش
15 ماي 2018
-
23:20الاتحاد السعودي يوقف حكما مدى الحياة
15 ماي 2018
-
23:05الملعب القابسي ينتدب الحارس علي القلعي
15 ماي 2018
-
22:36سوسة: الإطاحة بعصابة ترويج المخدرات يقودها اجنبي
15 ماي 2018
-
22:21رابطة ابطال افريقيا: الترجي ينتصر وينفرد بالصدارة
15 ماي 2018
-
21:46كمال العيادي: احترام أكبر لقواعد التصرّف العمومي السليم في القطاع البنكي
15 ماي 2018
-
21:28قوات حفتر في ليبيا تتقدم باتجاه مدينة درنة الخاضعة للمعارضة
15 ماي 2018
-
-
20:41حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018
-
20:34رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية
15 ماي 2018
-
20:16الخميس أول أيام رمضان في تونس
15 ماي 2018
-
-
19:57حملة نظافة بمدينة جلمة لإزالة مخلفات احداث الامس
15 ماي 2018
-
19:44الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس
15 ماي 2018
-
19:30حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
15 ماي 2018
-
19:08إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
15 ماي 2018
-
19:03لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
15 ماي 2018
-
18:53المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
15 ماي 2018
-